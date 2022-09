Een moordpoging, een corruptieschandaal: hoeveel van haar negen levens heeft Cristina Kirchner nog over?

Cristina Fernández de Kirchner, zwaaiend naar de aanhangers die maandag voor haar huis verzameld stonden. Beeld Luis Robayo / AFP

Bij het passeren van de duizenden joelende fans had Cristina Kirchner donderdagavond hoogstens een iets te ferme schouderklop of een ongewenste kus verwacht. De menigten bestaan normaal gesproken voornamelijk uit armere Argentijnen die haar nog altijd dankbaar zijn voor haar investeringen in sociale voorzieningen en die haar willen steunen nu zij in een corruptieschandaal is beland.

Vorig weekend vroeg Kirchner haar aanhangers te vertrekken bij haar woning in Buenos Aires, nadat zij slaags raakten met de politie, maar ze bleven komen. Afgelopen donderdagavond, als Kirchner terugkomt van de Argentijnse senaat, gaat het er een stuk vriendelijker aan toe. Hoffelijk lachend, met hier en daar een vluchtige handdruk, haast ze zich door de menigte naar haar voordeur. Tot een man zich langs de aanwezige televisiejournalisten wurmt en een semi-automatisch geweer op een paar centimeter van haar gezicht houdt. Het pistool laat het afweten, de vijf kogels verlaten de loop niet.

De 35-jarige Braziliaan wordt vrijwel direct ingerekend. Zijn motief is nog onbekend. Had zijn wapen gewerkt, dan had Argentinië afscheid moeten nemen van een iconische politicus. Een die van First Lady promoveerde tot president, waarvan gefluisterd wordt dat ze als vicepresident nog steeds aan de touwtjes trekt én tegen wie twaalf jaar celstraf wegens corruptie is geëist.

Homohuwelijk

Cristina Fernández de Kirchner (49) is het kind van een Spaanse vakbondsleider en een Duitse Russin. Tijdens haar rechtenstudie in haar geboortestad La Plata ontmoette ze haar latere man Néstor Kirchner. Ze startten een advocatenpraktijk en klommen op in de linkse Partido Justicialista.

Toen Néstor in 2003 verkozen werd tot president, was Cristina al acht jaar senator. Toen ze vervolgens kantoor hield in het presidentieel paleis, viel de hoon van oppositiepartijen haar ten deel. Ze wimpelde die kritiek af door te stellen dat haar reguliere senatorenkantoor te klein was.

Na vier jaar schoof Néstor zijn vrouw naar voren als nieuwe presidentskandidaat. Boze Argentijnse tongen vermoedden een plan van het echtpaar om de maximale termijn van acht achtereenvolgende jaren te omzeilen, door om de vier jaar van stuivertje te wisselen. Cristina won de verkiezingen, maar mocht er al sprake zijn van een plan dan mislukte dat omdat Néstor in 2010 plots overleed.

Met haar flamboyante bestuursstijl maakte de diva zich nog populairder dan haar man. Interviews gaf ze nauwelijks, ook van kabinetsbesprekingen was ze geen fan. Liever trok ze Argentinië door om bij slachthuizen en fabrieken haar achterban toe te spreken. Volgens El País gaf ze op het hoogtepunt wel vier publieke toespraken per week. In 2014 voerde ze geruchten over haar gezondheid door ruim een maand lang juist niets van zich te laten horen, om vervolgens in tv-toespraak de speculanten uit te foeteren.

Kirchner toonde zich een compassievolle leider, door de nabestaanden van een treinongeluk dat 51 Argentijnen het leven kostte persoonlijk op te zoeken en uit rouw zes dagen lang zwart te dragen. Ze voerde het homohuwelijk in en sleepte de militaire leiders uit de bloederige Argentijnse dictatuur van de jaren zeventig voor de rechter. Ook gaf ze omgerekend zo’n 926 miljoen euro uit aan de aanleg van snelwegen in Zuid-Argentinië. De staatsschuld liep onder Kirchner flink op omdat ze veel meer uitgaf dan er binnen kwam.

Corruptie

In 2015 moest Kirchners vanwege de maximale termijn van acht jaar aftreden en werd ze opgevolgd door de centrumrechtse Mauricio Macri. Makkelijk vond ze het afscheid van de macht niet: ze maakte in het openbaar ruzie met Macri over de invulling van de overdrachtsceremonie en kwam uiteindelijk zelfs niet opdagen. Senaatsvoorzitter Federico Pinedo moest voor enkele uren aangesteld worden als interim-president, zodat de overdracht toch plaats kon vinden. Ook moest Macri een nieuw Twitteraccount maken, omdat Kirchner weigerde om de inloggegevens van het account van het presidentieel paleis te delen.

Vier jaar later won Kirchners oude kabinetschef Alberto Ángel Fernández de presidentsverkiezingen. Zijn belangrijkste troef was zijn running mate: Cristina Kirchner. Bij het overwinningsfeest pakte vicepresident Kirchner alle aandacht door als eerste op het podium te verschijnen in een glamoureuze rode jurk, met Fernández achter haar aan gesukkeld. Voor de Argentijnen was het direct duidelijk wie er daadwerkelijk aan de touwtjes ging trekken.

Toen was de openbaar aanklager al begonnen aan een corruptieonderzoek naar Kirchner en twaalf andere overheidsfunctionarissen. Kirchner bleek namelijk die 926 miljoen euro voor snelwegen te hebben aanbesteed bij goede vriend en zakenman Lázaro Báez. Ze betaalde ver boven de marktconforme prijzen en een deel van de bouwprojecten is nooit voltooid. Mogelijk eindigde een deel van het overheidsgeld via Baez weer in de zakken van Kirchner.

De openbaar aanklager eiste twee weken geleden twaalf jaar cel en een eeuwig verbod op het uitvoeren van een publiek ambt. De rechter doet eind dit jaar pas uitspraak, maar een celstraf zit er voorlopig niet in. Kichner is namelijk ook lid van de senaat en heeft daarom parlementaire onschendbaarheid.

Dat betekent dat ze in elk geval tot eind 2023 de cel niet in zal gaan. Dan zijn er nieuwe senaatsverkiezingen en bepaalt de kiezer of Kichner haar onschendbaarheid behoudt – en daarmee of zij mogelijk de cel in gaat. Afgaande op de duizenden aanhangers voor haar huis de afgelopen week, hoeft ze zich nergens zorgen om te maken.