Een Marokkaanse voetbalzege vieren met vandalisme? ‘Dit straalt af op ons allemaal’

Een menigte op het Amsterdamse Mercatorplein na de winst van Marokko op België tijdens het WK voetbal in Qatar, afgelopen zondag. Er waren zo’n 500 mensen op de been. Beeld ANP

Toen de geboren Rotterdammer Zakaria Aboukhlal zondag in de blessuretijd nog een tweede goal maakte voor het Marokkaanse elftal, was het feest in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap compleet. In Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam stroomden straten vol met hossende jongeren. In Antwerpen en Brussel gebeurde hetzelfde. Trots hielden ze de vlag van het geboorteland van hun (groot)ouders in de lucht. Want nooit eerder in hun leven hadden ze het team een WK-wedstrijd zien winnen. Laat staan van België, het land dat nummer 2 staat op de Fifa-ranglijst.

Maar wat begon als een feest, eindigde een paar uur later op drie plekken in Nederland met de Mobiele Eenheid (ME) die de straten leeg veegde. In Amsterdam gingen een deelauto en -scooter in vlammen op, in Den Haag werden passerende auto’s met eieren bekogeld, in Rotterdam gooiden jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. In elk van de drie grote steden waren een paar honderd jongeren op de been, in totaal werden zes relschoppers aangehouden. Hoe kon een viering in drie steden tegelijk zo omslaan? En wat zegt het over de jongeren die de straat op gingen?

‘Is toch grappig?’

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West, een van de plekken waar de ME zondag ingreep, zijn dinsdag de resten van het vandalisme nog te zien: bij de ijssalon op de hoek ligt een witte bloembak op zijn kant, rode snippers op straat verraden dat er vuurwerk is afgestoken.

Een passerende jongen, die in de buurt woont, was er zondag bij toen het feest uit de hand liep. Hij, zelf van Marokkaanse afkomst, haalt zijn schouders erover op: ‘Het was allemaal uit blijdschap, zo zijn Marokkanen.’ Zelf heeft hij niets strafbaars gedaan, zegt hij. Zijn vrienden van 16 en 17 die er niet bij waren, vinden het de normaalste zaak van de wereld dat er brand is gesticht. ‘Is toch grappig?’, zegt een van hen. ‘Dat zouden ze ook moeten doen als het Nederlands elftal wint.’

Hun houding is tekenend voor wat de 46-jarige Said, die verderop voor de Dirk van den Broek een sigaretje staat te roken, omschrijft als die van ‘een klein groepje criminele ettertjes’ die het voor de rest van de gemeenschap verpest. ‘Normale jongens halen het niet in hun hoofd om dit soort dingen te doen, maar het straalt wel af op alle andere Marokkanen’, zegt Said, die uit privacyoverwegingen niet met zijn achternaam in de krant wil.

In jongerenhuiskamer 5713 in Amsterdam-Osdorp – vernoemd naar de ov-zone van Amsterdam-West en -Nieuw-West, die in straattaal is ingeburgerd om Osdorp aan te duiden – zag een groep van vijftig Marokkaanse jongeren het zondag misgaan. Niet omdat ze erbij waren op het Mercatorplein, maar omdat ze een paar kilometer verderop de gebeurtenissen live op de populaire filmpjes-app TikTok konden volgen. ‘Bij ieder filmpje ging het net ietsje verder tot we op een gegeven moment dachten: oeh, nu gaan jullie te ver’, zegt de 20-jarige Ilias.

Dinsdagmiddag zit een deel van de jongens op de ribfluwelen hoekbank in het jongerencentrum naar het Nederlands elftal te kijken. Boven hun hoofd hangen twee slingers met vlaggetjes: een met de Nederlandse, een andere met de Marokkaanse vlag erop. Ze zijn met een kleiner groepje, vijftien jongens in totaal. Ook de aandacht voor het televisiescherm is mogelijk wat minder dan afgelopen zondag. Als Vincent Janssen in de tweede helft een doelpunt maakt dat later wordt afgekeurd vanwege hands, merkt bijna niemand het op. De jongens zijn drukker met elkaar en het kussengevecht dat dan gaande is.

Jongeren kijken naar de wedstrijd Nederland-Qatar in een jeugdhuis in Osdorp. Beeld Elisa Maenhout

Herkenbaar patroon

Het was geen toeval dat de jongens uit Osdorp zondag in het jeugdhonk naar de voetbalwedstrijd konden kijken, zegt oprichter en jongerenwerker Mohammed Ettajiri. ‘De gemeente had ons op voorhand al gevraagd of we iets organiseerden, want dit zijn risicomomenten. Net als tijdens Oud en Nieuw en de ramadan kun je er ook met WK-wedstrijden van uitgaan dat jongens de straat op gaan om te keten.’ Bij eerdere kwalificatiewedstrijden van het Marokkaanse elftal liep het na afloop ook uit de hand.

