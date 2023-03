Een lithiummijn in de Portugese natuur: de prijs van Europa’s wens om minder afhankelijk te worden

Paulo Pires loopt met zijn schapen in de heuvels bij het dorp Covas do Barroso. Hij leeft al zijn leven lang van het land en strijdt met andere inwoners al jaren tegen de mijn. Beeld Gonçalo Fonseca voor de Volkskrant

In de motregen drijft Paulo Pires (48) zijn fokschapen de heuvels in, naar grazige weiden omzoomd door bemoste natuurstenen, eiken en naaldbomen. De eiken zijn begroeid met korstmossen, teken van uitstekende luchtkwaliteit. Langs de hellingen loopt kristalhelder water in smalle stroompjes omlaag.

Deze pastorale idylle dreigt verstoord te worden, zegt Paulo. Hij wijst naar een heuvel in de verte waar het Britse mijnbouwbedrijf Savannah een lithiummijn van 500 hectare wil openen. Het geroep van de koekoek zal worden overstemd door het geluid van vrachtwagens, het schitterende landschap zal worden verminkt door nietsontziende graafmachines die de groene heuvels zullen veranderen in een kale, open mijn van 5 vierkante kilometer.

Paulo leeft al zijn leven lang van het land. Op zijn 7de werkte hij al met koeien, later had hij zijn eigen kudde geiten, sinds 2006 fokt hij vleeslammeren. Ze eten het biologische voer dat hij zelf verbouwt. De mijn zal hieraan een einde maken, denkt hij: ‘Het water en de lucht zullen vervuild raken. Hoe kan ik zeggen dat ik biologisch vlees produceer als mijn schapen op een paar meter afstand van een lithiummijn grazen?’

Met andere inwoners van het Noord-Portugese dorp Covas do Barroso strijdt hij al jaren tegen de mijn. Hij zal doorgaan tot het bittere eind, zegt hij, maar hij weet hoe sterk zijn tegenstanders zijn. Het kapitaalkrachtige Savannah met zijn slimme advocaten. De Portugese regering die in lithium een toekomstige bron van welvaart ziet. De Europese Unie die vindt dat Europa meer grondstoffen zelf moet winnen, om niet afhankelijk te zijn van China en andere landen. En lithium is het ‘witte goud’, omdat het gebruikt wordt voor de accu’s van elektrische auto’s die zo’n belangrijke rol spelen in de groene energietransitie.

Ambitieuze Grondstoffenwet

Donderdag presenteert de Europese Commissie een ambitieuze Grondstoffenwet. Voorbij is de tijd waarin Europa de wereld zag als één grote markt waar grondstoffen goedkoop van elders konden worden gehaald. Corona, oorlog en toenemende geopolitieke spanningen hebben laten zien hoe gevaarlijk het kan zijn als je zelf niets meer maakt en afhankelijk bent van anderen. Op alle fronten streeft Europa naar meer strategische autonomie: defensie, chips, digitalisering, geneesmiddelen en ook grondstoffen.

Hernieuwbare energie maakt Europa minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit Rusland en het Midden-Oosten. Zon en wind vind je overal, en nog gratis ook. Maar voor zonnepanelen, windturbines en elektrische auto’s zijn grondstoffen nodig die grotendeels buiten de EU worden gewonnen en verwerkt. China beheerst 80 tot 90 procent van de markt voor zeldzame aardmetalen, zoals neodymium of terbium, die nodig zijn voor windturbines, zegt onderzoeker Irina Patrahau van The Hague Centre of Strategic Studies. Ook kobalt en lithium voor accu’s worden grotendeels in China verwerkt.

Veel huizen in Covas do Barroso worden alleen in de zomer bewoond. Beeld Gonçalo Fonseca voor de Volkskrant

China plukt de vruchten van een vooruitziende blik. ‘In de jaren negentig zei de Chinese leider Deng Xiaoping: het Midden-Oosten heeft olie, maar wij hebben zeldzame aardmetalen. China heeft enorm veel geïnvesteerd in deze sector, en ook in andere grondstoffen’, zegt Patrahau. Met staatssubsidies vaagden Chinese bedrijven hun concurrenten uit Europa en de Verenigde Staten weg.

Bovendien besteedde Europa het winnen van grondstoffen maar al te graag uit aan landen als China of Australië, juist vanwege de schade voor milieu, landschap en lokale bevolking. In Europa prevaleerde het nimbysyndrom (not in my backyard). ‘Veel reserves in Europa liggen in de buurt van steden of natuurgebieden. Lange tijd is er niets gebeurd vanwege protesten tegen milieuschade. We wilden niet eens nadenken over mijnbouw. Als we twintig jaar geleden waren begonnen, hadden we nu een betere positie gehad. Nu zijn we wakker geworden, maar heeft China een grote voorsprong genomen’, zegt Patrahau.

