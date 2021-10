Eén nederlaag te veel voor Koeman bij Barcelona: na 1-0 tegen Vallecano volgt dan toch het ontslag

Ronald Koeman woensdagavond tijdens het duel van FC Barcelona tegen Rayo Vallecano. De 1-0-nederlaag betekende zijn ontslag. Beeld REUTERS

Barcelona was Koemans droombaan, maar het is uitgelopen op een sof. In een verklaring van de club wenste voorzitter Joan Laporta hem veel succes en bedankte hij hem voor zijn werk. Laporta, in maart gekozen als opvolger van Josep María Bartomeu, wilde in de zomer al van Koeman af, maar hij kon geen betaalbare vervanger vinden. De verhouding tussen trainer en voorzitter bekoelde daardoor ernstig.

De 58-jarige Koeman verruilde het Nederlands elftal in augustus 2020 voor de club uit Catalonië, en heeft sindsdien veel stress meegemaakt: het vertrek van Lionel Messi voor dit seizoen, of van diens kompaan Luis Suárez een jaar eerder. De slechte resultaten, de financiële sores, het lege, zich pas dit seizoen weer enigszins vullende stadion. Het blijkbaar onoverkomelijke ontslag is nu daar, al is hij dan een clubicoon. Afgelopen weekeinde, na de nederlaag in de klassieker tegen Real Madrid, drongen jeugdige aanhangers al op richting zijn auto, waarin ze deukjes sloegen toen hij met vrouw Bartina stadion Camp Nou verliet.

Financiële consequenties

Het ontslag hing al maanden in de lucht, maar het bestuur greep niet in, ook vanwege de financiële consequenties. Barcelona, dat balanceert op de rand van de financiële afgrond, is Koeman een forse afkoopsom verschuldigd. De trainer is niet van plan daarvan ook maar één cent kwijt te schelden, ondanks zijn liefde voor de club die hij in 1992 de eerste Europa Cup I bezorgde met een vrije trap tegen Sampdoria.

Zelfs zijn status kon zijn vertrek niet meer voorkomen, zoals dat ook gebeurde met Johan Cruijff in 1996, nadat die onder meer vier titels had gewonnen en twee Europese bekers. Koeman won vorig seizoen met Barcelona de nationale beker, maar zijn ploeg liet de kans op de titel in de slotfase glippen. In de Champions League werd Barcelona bijna kansloos uitgeschakeld door Paris SG.

In de groepsfase van de huidige Champions League is twee keer kansloos verloren (van Bayern en Benfica) en won Barcelona met moeite met 1-0 van Dinamo Kiev, de laatste zege onder Koeman. In de competitie staat de club negende.

Salarisplafond

Over de situatie binnen de club openbaarde La Liga, de organisator van de competitie, onlangs een ontluisterend staatje. De cijfers gaan over het salarisplafond voor seizoen 2021-2022. Barcelona is daarop gezakt naar de zevende plaats van de competitie, met een limiet van nog geen honderd miljoen euro aan salarissen voor spelers en technische staf, bijna 300 miljoen minder dan een seizoen eerder. Een bedrag van bijna honderd miljoen klinkt als heel veel, maar het is ongeveer het salaris dat de naar Paris SG vertrokken Lionel Messi vorig seizoen in zijn eentje toucheerde.

Liefst zes clubs hebben dus een hogere salarisplafond dan Barcelona, wat volgens een woordvoerder niet wil zeggen dat ze dat bedrag ook uitgeven. Real Madrid staat op het astronomische bedrag van bijna 740 miljoen. Bij Real steeg de post juist met ongeveer 270 miljoen, zodat het verschil in salarissen tussen Real Madrid en Barcelona over dit seizoen ongeveer 650 miljoen is, al is het mogelijk dat Barcelona de limiet overschrijdt en Real niet dat volledige bedrag gebruikt. La Liga zal, vanwege de gevolgen van corona, vermoedelijk geen boetes opleggen als clubs kunnen aantonen dat overschrijdingen door covid zijn veroorzaakt.

Grootverdieners

Ook Sevilla, Atlético, Villarreal, Sociedad en Athletic mogen meer uitgeven dan Barcelona, waar een aantal grootverdieners is vertrokken, een aantal oudgedienden fors inleverde en talenten een relatief bescheiden salaris verdienen. Barcelona is qua salaris geen topclub meer, en op het veld ook niet meer.

Die salarispost is bepaald door La Liga, die kijkt naar de financiële positie van de club. ‘De limiet van Barcelona is flink geraakt door covid en ook door financiële verplichtingen van de club. Gelukkig mogen de stadions weer voor honderd procent vol, dus clubs zullen gaan herstellen en de limieten mogen dan weer omhoog’, aldus woordvoerder Joris Evers van La Liga.

Verwachtingen

Voor Koeman komt dat allemaal te laat. De verwachtingen op het veld blijven hoog, want Barcelona is Barcelona, al is de opbouw van een nieuw elftal dan een kwestie van geduld. Verliezen met 3-0 van Bayern en Benfica, dat in de voorronde bijna was uitgeschakeld door PSV, is in elk geval desastreus. Gevoegd bij de magere resultaten in de competitie, waar Barcelona een tijdje ongeslagen bleef maar nu twee keer op rij verloor.

Barcelona heeft een selectie die totaal uit balans is, mede omdat er geen geld was om spelers aan te trekken. Ouderen als Busquets en Piqué zijn niet meer zo goed als ze waren, talenten als Pedri, Gavi en Ansu Fati zijn tieners. De middengroep die het elftal moet dragen, laat te weinig zien, van de woensdag geblesseerde Frenkie de Jong tot Memphis Depay en Coutinho.

De als pinchhitter gehaalde Luuk de Jong stond min of meer symbool voor Barcelona. De aanhang kon moeilijk begrijpen dat het Barcelona van tegenwoordig deels afhankelijk is van een spits als De Jong. Koeman zei na het duel met Vallecano dat er weer veel kansen waren gemist. Voor Laporta was het wel genoeg zo.