Een mening voor een hartje: zijn we op Twitter niet meer dan een algoritmisch gestuurd archetype?

Twitter heeft het slechtste in ons naar boven gehaald. Deze observatie komt van de invloedrijke techcriticus Jason Lanier, in een recent interview met The Guardian. Twitter leidt er volgens hem toe dat ‘mensen die als afzonderlijke individuen beginnen’ uiteindelijk samenballen tot een en dezelfde persoonlijkheid, geoptimaliseerd voor Twitter-engagement. Dat lijkt aardig te kloppen, leert mijn eigen Twitter-bubbel. De dagelijkse ophef is voorspelbaar, evenals de ingenomen stellingen en stevig geformuleerde meningen. De rest sneeuwt onder.

Het is geen vrolijk beeld dat Lanier schetst, dat van het individu met een unieke kijk op de wereld dat convergeert naar een algoritmisch gestuurd archetype, de godganse dag meningen producerend in ruil voor hartjes en retweets. Treurig, maar niet verrassend. Al in 1985 beschreef een andere gezaghebbende techcriticus (Neil Postman) in zijn boek We amuseren ons kapot dat we beter naar Aldous Huxley kunnen luisteren dan naar George Orwell als we willen weten hoe een dystopie eruit ziet. Er is helemaal geen buitenaf opgelegde onderdrukking in de vorm van Orwells Big Brother nodig om ons te beroven van onze autonomie. Nee, we zullen uiteindelijk onze onderdrukking faciliteren door precies die technologieën te omarmen die onze capaciteiten om te denken onderuithalen.

Neil Postman schreef het al in 1985: we amuseren ons kapot. Beeld Getty

En wat vindt Elon Musk er allemaal van? De miljardair liet zich deze week in een interview met de BBC ontvallen dat eigenaar zijn van Twitter ‘behoorlijk pijnlijk’ is. Met kunst- en vliegwerk (er werken nog maar 1.500 mensen bij Twitter, tegen achtduizend een half jaar terug) slaagt hij erin het sociale netwerk min of meer quitte te laten draaien. Dat gaat in toenemende mate gepaard met technische problemen. Zo was Twitter Circles onlangs ernstig kapot. Dit is de dienst waarmee twitteraars tekst of beelden kunnen delen binnen een bepaalde groep. Wat bleek: Circle-berichten waren ineens zichtbaar voor iedereen. Dat is vrij pijnlijk. ‘We zeiken mensen af, we praten over shit waar we het niet over zouden hebben op de openbare tijdlijn. We praten over seksueel expliciete zaken. Sommige mensen plaatsen expliciete foto’s’, aldus een nogal geschrokken Circle-gebruiker.

Musk zal het een zorg zijn. De topman is bezig met heel andere zaken voor Twitter. Volgens Business Insider geeft hij vol gas op een ambitieus AI-project. Het gaat om een LLM (large language model), vergelijkbaar met ChatGPT. De eerste grote hardwarebestellingen zijn al geplaatst, terwijl hij ook knappe AI-koppen heeft weggekaapt bij Google’s AI-dochter DeepMind. Deze stap, hoe pril ook, is qua timing enigszins opmerkelijk. Nog maar kort geleden onderschreef Elon Musk de brandbrief waarin wetenschappers en bedrijven pleiten voor een tijdelijke pauze op ‘het trainen van AI-systemen die krachtiger zijn dan GPT-4’. Dit is het taalmodel dat OpenAI gebruikt voor ChatGPT. Het nieuws van een eigen ChatGPT-concurrent geeft Musks oproep een nogal opportunistische lading: een afgedwongen pauze zou hem juist de mogelijkheid kunnen bieden de concurrentie bij te benen.

Misschien is Musks ‘TwitterGPT’ uiteindelijk wel goed nieuws en kan AI met zichzelf in discussie gaan en nog veel meer Twitter-ophef creëren dan nu het geval is. Dan kan de mens er tussenuit en weer autonoom worden.