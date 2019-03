Een Nexit breekt het vaasje, waarschuwt de premier op campagne

Goedemiddag,

Schreeuwers breken vaasjes, doeners niet, was de vertrouwde boodschap van Mark Rutte bij de aftrap van de VVD-verkiezingscampagne. Maar om het breekbare vaasje van dit kabinet heel te houden is na de verkiezingen van 20 maart wel de steun van de oppositie nodig, herinnerde een handenwrijvende Asscher de premier.

Over één ding zijn coalitie en oppositie het alvast eens: het terughalen van de Nederlandse Syriëganger Yago R. is geen goed idee, zelfs niet nu hij in een interview met de Volkskrant heeft verklaard hoe graag hij terug wil.

Hier zijn uw Dagkoersen, samen met de rest van het Binnenhof terug van reces. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Rutte en Asscher op jacht naar uw stem

‘Kies voor de doeners, niet de schreeuwers', was dit weekend de boodschap van Mark Rutte. Tot welke categorie zijn eigen VVD behoort, laat zich raden. Maar wie nou die schreeuwers zijn? ‘Ik denk dat iedereen herkent wie ik daarmee bedoel’, zei de premier tegen de NOS. ‘Ik hoef mensen dat niet voor te spellen, dat weten ze heel goed.’

Rutte was naar Putten afgereisd voor de officiële aftrap van de VVD-verkiezingscampagne. Uiteraard nam hij er een vaasje in ontvangst. Een vaasje dat volgens de premier niet in handen moet vallen van de schreeuwers, waarover hij na enig doorvragen toch nog iets wil loslaten. Het gaat onder meer om partijen die voor een Nexit pleiten. ‘Dat zou desastreus voor Nederland zijn.’

Niet toevallig zijn de partijen die voor zo'n Nexit zijn - PVV en FvD - electorale concurrenten van de VVD. In de campagne zal doener Rutte afstand proberen te nemen door te hameren op de verantwoordelijkheid die de VVD al kabinetten lang neemt. Of zoals de premier het in Putten verwoordde: ‘We moeten het land verder helpen.’

Dat wordt een stuk moeilijker na de verkiezingen, als de coalitie vrijwel zeker haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Rutte moet daarna op zoek naar steun bij oppositiepartijen om de wensen van de coalitie alsnog te verwezenlijken. De prijs zal hoog zijn, waarschuwt PvdA-voorman Lodewijk Asscher, die zelf op campagne was in winderig Wijk aan Zee. ‘Rutte III zal zijn plannen behoorlijk moeten aanpassen om steun van ons te krijgen.’

TERUGKEER SYRIËGANGERS

Van Den Haag mag Yago R. wegblijven

Militanten van Islamitische Staat marcheerden door de straten van Raqqa. Beeld ap

Hij wil dolgraag terug, de bij verstek veroordeelde Nederlandse IS-strijder Yago R. Onlangs gaf hij zich met zijn hoogzwangere vrouw over aan de rand van de laatste snipper kalifaat. Volkskrant-correspondent Ana van Es sprak hem, kaalgeschoren en mager, in een spreekkamer van de Koerdisch-Syrische militaire inlichtingendienst in het plaatsje Rmeilan. ‘We hebben een heel zwaar leven gehad', zegt de Nederlander. ‘Lichamelijk. Geestelijk.’

Yago R., die naar eigen zeggen niets wist van de gruwelijke executies en onthoofdingen van hulpverleners en journalisten door IS, wil dat Nederland hem nu terughaalt, ook al is hij hier tot zes jaar cel veroordeeld. ‘Ik heb een fout gemaakt. Dit is wat je kan verwachten. Dat is niet leuk, maar dat moet ik maar gewoon accepteren. Ik hoop dat ik ook hulp kan krijgen, psychiatrische hulp, zodat ik na de straf, hoe zeg je dat, kan rehabiliteren.’

Een warm welkom kan hij vergeten. ‘Welk recht zou hij hebben op terugkeer?’, vraagt VVD-Kamerlid Antoinette Laan zich af. ‘Hij is daar deel geweest van een organisatie die mensen vermoord heeft.’ D66’er Sjoerd Sjoerdsma is al net zo helder. ‘Wat moeten de slachtoffers van IS wel niet denken van terroristen die nu van alles willen?’ En ook Thierry Baudet spreekt zich uit. ‘FvD wil dat deze mensen NOOIT meer voet op Nederlandse bodem mogen zetten.’

#FVD wil dat dezr mensen NOOIT meer voet op Nederlandse bodem mogen zetten. Stem op ons op 20 maart. https://t.co/ley1xTwNud Thierry Baudet

EN DAN DIT NOG

Burgemeester weg, journalist aangeklaagd

Mag een journalist meeluisteren met iets wat niet voor zijn of haar oren bestemd is? Dat is de vraag in de soap rond de burgemeestersbenoeming in Kerkrade, waar de sollicitatie van Ralf Krewinkel - de inmiddels afgetreden burgemeester van Heerlen - uitlekte. Volgens de gemeente doordat een journalist van De Limburger stiekem vanachter een pilaar meeluisterde, volgens de aangeklaagde journalist doordat een geluidsinstallatie aanstond.

Blok roept ambassadeur in Teheran terug

Een volgende episode in het diplomatieke conflict tussen Nederland en Iran. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) roept de Nederlandse ambassadeur uit Teheran terug, een besluit dat volgt op de uitzetting van twee Nederlandse ambassademedewerkers door Iran op zondag. Het is het volgende hoofdstuk in een slepend conflict, dat begon met de liquidatie van twee Nederlanders van Iraanse afkomst door het regime in Teheran.

Heb besloten de Nederlandse ambassadeur in Teheran terug te roepen voor consultaties. Besluit volgt op de uitzetting van twee Nederlandse ambassademedewerkers door Iran. Dat is onacceptabel. Lees hier de Kamerbrief: https://t.co/90ZF35c9un Stef Blok

VVD’ers spreken met één mond

Het kan natuurlijk dat een onhandige communicatiemedewerker van de VVD per ongeluk identieke tweets heeft verstuurd met de accounts van Kamerleden Bente Becker en Chantal Nijkerken, zodat zij beiden op dezelfde manier hun steun uitspraken voor het beleid van VVD-staatssecretaris Tamara van Ark. Veel waarschijnlijker is het dat Becker en Nijkerken het gewoon roerend met elkaar eens zijn. Toch mooi, hoe zoiets groeit op het Binnenhof.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.