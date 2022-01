Een nieuw jaar, een nieuwe demonstratie op het Museumplein – ondanks het verbod

Ondanks een verbod van de gemeente kwamen zondagmiddag duizenden mensen samen op het Museumplein in Amsterdam. Daar uitten ze hun ongenoegen over het coronabeleid. ‘Het ergste wat hier kan gebeuren, is dat je wordt doodgeknuffeld.’

Een half uur nadat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zondag een noodbevel heeft uitgevaardigd om het Museumplein te ontruimen en de Mobiele Eenheid de duizenden demonstranten het grasveld heeft afgejaagd, staan een man en een vrouw van middelbare leeftijd nog midden op het plein.

Hij – ‘Ik ben 47, en noem me maar Karel, dat is een van mijn voornamen’ – is ambtenaar van de gemeente Amsterdam. ‘Vandaar dat ik beter anoniem kan blijven.’ Hoofdschuddend kijkt hij naar het optreden van zijn collega’s. ‘Deze mate van massavertoon vind ik idioot. Hoe kun je het bedenken?’

Zij, een 50-jarige ondernemer in Hoorn, werd in februari uit haar winkel gezet. Meer dan dertig jaar had ze het pand gehuurd, maar de verhuurder raakte door de pandemie in de financiële problemen. Ze moest verhuizen, begon opnieuw. Maar toen kwam de nieuwe lockdown. Recht op een tegemoetkoming heeft ze niet meer. ‘Ik ben het zat, echt zat. Mijn hele leven heb ik voor mezelf kunnen zorgen, dat wordt me nu onmogelijk gemaakt.’

‘De coronamaatregelen zijn niet proportioneel’, zegt Karel. ‘Schiphol mag openblijven, kleine winkels moeten sluiten.’ Ook de coronapas zit hem dwars. ‘Iedereen zou volgens de Grondwet gelijk moeten zijn, door de coronatoegangsbewijzen wordt daaraan gemorreld. Sommige mensen worden anders behandeld. Dat vind ik over de grens.’

Witte pakken

Het stel is, met vele duizenden anderen, deze zondag toch naar het Museumplein gekomen voor de verboden demonstratie. De gemeente had de bijeenkomst verboden omdat organisator Michel Reijinga ‘elke medewerking aan een veilig en ordelijk verloop’ weigerde. Hij verwachtte 25 duizend mensen, de gemeente wilde er vanwege de volksgezondheid maximaal 3.500 toestaan. Reijinga vond die opstelling ‘bizar’ en riep op te komen ‘koffiedrinken’, zoals eerder al geregeld gebeurde bij verboden demonstraties op het plein.

Vanaf het middaguur zwelt de massa aan. De politie fouilleert aan verschillende zijden van het plein. De Mobiele Eenheid, geassisteerd door de marechaussee, is paraat en een waterkanonvoertuig rijdt naar een strategische positie. In de menigte lopen jong en oud gemoedelijk door elkaar, tussen hen in politiemensen die praatjes aanknopen. Een klein draaiorgel, jonge mannen met biertjes, enkele spandoeken – ‘Minder repressie, meer zorg’ – en pamfletten met de tekst ‘We wish you a happy 1984’. Af en toe hoor je de leus ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’. Geen mondkapjes of enige afstand. Als enkele tientallen in witte pakken gestoken demonstranten het veld opkomen, klinkt gejoel.

Als de demonstranten het plein weigeren te verlaten, verwijdert de politie ze met geweld. Beeld Joris van Gennip

René Hendriks, 58 jaar en fiscalist in Amsterdam, kijkt er met plezier naar. Hij is een vaste bezoeker van de demonstraties, na een maand in de eerste lockdown keerde hij zich tegen het overheidsbeleid. ‘Ik snap dat corona een vervelende ziekte is die erger is dan de griep, maar het treft een kleine groep mensen. Waarom de hele samenleving op slot zetten?’ In zijn 58 jaar heeft hij niet zo’n ernstige schending van de vrijheid meegemaakt.

Verderop loopt een 40-jarige vrouw uit de Filipijnen met haar hondje. Ze maakt zich grote zorgen over het vaccin. ‘Giftig spul.’ Ze zegt vier mensen te kennen in de Filipijnen die het vaccin namen en vervolgens overleden. ‘Vaccinatiedwang vind ik ernstig. Lichamelijke integriteit is een mensenrecht.’

Daar is de 30-jarige wiskundestudent Matthias het hartgrondig mee eens. Hij waarschuwt voor een ‘1984’, voor een totalitaire overheid die zich overal mee bemoeit. Hij is ‘tegen vaccinatie, de lockdown en de QR-restricties’. Dat de demonstratie door de gemeente is verboden, noemt hij een nieuw bewijs van de macht van de staat. ‘Waarom zou de gemeente een vreedzame demonstratie verbieden? Het ergste wat hier kan gebeuren, is dat je wordt doodgeknuffeld. Waarom wordt ons dit recht ontnomen?’

Blokkade

Na ruim een half uur vindt de politie het welletjes en komt de Mobiele Eenheid in actie. De zij-ingangen van het plein worden afgesloten en de massa wordt naar de aanpalende Van Baerlestraat gedirigeerd. Daar houdt een peloton ME’ers de groep weer tegen. Als demonstranten door de linie willen breken, volgen schermutselingen. Mensen worden geslagen, een politiehond grijpt een man. ‘Schop ze dood’, roepen enkele demonstranten.

‘Er was een korte blokkade van de Van Baerlestraat’, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema later. ‘Om ervoor te zorgen dat de mensen niet lang vast kwamen te staan, is die blokkade opgeheven.’ De politie meldde zondagavond dat er dertig aanhoudingen zijn verricht en vier agenten gewond zijn geraakt.

Na afloop van de protesttocht richting het Westerpark keert een klein aantal demonstranten terug op het Museumplein. Beeld Joris van Gennip

Het opbreken van de politieblokkade wordt als overwinning gevierd, waarna duizenden door de stad naar het Westerpark trekken. Daar trapt Forum voor Democratie vandaag de campagne af voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In de stoet loopt de 69-jarige Henri de Reede uit Koedijk mee, die tot zijn pensioen mensen met een verstandelijke beperking begeleidde. Hij was anarchist, stemde op GroenLinks-voorganger PSP en verbond dat met de antroposofie. Voor zijn kinderen en kleinkinderen is hij bezig ‘de vrijheid in Nederland terug te krijgen en agenda’s door te prikken’. Of corona bestaat, betwijfelt hij. ‘Ik ga ervan uit dat je je immuunsysteem goed moet verzorgen; neem je vitamines, slaap voldoende, zorg voor zingeving. In de hele crisis ben ik niet ziek geweest.’

Zijn metgezellen durfden vandaag niet te gaan, uit angst voor politiegeweld. De Reede ging toch. ‘We waren met zo veel dat het veilig voelde. Warme, geïnteresseerde mensen van allerlei kleuren. Ingenieurs, maar ook mensen die op de steigers staan. Dit is Nederland. Ik voel een enorme verbondenheid.’

Dat de politie uiteindelijk aan de kant ging, vond hij prachtig. ‘Ze gingen opzij, ze hebben geluisterd naar de stem van het volk.’