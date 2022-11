Een mix van oude en nieuwe westerse wapens moet Russische rakettenregen stoppen

Het Westen bestempelt de jongste raketaanvallen van Rusland op Oekraïne als ‘barbaars’. Maar de opbouw van een effectieve Oekraïense luchtverdediging had tot voor kort amper prioriteit.

Het Oekraïense slagveld is al acht maanden een proeftuin voor westerse wapens. Het nieuwste wapensysteem dat zijn opwachting moet maken, heeft een toepasselijke naam: Avenger (‘Wreker’). Met dit Amerikaanse luchtdoelsysteem kunnen in snel tempo acht raketten worden afgevuurd met een maximale reikwijdte van acht kilometer. Het moet de dreiging van door Rusland afgevuurde raketten en drones neutraliseren.

De Avenger, een van de vele raketsystemen in het westerse arsenaal, moet onder andere een einde maken aan de vergeefse pogingen van Oekraïense militairen om de laagvliegende Iraanse Shahed-kamikazedrones met hun kalasjnikovs neer te halen. Groot voordeel van het mobiele luchtverdedigingssysteem is dat het de Stinger-raket afvuurt. Dat is een van de meest effectieve luchtdoelraketten van de VS tegen laagvliegende doelen.

Maar de Avenger, die dinsdag goed gebruikt had kunnen worden tegen de honderd raketten die Rusland afvuurde, is nog niet in Oekraïne. Het wapen maakt deel uit van een nieuw Amerikaans militair hulppakket ter waarde van 400 miljoen dollar. Wanneer de Avenger arriveert op het slagveld, wil Washington niet zeggen. Het is een van de luchtverdedigingssystemen die de VS en Europa sinds kort naar Oekraïne sturen.

Snel gaat die westerse hulp niet. Slechts een handvol van de beloofde raketlanceersystemen is operationeel, ondanks de verwoestende Russische aanvallen. Het Oekraïense leger is hierdoor gedwongen verouderde raketten van Russische makelij af te vuren om de aanvallen te stoppen; de raket die dinsdag insloeg in Przewodów in Oost-Polen werd volgens de Navo zeer waarschijnlijk afgevuurd door de Oekraïense luchtafweer – de Poolse president Duda sprak van een onfortuinlijk incident.

The USA announced a new military aid package for Ukraine:



▪️Rockets for Hawk air defense systems.

▪️Air defense systems Avenger.

▪️Ammunition for HIMARS.

▪️21,000 155-mm artillery shells.

▪️500 high-precision 155-mm artillery shells.

▪️10,000 120-mm mortar mines;. pic.twitter.com/WAB5WfsAEA — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) 10 november 2022

Grote prioriteit

De grootschalige Russische raketaanvallen in oktober op de infrastructuur, lieten het Westen eindelijk inzien dat bestrijding daarvan grote prioriteit moet krijgen. Kyiv drong toen al maanden aan op levering van moderne westerse wapens om met name de Russische kruisraketten te kunnen stoppen. In de zomer besloten de VS en Duitsland in actie te komen, maar de daadwerkelijke levering van de door hen toegezegde wapensystemen zou vervolgens nog maanden duren.

Tot overmaat van ramp introduceerde Moskou daarna ook de Shaheds op het strijdtoneel. Een paar Amerikaanse en Duitse raketsystemen zijn intussen operationeel, evenals het Aspide-raketsysteem dat door Spanje is geleverd. Spanje stuurt ook zes Hawk-batterijen, een raketsysteem uit de Vietnamtijd. Zij moeten binnenkort worden aangevuld met de Avenger.

Al deze raketsystemen moeten de Oekraïners in staat stellen om de Russische kruisraketten (zoals de Kalibr) en de kamikazedrones te onderscheppen op een afstand van vier tot circa vijftig kilometer. ‘Wij zijn een net van luchtverdedigingssystemen aan het creëren met wapens die allemaal een verschillend bereik hebben’, aldus Pentagon-woordvoerder Sabrina Singh. ‘Elk wapen levert zijn eigen bijdrage op het slagveld, waardoor Oekraïne effectief kan zijn.’

2 NASAMS Air Defense Systems have been delivered to Ukraine



Both systems have a range of more than 30km and have at least 8 launchers each holding up to 48 AMRAAM missiles according to US and Ukrainian Officials 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/g7qaFBTSnv — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) 26 oktober 2022

Eenvoudig raketschild

In feite ontstaat zo een zeer eenvoudig schild tegen raketten, al lijkt het in de verste verte niet op het hypermoderne en zeer uitgebreide raketschild dat Israël en de VS hebben gebouwd om zich te beschermen tegen de dreiging van raketten. Het Israëlische systeem, Iron Dome, is de afgelopen jaren zeer effectief gebleken tegen de korteafstandsraketten die Hamas massaal afvuurde vanuit Gaza.

