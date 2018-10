Een Nederlands ingenieursbedrijf maakte de langste zeebrug op Chinese bodem: ‘Ons land is wereldmarktleider op dat gebied’

Het Nederlandse ingenieursbedrijf Tunnel Engineering Consultants (TEC) vervulde een glansrol bij de totstandkoming van de Hongkong-Zhuhai-Macau-brug, de langste zeebrug ter wereld, die dinsdag officieel is geopend. Directeur Hans de Wit reisde in het kader van het project zeker vijftig keer naar China af.

Het kunstmatige eiland gemaakt door het Nederlandse bedrijf Tunnel Engineering Consultants (TEC) Beeld EPA

Hoe komt zo’n grote opdracht uit China bij een Nederlands bedrijf terecht?

‘Ons land is wereldmarktleider op het gebied van landaanwinningsprojecten zoals kunstmatige eilanden en de afgezonken tunneltechniek, die beiden zijn gebruikt in dit Chinese project. De eilanden vormen hierbij de overgang tussen de tunnel en brug.

‘De Maastunnel in Rotterdam, voltooid in 1942, is de eerste afgezonken tunnel van Europa. Daarna volgden onder meer de Beneluxtunnel, Coentunnel, Zeeburgertunnel en Wijkertunnel.

‘Voor dit project was een afgezonken tunnel noodzakelijk in verband met de veiligheid van het luchtverkeer en de vaargeulen die door het gebied lopen. Een hoge brug is in zo’n situatie niet mogelijk, dus we moesten onder water.’

Het resultaat is een afgezonken tunnel van zes kilometer. Hoe uniek is dat?

‘Het is de langste tunnel van dit type ter wereld, twee keer zo lang als de tot dusverre langste afgezonken tunnel, de Øresundtunnel tussen Denemarken en Zweden. Maar dit record zal niet lang behouden blijven. Recent zijn de contracten getekend voor een afgezonken tunnel onder de de Fehmarnbelt, tussen Duitsland met Denemarken. Die zal maar liefst 18 kilometer lang worden. Bij de bouw, die waarschijnlijk in 2020 of 2021 van start gaat, spelen Nederlandse bedrijven – waaronder dat van ons – wederom een grote rol.’

De Hongkong-Zhuhai-Macau-brug. Beeld AFP

Terug naar China. De opdracht was binnen, en toen?

‘Zo’n project bestaat uit verschillende fases. Eerst wordt bepaald aan welke technische eisen de tunnel moet voldoen, vervolgens zijn er Chinese ingenieursbureaus ingeschakeld om de ontwerpen te ontwikkelen. Wij hebben alle berekeningen en tekeningen technisch beoordeeld en onze eigen onafhankelijke analyses gemaakt.

‘Na goedkeuring was de tijd rijp om de tunnel op de markt te brengen. Tijdens de bouw hebben we maandelijks inspecties uitgevoerd met een team van Chinese en Nederlandse ingenieurs. Ons team in China werd gecoördineerd door een collega die is opgeleid aan de TU Delft, waardoor er een goede link was tussen de Chinese en Nederlandse cultuur.’

Hans de Wit met een Chinese aannemer tijdens een van zijn bezoeken aan China voor het brugproject.

Hoe wordt zo’n tunnel op papier uiteindelijk werkelijkheid?

‘De tunnel is opgedeeld in stukken van 180 meter. Die zijn vervaardigd in een fabriek op ongeveer tien kilometer van de bouwlocatie. Door de stukken aan de voor- en achterzijde tijdelijk af te sluiten met zogenaamde kopschotten, creëer je een soort dichte doos die in staat is te drijven. Let wel: het gaat hier om tunnelstukken met een gewicht van zo’n 75 duizend ton, die ongeveer een halve meter boven water uitsteken.

‘In de tunnelstukken worden vervolgens ballasttanks opgenomen, die – als ze op de juiste positie zijn gemanoeuvreerd – worden gevuld met water. Als de tunnelstukken eenmaal vastliggen en waterdicht zijn gemaakt met rubberen afdichtingen, kunnen de kopschotten worden verwijderd. Dan ontstaat een tunnel, op veertig meter diepte.’

Waarom heeft het negen jaar geduurd voordat de brug af is?

‘Als je kijkt naar de gigantische omvang van het totale project, dan is negen jaar nog niet zo lang. Het heeft uiteindelijk zo’n anderhalf jaar langer geduurd dan gepland, wat onder andere te maken heeft met procedures rondom de douaneafhandelingen tussen de verschillende regio’s. Die zijn nog steeds niet helemaal afgerond, waardoor veel mensen met shuttlebussen de brug over moeten steken.

‘Het doel van dit project was om de grote steden sociaaleconomisch met elkaar te integreren, dus dan is het niet handig om dit soort beperkingen aan het gebruik van de verbinding te leggen. Mijn inschatting is dat dit van tijdelijke aard zal zijn.’

Dinsdag was de officiële opening. Waarom was u daar niet bij?

‘Ik was bij de aftrap van de bouw in december 2009 en ben sindsdien nog zo’n vijftig keer naar China afgereisd voor dit project. Maar voor de opening zijn helaas geen internationale experts uitgenodigd. Het is dit keer uitsluitend een Chinees feestje.’