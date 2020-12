‘Een mooier bestaan is er niet’, maar deze Britse schapenboer vreest voor zijn 9.000 schapen

Pizza’s bij Brexit-onderhandelingen

Pizzatijd is aangebroken in de Brexit-onderhandelingen. De bezorging van de Italiaanse delicatesse bij het pand waar de Britse en Brusselse onderhandelaars tot diep in de nacht in conclaaf waren, duidde er volgens waarnemers op dat er hard wordt gewerkt aan een deal. Eerder had Michel Barnier de Europese ambassadeurs laten weten dat de Britten boter bij de vis hadden gedaan. Boris Johnson zou akkoord willen gaan met een afspraak waarbij de Britten 60 procent van de vis in hun wateren houden, in plaats van 80.

Er kwamen geruchten dat er aan het eind van de week een akkoord kon worden bereikt. Duitsland is daarop gebrand. Landen met grotere economische belangen – waaronder Nederland – willen echter niet dat er koste wat het kost een deal wordt gesloten. De Fransen zijn daarbij de hardliners. The Times wist zelfs te melden dat president Emmanuel Macron bewust af koerst op een No-Deal zodat de Britten de negatieve gevolgen daarvan zullen merken, in de hoop dat ze vervolgens met de bedelnap terugkomen.

Het voornaamste obstakel betreft eerlijke concurrentie, en dan in het bijzonder staatssteun. De EU vreest dat de Britse overheid oneerlijk voordeel gaat behalen door de eigen industrie actief te steunen. Brussel wil dat er in het Verenigd Koninkrijk een toezichthouder op staatssteun komt, maar daar willen de Britten niet aan. Ook leeft de vrees dat ‘Brexit Britain’ andere standaarden gaat hanteren. Een eerder teken daarvan is het voornemen van de regering-Johnson om zo snel mogelijk te stoppen met internationale veetransporten.

Het is niet onmogelijk om een akkoord te bereiken over genoemde punten, ware het niet dat er een gebrek aan vertrouwen is. Zo zijn de lidstaten woedend over het besluit van de regering-Johnson om door te gaan met de omstreden Interne Markt Wetgeving, die het eerder gesloten Scheidingsakkoord op enkele punten ondermijnt. Maandag komt het wetsvoorstel wederom ter sprake in het Lagerhuis. Johnson stelt zich hard op omdat hij de Brexit-stemmers die hem aan de macht hebben geholpen niet wil verraden.