De VS beschikken ook over een raketschild, het National Missile Defense (NMD)-systeem, dat Amerika en Europa moet beschermen tegen de dreiging van Noord-Koreaanse en Iraanse middellange en langeafstandsraketten. Zowel het Israëlische als het Amerikaanse raketschild bestaat uit een uitgebreid en geïntegreerd netwerk van radars en waarschuwingssystemen om vijandelijke raketten tijdig aan te zien komen en ter verdediging afweerraketten naar hun doel te geleiden.

Het liefst had Oekraïne het Iron Dome-systeem geleverd gekregen. Israël voelt daar echter niets voor, omdat dat land de Russen niet voor het hoofd wil stoten. Ook talloze verzoeken van Oekraïne aan de VS om de Patriot te leveren, ’s werelds bekendste luchtverdedigingssysteem – dat zich onder meer bewees tijdens de Golfoorlog – werden geweigerd. Dat komt deels doordat Washington huiverig is voor de Russische reactie, bovendien vergt de Patriot een uitgebreide en lange training van Oekraïense soldaten.

Deze foto uit 2021 toont hoe het Israëlische luchtafweersysteem Iron Dome raketten zoekt (de vuurlijnen links) die kort ervoor door Hamas op Israël zijn afgevuurd vanuit Gaza (de vuurlijnen rechts). Beeld AFP

Mix van oud en nieuw

Met een mix van zeer geavanceerde raketsystemen én oude wapens uit de Koude Oorlog hopen Kyiv en het Westen binnenkort het Russische gevaar vanuit de lucht effectiever te kunnen bestrijden.

Een van die moderne wapens is Nasams, dat de VS samen met Noorwegen ontwikkelden. Hiermee kunnen raketten en drones tot op een afstand van vijftig kilometer worden bestookt. Grote kracht van Nasams is dat het de Amraam afvuurt, een van de meest effectieve westerse raketten voor luchtgevechten.

Oekraïne kondigde vorige week triomfantelijk aan dat de eerste twee van in totaal acht Nasams uit de VS waren gearriveerd. ‘Deze wapens zullen ons luchtruim veiliger maken’, twitterde Defensie-minister Oleksii Reznikov. Ook het door Duitsland geleverde Duitse luchtverdedigingssysteem Iris-T is al actief. Hiermee kunnen acht raketten worden afgevuurd om de Russische wapens tot op een afstand van veertig kilometer te onderscheppen.

Oekraïne gebruikt dit raketsysteem sinds vorige maand, maar het is nog onduidelijk hoe effectief Iris-T – waarvan Kyiv er vier krijgt – tot nu toe is in de strijd tegen Rusland. Ook de razendsnelle Aspide-raket, die met vier keer de snelheid van het geluid vliegt, en Avenger zijn vrij moderne wapens. De Aspide-raket reikt tot 25 kilometer.

AIR DEFENSE AUGMENT: The latest round of US military aid to Ukraine will include multiple batteries of the venerable MIM-23 Hawk air defense system. Hawk missiles can deliver 119 pounds of high explosive at Mach 2.4-- and hit aerial targets at altitudes up to 65,000 feet. pic.twitter.com/Zl06oylusP — Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) 13 november 2022

Hawk-raketten

Ook de oude Hawk-raket, die door de VS nog nooit in een oorlog is ingezet, mag zich nu gaan bewijzen. Deze Amerikaanse raket, voorganger van de Patriot, stamt uit de jaren vijftig. Spanje heeft vier lanceersystemen gestuurd en de VS gaan de raketten leveren. Over de levering van genoeg Hawk-raketten hoeft Kyiv zich niet druk te maken: de VS beschikken in hun opslagplaatsen nog over een flink deel van de naar schatting 40 duizend exemplaren die geproduceerd zijn.

Gaat deze aanvullende westerse hulp helpen? Een aantal van deze wapens heeft zich nog niet bewezen in een oorlog. En is zo’n klein aantal lanceersystemen wel voldoende? De VS en Europa hopen dat hun hightechraketten opnieuw, net als in de afgelopen acht maanden, het verschil zullen maken.

Volgens Kyiv is dat nu al het geval. Het Oekraïense opperbevel claimde dinsdag 73 van de naar schatting honderd door Rusland afgevuurde raketten te hebben neergehaald, en dat zou voor een groot deel te danken zijn aan de ontvangen westerse luchtafweersystemen.