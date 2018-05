Een miljoen woningen erbij in ruim tien jaar? Meer bouwen in groen en investeren in openbaar vervoer

Een miljoen woningen erbij in ruim tien jaar? Dat kan als de overheid meer mogelijkheden geeft tot bouwen in het groen en miljarden euro’s investeert in hoogwaardig openbaar vervoer.

Dat stelt een coalitie van grote projectontwikkelaars, beleggers en bouwondernemingen, in een brief aan ‘bouwminister’ Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De minister denkt veel langer, ruim twintig jaar, nodig te hebben voor de bouw van een miljoen woningen. nog voor de zomer wil Ollongren nationale en regionale afspraken presenteren voor ‘meer en sneller’ bouwen. Die nieuwbouw moet van haar zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de bestaande stad, maar vervolgens ook aan de randen van steden.

Dat gaat de bouwcoalitie niet ver genoeg. In de aan Ollongren gestuurde ‘investeringstrategie duurzame verstedelijking’ stellen de bouwers dat door bevolkingsgroei en toenemende welvaart het aantal huishoudens sterker toeneemt dan verwacht. Het bestrijden van het woningtekort noopt daarom tot nieuwe maatregelen.

Een nieuw ruimtelijk plan

Nederland heeft een nieuw ruimtelijk plan nodig, stelt de bouwcoalitie, waarin ‘nieuwe duurzame woongebieden’ worden aangewezen. In het buitengebied kan bovendien veel sneller worden gebouwd dan in de steden, waarbij huizen ‘plot voor plot’ worden opgeleverd. Bouwen in de huidige steden en dorpen zou slechts voorzien in 55 procent van de gewenste woningen. Ook wordt het leven in de stad minder aantrekkelijk door veel extra woningbouw, staat in het pleidooi.

Met een investering van zo’n 200 miljard euro willen de partijen ‘een einde maken aan het improviseren’, stelt de vereniging van projectontwikkelaars Neprom, die de coalitie leidt. De minister moet dan wel bereid zijn tot extra investeringen van 1 à 2 miljard euro per jaar in onder meer wegen, openbaar vervoer en het opruimen van vuile bedrijven.

De coalitie laat weten dat ‘speculatie met gronden ten behoeve van nieuwbouw moet worden tegengegaan’ en wil meewerken aan ‘instrumenten die bovenmatige waardestijging ten goede laat komen aan de kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling’, zoals groen, water en ruimte.

Hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft Willem Korthals Altes noemt de conclusies van de bouwcoalitie ‘niet geheel onafhankelijk. Want de betrokken partijen hebben grondposities die gebaat zijn bij uitbreiding van de bouwmogelijkheden.’

Uit onderzoek bleek onlangs dat projectontwikkelaars en bouwbedrijven ruim 14 duizend hectare aan grond in bezit hebben. Die grond zou plek kunnen bieden aan zeker 350 duizend woningen, maar waarschijnlijk meer. Door bebouwing betaalt niet alleen de grondbelegging zich uit. Ook de bouwbedrijven krijgen weer grote opdrachten.

'Minder behoefte aan bouwen in de groene ruimte'

In de wereld van bouwers en bestuurders bestaat volgens Korthals Altes veel discussie over de mate waarin binnenstedelijk bouwen kan voldoen aan de behoefte aan nieuwe woningen. ‘Volgens de bestuurders van een aantal regio’s schat Neprom dat veel lager in dan zij. Als de bestuurders gelijk hebben, dan is er minder behoefte aan bouwen in de groene ruimte dan Neprom beweert.’

De aanbevelingen van de bouwers geven in ieder geval voeding aan de Nationale Woonagenda van minister Ollongren nog voor de zomer wil presenteren. Voor dat document spreekt zij met tal van bij de woningmarkt betrokken partijen, van beleggers en bouwers tot sociale woningbouwverenigingen. Zij heeft al bekendgemaakt dat er lokale maatregelen worden getroffen om het aantal woningen met een middelhoge huur niet te laten afnemen.