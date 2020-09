Een nieuw EU-migratiepact, felle kritiek op premier Rutte en Luis Suárez fraudeert bij taaltoets

Een Franse politiepatrouille op zoek naar migranten in de buurt van Duinkerke. Beeld AFP

Nieuw EU-pact moet migratie in goede banen leiden…

Overvolle opvangkampen langs de kust en bootjes met migranten midden op zee - beelden van de donkerste kanten van de migratiecrisis staan bij eenieder op het netvlies gebrand. Aan die ellende onder vluchtelingen moet een nieuw migratiepact een einde maken.

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar plannen om de impasse tussen lidstaten over de opvang en verdeling van migranten te doorbreken. Hoofdzaak wordt: Afrikaanse landen zover krijgen hun kansloze emigranten al aan de Europese buitengrens terug te nemen. In ruil daarvoor biedt de EU handelsvoordelen, visa en ontwikkelingsgeld.

De Volkskrant sprak met Margaritis Schinas, een van de twee Eurocommissarissen achter het pact. Volgens hem moeten we het zien als een ‘landingsbaan, een serie voorstellen die een compromis mogelijk maken’.

Eén ding is niet in het pact opgenomen: bindende asielquota voor afzonderlijke lidstaten. Op dat punt was het verzet van de oostelijke landen te groot. Maar, zegt Schinas: ‘Zonder landingsbaan crash je altijd, met een landingsbaan kun je misschien landen.’

Experts reageren niet onverdeeld enthousiast op het nieuwe EU-migratiepact.

…en Tweede Kamer opnieuw vernietigend over Ruttes coronabeleid.

We kunnen ervan uitgaan dat acht nieuwe veiligheidsregio’s deze week het stempel ‘zorgelijk’ krijgen. Dat zei premier Mark Rutte gisteravond in een debat met de Tweede Kamer.

Premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) tijdens het Tweede Kamer debat over het coronavirus. Beeld ANP

Het Kamerdebat volgde een inmiddels bijna gebruikelijk programma. De oppositie bekritiseert fel het in haar ogen falende kabinetsbeleid: de tekortschietende testcapaciteit en het gebrekkige bron- en contactonderzoek. Het kabinet belooft vervolgens beterschap. Gisteravond kwam daar nog een scherp debat over de mondkapjesrichtlijn voor ouderenzorg overheen. ‘Ik heb het gevoel dat erover wordt gelogen’, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Vandaag slechtte Nederland een barrière van twijfelachtig allooi: met de 2.357 nieuwe coronabesmettingen komt het totaal aantal besmettingen sinds begin maart nu officieel boven de 100 duizend uit. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen vermoedelijk nog veel hoger.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen lag vandaag met 55 ruim boven de signaalwaarde op het corona-dashboard van het kabinet. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding is weer in werking gesteld. Sinds vanochtend zijn er veertien patiënten naar een ander ziekenhuis verplaatst.

Verder in het nieuws…

- De economische klappen van de coronacrisis komen niet overal even hard aan: binnensteden lijden het meest, woonboulevards en winkelcentra voor dagelijkse boodschappen bloeien juist op.

- Kernenergie hoeft niet duurder te zijn dan wind- of zonne-energie. Sterker nog: het kan goedkoper zijn. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat komt daarom nog dit jaar met een marktverkenning.

- De Algemene Rekenkamer waarschuwt het kabinet voor fraude met corona-overheidssteun. Tegelijkertijd wordt het kabinet gewaarschuwd niet meteen enorme bedragen terug te vorderen bij vermoedens van verkeerd gebruik.

- Vlogger en muzikant Famke Louise zei gisteren in talkshow Jinek dat ze haar kritiek op de overheid onder #ikdoenietmeermee niet zo heeft bedoeld.

- De CIA verdenkt de Russische president Poetin ervan zelf leiding te geven aan een operatie om de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zwart te maken. Dat staat in een uitgelekt, geheim rapport.

- De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is ontslagen uit het Berlijnse ziekenhuis, waar hij herstelde van zijn vergiftiging met het zenuwgif novitsjok.

- FC Barcelona-voetballer Luis Suárez blijkt gefraudeerd te hebben bij zijn Italiaanse taaltest. Daardoor staat zijn transfer naar Juventus op losse schroeven.

Voor meer achtergrond…

Nederland staat volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel aan de vooravond van de tweede coronagolf. Hoe ziet die golf eruit? De opleving onder jongeren speelt al langer, maar inmiddels sijpelt het virus ook door naar oudere bevolkingsgroepen. Met name het tempo waarin het virus terugkeert, heeft de opschalingsplannen van de GGD’s overtroffen.

Even wat cijfers. Momenteel zijn ongeveer 100 duizend Nederlanders besmettelijk voor anderen. Een stuk minder dan in maart, maar toch een zorgwekkend aantal. Het meest recente reproductiegetal R ligt op 1,33, terwijl het onder de 1 zou moeten liggen. Een strohalm: de tweede golf mag dan sneller gekomen zijn dan verwacht, ze groeit in omvang minder hard dan de eerste golf in maart.

En in de rest van Europa? Een kijkje over de grenzen leert dat Frankrijk en Spanje worstelen, maar dat het eerst zo zwaar getroffen Italië met een ijzeren discipline een tweede golf tot nog toe weet te voorkomen.

En dan nog dit…

Tegen alle verwachtingen in won Mark Tuitert in 2010 Olympisch goud. De schaatskampioen is niet voor een gat te vangen. Een periode van overtraining, de scheiding van zijn ouders en de zelfverkozen dood van zijn moeder - steeds kwam hij er zelfstandig weer bovenop. Op dezelfde manier, vertelt hij in dit interview, benadert hij de coronacrisis.

Mark Tuitert. Beeld Aisha Zeijpveld

Tuiterts geheim? De ideeën van de Libanees-Amerikaanse bestsellerauteur Nassim Nicholas Taleb. Hij verwierf bekendheid door de financiële crisis van 2008 te voorzien. Talebs kernbegrip is ‘antifragiliteit’: je persoonlijke leven en de maatschappij zo inrichten dat ze onverwachte schokken niet alleen doorstaan, maar er zelfs beter van worden. Tuitert: ‘Als ik Talebs boeken lees, denk ik: zo werkt het bij mij.’

Het nieuws in vijf minuten bevat het nieuws van woensdag 23 september tot 17.00 uur.