‘Een naaste bijstaan bij een zelfgekozen dood moet niet onnodig worden gecriminaliseerd’

Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil, na de zitting op maandag in de rechtszaak tegen de Staat over eigen regie bij levenseinde. Beeld Arie Kievit

Nog altijd heeft Marion van Gerrevink het gevoel dat ze haar zoon in de steek heeft gelaten. Op 3 mei 2010, toen hij 22 was, maakte haar zoon Rob een einde aan zijn leven. Zij trof hem aan, een beeld dat op haar netvlies staat gebrand, zegt ze. Nu, twaalf jaar later, staat ze voor de rechter in Den Haag om te bepleiten dat hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar moet zijn.

‘Zijn dood was voor ons makkelijker te accepteren geweest als wij hem hadden kunnen begeleiden bij zijn laatste wens’, zegt Van Gerrevink maandag aan het eind van de zitting in het Paleis van Justitie in Den Haag. ‘Nu nam hij die stap moederziel alleen.’ Ze wil de rechter vragen om de overheid te verplichten met nieuwe regelgeving te komen.

Van Gerrevink is een van de 29 eisers die samen met de Coöperatie Laatste Wil (CLW) de staat dagen om af te dwingen dat Nederlanders op waardige wijze een einde aan hun leven mogen maken. Dat is nu niet mogelijk, bepleiten zij, en dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Eerder werden vergelijkbare zaken succesvol gevoerd in Duitsland en Oostenrijk.

De bodemprocedure, die jaren kan duren als partijen in beroep gaan, past in de grotere strijd die CLW voert voor een levenseinde in eigen regie. In 2017 ontdekte de coöperatie een legaal zelfdodingspoeder, Middel X genoemd, dat een humane dood mogelijk zou maken. Door een convenant met de chemische industrie wordt het poeder niet meer aan particulieren verkocht. De stof wordt sindsdien ondergronds verhandeld en is vermoedelijk in bezit van duizenden Nederlanders. Later bleek dat er twijfels waren hoe pijnloos een dood door Middel X is.

Hulp bij zelfdoding

In Nederland is hulp bij zelfdoding een strafbaar feit, waar een maximum celstraf van drie jaar voor geldt. Wel kan een arts via de euthanasiewet een uitzondering krijgen op het verbod, als een patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en vrijwillig en weloverwogen besluit te willen sterven. CLW wil niet dat mensen afhankelijk zijn van een arts om in aanmerking te komen voor een waardig levenseinde, en wil een laatstewilmiddel breder toegankelijk maken.

‘Dat betekent niet dat het middel zomaar te koop moet zijn bij de drogist’, zegt CLW-voorzitter Jos van Wijk bij aanvang van de zitting. ‘Het middel moet volgens strikte veiligheidseisen beschikbaar zijn.’ Hij wil dat nabestaanden die een naaste bijstaan bij een zelfgekozen dood niet ‘onnodig worden gecriminaliseerd’. Het gaat om een aanzienlijke groep die behoefte heeft hieraan, zegt hij. CLW is sinds 2013 gegroeid tot bijna 30 duizend leden.

Zelfbeschikkingsrecht

In de kern gaat de zaak om een botsing van de plicht van de staat om de levens van zijn burgers te beschermen (‘ook tegen zichzelf’), en het recht van burgers op zelfbeschikking. De eisers stellen dat de staat onrechtmatig handelt.

In het EVRM staat dat elk mens het recht heeft op eerbiediging van het privéleven. ‘En dus ook het recht heeft zelf te beschikken over de vraag óf hij zijn leven beëindigt, net als over het moment en de manier waarop’, zegt advocaat Tim Vis, die de eisers bijstaat. Hij bepleit dat door het verbod op hulp bij zelfdoding, de ontoereikende euthanasiewet en het verbieden van laatstewilmiddelen het zelfbeschikkingsrecht wordt uitgehold. Daarmee zou het een schijnrecht zijn.

Namens de staat betoogt de landsadvocaat dat over medisch-ethische onderwerpen zeer uiteenlopend wordt gedacht in de samenleving, en dat het debat daarover in de politiek gevoerd moet worden en ‘niet in de rechtszaal’. De verdediging wijst op het wetsvoorstel Voltooid leven, dat het in bepaalde gevallen mogelijk moet maken voor ouderen om een einde aan hun leven te maken. In mei publiceerde de Raad van State hierover een zeer kritisch advies.

De voorstellen van CLW gaan veel verder dan dit wetsvoorstel, zegt de landsadvocaat, niet alleen ouderen moeten een laatstewilmiddel kunnen krijgen. De staat haalt het verhaal aan van een 28-jarige vrouw die het middel innam, in paniek 112 belde en daarna alsnog overleed, een zaak waarover de Volkskrant uitvoerig heeft geschreven.

Bovendien, zegt de landsadvocaat, is ‘zelfdoding als zodanig niet strafbaar, dat kan op verschillende manieren’. Er klinkt gezucht in de zaal. In zijn repliek reageert advocaat Vis vinnig. ‘Dat argument komt neer op: iedereen is vrij om zich op elk moment van een flatgebouw te gooien.’

Hoed afnemen

Na afloop komt een groep van zo’n honderd leden van CLW naar het Paleis van Justitie gelopen. Zij hebben allen een hoed op, die ze symbolisch afnemen voor iedereen die een waardig levenseinde is onthouden. Jos van Wijk spreekt met een megafoon de leden toe: ‘Wat een steun! De strijd gaat verder. Op 14 december doet de rechter uitspraak.’

De zitting wordt nabesproken. ‘Als ik naar het verhaal van de staat luister, denk ik: hoezo, het leven van burgers beschermen?’, zegt mede-eiser Janine de Graaf-Klunder (60). ‘Kijk hoe we in dit land omgaan met mensen die het moeilijk hebben. Iedereen moet zich maar redden.’

Zij werkte sinds haar achttiende als verpleegkundige en maakte het vaak mee dat patiënten smeekten of zij hen uit hun lijden kon verlossen. ‘Je kunt dan alleen een handje vasthouden. Ik heb toen op mijn achttiende al gezegd: zo wil ik niet doodgaan, en daar zal ik alles aan doen.’