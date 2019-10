Een miljoen Californiërs afgesloten van stroom om bosbranden te voorkomen

Een truck rijdt door volledig verduisterd gebied in Californië. Beeld AP

De elektriciteitsbedrijven vrezen, vanwege het voorspelde slechte weer, dat omgevallen elektriciteitspalen grote gebieden in brand kunnen zetten. Sommige van de meest vernietigende bosbranden van de afgelopen jaren werden veroorzaakt door elektriciteitskabels die waren getroffen door onder andere omgevallen bomen.

Elektriciteitsbedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E), dat op de rand van faillissement verkeert vanwege miljardenclaims na diverse bosbranden, begint donderdag vroeg met het afsluiten van zo’n 800 duizend klanten. Het gaat hier om inwoners in het noorden en midden van Californië. In het zuiden van de staat neemt Southern California Edison een soortgelijke maatregel. Zo’n 106 duizend klanten zullen hier worden getroffen.

De omgeving van onder andere San Francisco komt zonder stroom te zitten. De stad zelf wordt niet afgesloten. De wijnstreek ten noorden van San Francisco werd twee jaar getroffen door enorme bosbranden, waarbij 44 doden vielen en duizenden huizen werden vernietigd. Eind vorig jaar vielen 88 doden bij de dodelijkste bosbrand in Californië. Het plaatsje Paradise werd toen grotendeels verwoest. Dit gebied ligt nu opnieuw in de gevarenzone.

Een werknemer van Pacific Gas & Electric repareert een elektriciteitsleiding in Paradise, het stadje dat vorig jaar vrijwel werd verwoest bij een enorme bosbrand. Beeld AP

Krachtigste wind

De elektriciteitsbedrijven komen in actie omdat vanaf donderdag droog weer wordt verwacht met forse wind. Het is de krachtigste wind die het gebied in twee jaar zal meemaken, aldus weerdeskundigen. Volgens PG&E valt aan het afsluiten van de elektriciteit niet te ontkomen. ‘Dit is ons laatste redmiddel’, aldus manager Sumeet Singh. Maar gouverneur Gavin Newsom zei dat de getroffen inwoners recht hebben om boos te zijn. ‘Niemand is hiermee tevreden’, aldus Newsom.

De gouverneur vindt dat het stroombedrijf snel het materiaal en de infrastructuur moet moderniseren om het risico op branden te voorkomen. Maar PG&E zit flink in de problemen door de miljardenclaims die de afgelopen jaren zijn ingediend. Vorige maand besloot het bedrijf 10 miljard euro te betalen aan een groep verzekeringsbedrijven. Deze hadden het bedrijf verantwoordelijk gesteld voor de branden die in 2017 en 2018 woedden in Noord-Californië.

De autoriteiten waarschuwen voor extreem droog weer de komende dagen in flinke delen van Californië. Beeld AFP

In januari besloot PG&E surseance van betaling aan te vragen, omdat de miljardenclaims kunnen oplopen tot ruim 27 miljard euro.

De grootste en dodelijkste bosbranden in Californië vonden steeds plaats in de periode van oktober tot en met november. Brandweerchef Thom Porter waarschuwt de bewoners voor gevaarlijke omstandigheden. ‘Men moet gereed zijn om direct te vertrekken als er een bosbrand uitbreekt’, aldus Porter. Zelfs als de gebieden niet worden getroffen, zullen de bewoners nog dagen zonder elektriciteit zitten. Volgens PG&E moeten de elektriciteitskabels geïnspecteerd worden om er zeker van te zijn dat ze veilig zijn.