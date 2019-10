Een nieuw Brexit-akkoord! Hoe kwamen we daar en hoe gaat het verder?

De Britse premier Boris Johnson. Beeld AFP

Waarom willen de Britten eigenlijk uit de EU?

Belangrijkste motief voor de Britten die voor de Brexit hebben gestemd, is het gevoel dat zij hun lot niet meer in eigen handen hebben. Ze moeten luisteren naar het Europees Gerechtshof en er zijn miljoenen mensen uit EU-landen als Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije hun land binnengekomen. Daarom willen ze af van het vrije verkeer van personen, een van de fundamenten van de EU. ‘Take back control’, was de leuze van de brexiteers. Het is ook een romantisch idee, een verlangen naar de grootsheid van het vroegere Britse imperium.

Wat verwachten de Britten van een leven buiten de EU?

Allereerst dat ze weer zelf kunnen bepalen wie ze toelaten. Ook willen zij hun eigen handelsakkoorden afsluiten, wat nu door Brussel uit naam van alle EU-landen wordt gedaan. Brexiteers wijzen erop dat de grootste economische groei in de wereld buiten Europa plaatsvindt. Dus hopen ze voordeliger handelsakkoorden af te sluiten met landen als China, India en de Verenigde Staten. Critici vragen zich af waarom het VK met 66 miljoen inwoners voordeliger voorwaarden zou krijgen dan de EU met een markt van ruim 500 miljoen mensen.

De grens tussen een protestantse en een katholieke wijk in Belfast. Beeld AFP

Wat was het belangrijkste struikelblok?

De grens tussen Noord-Ierland (deel van het Verenigd Koninkrijk) en EU-lid Ierland. Als onderdeel van de Goede Vrijdag-akkoorden uit 1998 die een eind maakten aan tientallen jaren van geweld in Noord-Ierland, spraken Ierland en het Verenigd Koninkrijk af dat de grens tussen de twee delen van Ierse eiland open zou blijven. Maar als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, zijn er weer grenscontroles nodig, omdat er anders een gat komt in de Europese interne markt.

De Britten zouden dan via de open grens tussen Ierland en Noord-Ierland de importheffingen en de binnen de EU geldende vereisten kunnen omzeilen. Ierland, de EU en ook veel Noord-Ieren vrezen dat de terugkeer van een harde grens tot nieuwe spanningen en misschien zelfs geweld kan leiden.

Als oplossing voor deze twee problemen spraken premier May en de EU een noodregeling af die moet voorkomen dat er een harde grens ontstaat: de backstop. Die komt erop neer dat Noord-Ierland en de rest van het VK na afloop van de overgangsperiode op 31 december 2020 in de Europese douane-unie blijven, zolang Londen en Brussel geen vrijhandelsakkoord hebben gesloten. Voor de brexiteers was dat onverteerbaar, omdat de Britten dan misschien eindeloos aan de EU zouden blijven vastzitten. Dus moest de backstop weg.

Dat is nu ook gebeurd. ‘De ondemocratische backstop is verwijderd', aldus het Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg vrijdag over de deal tussen de EU en Johnson. Maar daarvoor heeft premier Johnson wel zijn beloften aan de pro-Britse Noord-Ierse DUP moeten inslikken. Afgesproken is dat Noord-Ierland voorlopig deel blijft uitmaken van de Europese interne markt voor goederen en praktisch gezien ook van de Europese douane-unie. Op die manier kan de grens met Ierland open blijven. Er moeten nu wel douanecontroles komen voor goederen die vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland gaan.

Formeel blijft Noord-Ierland wel deel uitmaken van het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk. Op die manier kan de regering zeggen dat het hele Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. De DUP is tegen het akkoord, omdat de protestanten bang zijn dat de band met Engeland daardoor verwatert. Een ander bezwaar van de DUP is dat Johnson hun vetorecht op het ingaan en verlengen van de speciale status voor Noord-Ierland heeft opgegeven.

Ex-premier Theresa May vorig jaar in Birmingham. Beeld AFP

Waarom krijgt Johnson wel voor elkaar wat premier May niet kon?

Ruim drie jaar na het Brexitreferendum hebben veel Britten de buik vol van al het gedoe en begonnen zij steeds meer te denken: dan maar zonder akkoord eruit. Daardoor nam de druk op de EU toe, ook al heeft het Britse parlement een No Deal-Brexit verboden. Maar het voornaamste is dat Johnson meer greep heeft op de ERG, de club van radicale brexiteers binnen de Conservatieve Partij, waardoor hij meer kans heeft het akkoord door het Britse parlement te krijgen. May faalde drie keer.

Waarom was Brussel nu wel bereid de ‘backstop’ op te geven?

De brexiteers beschuldigden de EU ervan dat die geen meter wilde toegeven en de Britten wilde straffen voor hun besluit de EU vaarwel te zeggen. Hun verwijt was dat Brussel technologische alternatieven voor de ‘backstop’ van de hand wees. Maar volgens de EU voldeden die nog altijd niet.

Om te voorkomen dat het op een wanordelijke Brexit zou uitlopen, heeft Brussel nu ingestemd met een ‘backstop’ die alleen voor Noord-Ierland geldt. Overigens lijkt de nieuwe regeling veel op een voorstel dat Brussel de Britten begin vorig jaar al aan premier May deed. Maar die wees het toen af omdat ze vond dat het de eenheid van het Verenigd Koninkrijk ondermijnde.

EU-onderhandelaar Michel Barnier (R) en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker (M) eerder deze maand in Brussel. Beeld EPA

Wat gebeurt er als het Britse parlement het akkoord afwijst?

Dan moet premier Johnson volgens een door het Britse parlement aangenomen wet de EU opnieuw uitstel voor de Brexit vragen. Johnson heeft beloofd dat hij zich aan die wet zal houden, maar hamerde er tegelijk op dat zijn land de EU op 31 oktober zal verlaten, of er nu een akkoord ligt of niet. Nu er een akkoord ligt, zal hij waarschijnlijk niet meer aansturen op een No Deal-Brexit maar uitstel vragen. Via nieuwe verkiezingen hoopt hij dan voldoende steun te krijgen om het akkoord alsnog door het parlement te loodsen.