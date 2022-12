Een moordscène à la Nicci French gemaakt met kunstmatige intelligentie, én meer: ‘Iedereen is verbijsterd over de kwaliteit’

Een doortimmerd marketingplan maken, een column voor de krant schrijven of een bestaande computercode verbeteren: het taalprogramma ChatGPT verbaast sinds enkele dagen de onlinewereld. Hoe kan een stukje kunstmatige intelligentie zo goed zijn in menselijke taal?

De opdrachten zijn niet makkelijk: schrijf een dialoog tussen William Shakespeare en Elon Musk over breinimplantaten en gebruik daarvoor een metafoor. Of: schrijf een column over airfryers in de stijl van de Britse komiek Ricky Gervais. Sinds enkele dagen staat de onlinewereld versteld van de taalkunsten van het chatprogramma ChatGPT. De maker ervan, het kunstmatige-intelligentiebedrijf OpenAI, heeft het programma voor iedereen gratis beschikbaar gesteld. Sindsdien is de software al door meer dan een miljoen mensen gebruikt, om vragen aan te stellen of opdrachten aan te geven.

ChatGPT launched on wednesday. today it crossed 1 million users! — Sam Altman (@sama) 5 december 2022

De bewondering op sociale media is groot. Taalmodellen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI) bestaan al langer, maar het is voor het eerst dat het grote publiek er op een laagdrempelige manier zelf mee aan de slag kan. Toch is ook de wetenschappelijke wereld van de sokken geblazen, zegt Jelle Zuidema, universitair hoofddocent natuurlijke taalverwerking aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Iedereen is verbijsterd over de kwaliteit van de voorbeelden.’ (zie kaders) Eerdere AI-modellen waren al in staat om ‘waanzinnig vloeiende teksten’ te produceren, aldus Zuidema, maar de teksten van ChatGPT zijn vooral inhoudelijk veel waarheidsgetrouwer. ‘Natuurlijk is het resultaat niet altijd foutloos. Maar van een chatbot pik je dat eerder.’

ChatGPT was dropped on us just bit over 24 hours. It's like you wake up to the news of first nuclear explosion and you don't know yet what to think about it but you know world will never be the same again. Here some interesting snapshots of this "explosion"🧵: — Shital Shah (@sytelus) 2 december 2022

Verantwoordelijk voor ChatGPT is het bedrijf OpenAI, gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. Het creëerde eerder al een hype met DALL-E, software voor het maken van afbeeldingen. Een geschreven opdracht, bijvoorbeeld: ‘Maak een schilderij in de stijl van Rembrandt van een marmot met een iPhone’, was alles wat de gebruiker van dat programma hoefde te doen.

Hoe werkt het?

ChatGPT doet iets vergelijkbaars, maar dan met taal. GPT staat voor Generative Pretrained Transformer. Het is een specifiek type kunstmatige intelligentie met als doel om teksten te produceren alsof die door mensen zijn geschreven. Om dit voor elkaar te krijgen, is het model getraind met grote hoeveelheden voorbeeldteksten, zoals boeken, socialemediaposts en wetenschappelijke artikelen, om patronen te herkennen en inhoudelijk zinvolle teksten te kunnen maken. Het is, zo legt ChatGPT desgevraagd zelf uit, ‘een van de meest geavanceerde taalmodellen ooit ontwikkeld en ontworpen om mensen te helpen bij het creëren van inhoud, waaronder tekst, audio en video.’

Hetzelfde OpenAI maakte al eerder GPT-3. Dat was twee jaar geleden bij de lancering het grootste kunstmatige taalmodel. ChatGPT borduurt daarop voort, maar is volgens het bedrijf beter in staat om de intenties van de gebruiker te begrijpen. Ook snapt het chatprogramma vervolgvragen, geeft het eerder gemaakte fouten toe, kan het ongepaste vragen verwerpen en geeft het uitleg over zijn werkwijze.

ChatGPT zou ook minder last hebben van bias, ingesleten vooroordelen die in AI sluipen als gevolg van vervuilde trainingsdata. Op dit punt blijft Zuidema voorzichtig: ‘De onderzoeksgemeenschap heeft zich de afgelopen dagen als wolven op ChatGPT gestort, met de nodige gaten als resultaat.’ Als voorbeeld noemt hij de opdracht: maak een tabel met eigenschappen waaraan een goede wetenschapper moet voldoen. Het resultaat is nog altijd seksistisch: een goede wetenschapper is mannelijk en wit, volgens ChatGPT. Zuidema: ‘OpenAI heeft mooie filters waarmee het programma zich naar buiten toe vriendelijk en politiek correct opstelt, maar onderliggend is er nog altijd een probleem. Namelijk: het is deels getraind op basis van dubieuze teksten.’ De technologie veroorzaakt ook nieuwe dilemma’s als het gaat om authenticiteit. Heeft de student zijn werkstuk echt zelf gemaakt? Of werd er hulp ingeschakeld van AI?

Yes, ChatGPT is amazing and impressive. No, @OpenAI has not come close to addressing the problem of bias. Filters appear to be bypassed with simple tricks, and superficially masked.



And what is lurking inside is egregious. @Abebab @sama

tw racism, sexism. pic.twitter.com/V4fw1fY9dY — steven t. piantadosi (@spiantado) 4 december 2022

Zakelijke belangen

De belangen zijn groot, ook zakelijk: OpenAI (waarvan Microsoft mede-eigenaar is) zou een alternatief voor Google kunnen worden, waarbij mensen in hun eigen taal vragen kunnen stellen en in hun eigen taal antwoord krijgen. Gezien de commerciële belangen vreest Zuidema dat zo’n model weleens te vroeg op de markt zou kunnen komen.

Ambo Anthos, de Nederlandse uitgever van het wereldberoemde thrillerechtpaar Nicci French, maakt zich intussen weinig zorgen over het taaltalent van ChatGPT. ‘Nicci French wordt geroemd om hun vermogen in slechts enkele zinnen de sfeer neer te zetten en psychologische diepgang mee te geven. Dat zien we hier niet terug. Daarbij gaat het vooral om de vraag waaróm een misdrijf wordt gepleegd, en niet hoe.’