Dat feest omslaat in rellen is een herkenbaar patroon, ook na wedstrijden van Oranje, zegt Otto Adang, bijzonder hoogleraar veiligheid en collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De winst van Marokko op België kwam zondag voor velen als een verrassing, en dat onverwachte was aanleiding voor feest’, zegt hij. De omslag naar vandalisme komt, volgens hem, vooral door een kleine groep jongens die eropuit is om de orde te verstoren. ‘De initiatiefnemers zijn vaak jonge mannen met een lastige thuissituatie, gezagsproblemen of gedragsstoornissen. Een groep jongens daaromheen laat zich vervolgens door de groepsdynamiek meeslepen. Zondag ontstond die dynamiek in drie verschillende steden tegelijk. Zoiets is niet gepland, maar ontstaat geleidelijk.’

Het wangedrag van die feestvierders is niet te verklaren aan de hand van de Marokkaanse cultuur, waarschuwt Abdessamad Bouabid, criminoloog aan de Erasmus Universiteit. ‘Integendeel, eigendomsrecht is juist heel belangrijk in Marokko.’ De wijken zijn het probleem, zegt hij. ‘Marokkaanse jongeren zijn oververtegenwoordigd in wijken waar veel sociale problematiek heerst. Ze groeien op tussen verkeerde vrienden, in een straatcultuur waar een jongen status verwerft als hij een baksteen door de ruit van een politieauto gooit.’

Vertrouwensband

Osdorp staat bekend als een dergelijke wijk. Tijdens de Osdorpse kermis afgelopen zomer of tijdens de corona-avondklok, gingen jongeren daar rellend de straat op. Om herhaling te voorkomen, probeert jongerenwerker Ettajiri tijdens en na afloop van de WK-wedstrijden zoveel mogelijk jongens binnen te houden. ‘We hebben jarenlang in de jongeren geïnvesteerd en een vertrouwensband opgebouwd’, zegt hij. ‘We sporen hen aan om anderen op wangedrag aan te spreken.’ Dat lijkt nu vruchten af te werpen: zondag was het, op een enkele claxonnerende feestvierder na, rustig in de wijk.

Dat wil niet zeggen dat de winst van Marokko niets losmaakt bij de jongens uit Osdorp. ‘Het is anders als Marokko wint’, zegt de 18-jarige Bilal. ‘Als zij winnen, word ik echt trots. Dat gevoel heb ik bij het Nederlands elftal niet.’

De jongens hebben vooral waardering voor de underdogpositie waaruit het Marokkaanse elftal zich nu ontworstelt. ‘Ze winnen op wilskracht, dat herken ik in mezelf’, zegt Ilias. ‘Ik was vroeger ook lastig.’ Jongerenwerker Ettajiri, die naast hem staat, onderbreekt hem en voegt toe: ‘Hij sloeg alles kort en klein.’ Het lukte Ilias pas om een een omslag te maken nadat hij zelf ‘een paar flinke tikken kreeg’ in de boksschool die Ettajiri naast het jeugdhonk runt, zegt hij.

Ilias herkent zich daarom ook in veel spelers van het Marokkaanse elftal, die volgens hem ook vaak tegenslagen hebben gekend. ‘Zo kreeg Ziyech te horen dat hij Ajax-onwaardig was en werd hij een tijdje uit het Marokkaanse elftal gezet omdat hij een slechte band had met de trainer’, somt Ilias op. ‘Maar hij zette door en kwam toch terug, net als ik.’

Veiligheidsrisicogebied

Of er na afloop van de wedstrijd die Marokko donderdag tegen Canada speelt weer ongeregeldheden ontstaan, hangt volgens hoogleraar Adang mede af van de alertheid van de gemeenten en politie. In Amsterdam heeft burgemeester Femke Halsema onder andere het Mercatorplein voor donderdag aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’. Den Haag sluit de wijk waar het eerder misging donderdag sneller af voor verkeer, mocht dat nodig zijn. Andere gemeenten hebben nog geen extra maatregelen aangekondigd.

‘Het beste zou zijn als ze per wijk een risico-inschatting maken en het netwerk rondom de jongeren daarbij betrekken’, zegt Adang. ‘De gemeenschap zelf heeft het beste zicht op wat er in de wijk speelt en kan helpen om haar jongeren in toom te houden.’ Criminoloog Bouabid benadrukt vooral het belang van een gedeelde verantwoordelijkheid hierin: ‘Dit is een Nederlands probleem, dat we samen moeten oplossen.’

Of het nog uit de hand loopt rondom wedstrijden van Marokko, hangt ook af van hoever het team komt. ‘De halve finale’, voorspelt Ilias op de ribfluwelen bank in Osdorp. Na gehoon van de rest stelt hij zijn verwachtingen bij: ‘De kwartfinale zou ook al heel goed zijn.’ Bovendien, zo stelt een ander: ‘We hebben altijd het Nederlands elftal nog, al zijn die wel iets minder goed.’