‘Nee tegen de mijn’

Als Europa meer op eigen benen wil staan, zal het ook in eigen vlees moeten snijden. In Covas do Barroso is te zien hoeveel pijn dat doet. Geopolitieke argumenten voor een lithiummijn klinken in Brussel heel overtuigend, maar in het noorden van Portugal voelt elke ingreep in het prachtige landschap als een vorm van vandalisme.

De lokale bevolking weet de mijn al jaren tegen te houden. Hij zou eerst opengaan in 2020, nu wordt gesproken over 2026, maar ook dat is niet zeker. De Europese Commissie wil zo’n slepende procedure onmogelijk maken. In de toekomst moeten vergunningen voor mijnbouw of de plaatsing van windturbines snel verleend worden, in een voorspelbaar proces. Gesproken wordt over een maximale termijn van 24 maanden. In de Financial Times sprak het Wereldnatuurfonds zijn zorgen uit. Op deze manier gaat de groene transitie ten koste van natuur en biodiversiteit.

Het mijnbouwbedrijf Savannah verklaarde eind vorig jaar dat de gevolgen voor het milieu in Covas do Barroso tot een aanvaardbaar minimum beperkt kunnen blijven. Savannah werkt aan nieuwe milieurapportage en wilde nu geen commentaar geven.

Covas do Barroso ligt op twee uur rijden van Porto, in de afgelegen streek Tras Os Montes (‘over de bergen’). Op straat kom je meer loslopende honden en katten tegen dan mensen. Een kromgetrokken oud vrouwtje loopt met een stok die even hoog is als zijzelf, een bijna oudtestamentisch tafereel. Veel huizen worden alleen in de zomer bewoond. De bewoners zijn vertrokken, naar de stad, naar Frankrijk, Duitsland of nog verder.

Overal in het dorp hangen vlaggen en spandoeken: ‘Nee, tegen de mijn, ja tegen het leven’. Toch zijn er ook voorstanders van de mijn. Mijnbouw zou dit stervende dorp nieuw leven inblazen, zegt Armando Dias (59), aan de bar van O Nosso Café (‘ons café), een kale ruimte met tafels van kunststof imitatie-granito, plastic stoelen, een tl-buis aan het plafond en een televisie die de hele dag soaps en spelshows uitzendt. Een kopje koffie kost hier 60 cent, het slechte gebit van menige stamgast verraadt hoe arm deze regio nog steeds is.

‘De tegenstanders van de mijn zijn boeren die van het land leven. Anderen willen juist dat de mijn er komt. Een land kan alleen rijk zijn als het zijn natuurlijke hulpbronnen gebruikt’, zegt Dias, een werkloze bouwvakker. Een bejaarde man valt hem bij: ‘De mijn had hier al twintig jaar eerder moeten komen. Dan hadden we nu een apotheek en een restaurant gehad.’

‘We zijn overlevers’

De actievoerders bestrijden dat de mijn het dorp welvaart zal brengen. De banen bij Savannah zijn slechts weggelegd voor hoogopgeleide specialisten, niet voor de inwoners van Covas, zegt Aida Fernandes (44), een boerin met 25 vleeskoeien die het verzet leidt.

Aida Fernandes leidt verzet tegen de mijn. Beeld Gonçalo Fonseca voor de Volkskrant

Veel mensen zijn vertrokken, zegt ze, maar voor achterblijvers is Covas een paradijs, waar de mensen al generaties op dezelfde manier leven. ‘Duurzaam, omdat we bijna alles wat we eten zelf verbouwen. Ik teel mijn eigen groente, maak mijn eigen olijfolie. Voor de winter slachten we een varken’, zegt ze.

Schaapsherder Paulo Pires: ‘We zijn overlevers. Je moet van dit land houden om hier te kunnen leven.’ De natte winters, de hete zomers, het leven dat zich jaar na jaar ontrolt zonder veel vertier of verandering. De inkomens zijn laag, maar de kosten van levensonderhoud ook. Consumentisme lijkt nauwelijks te bestaan in deze uithoek van Europa. Met zijn versleten meubels maakt de donkere woonkeuken van Pires een bijna vooroorlogse indruk, op de breedbeeldtelevisie na.

Deze sobere, langzame levensstijl dreigt nu te worden geofferd op het altaar van de almaar voortrazende vooruitgang. Het lithium van Covas is nodig voor de elektrische auto’s die vooral door de rijkere stedelingen elders in Europa worden gereden. ‘Niemand in het dorp heeft een elektrische auto’, zegt Pires. ‘Elektrische auto’s zijn de volgende stap in de consumptiemaatschappij, het is big business.’

Aida Fernandes maakt zich zorgen over het klimaat. ‘Ik heb drie kinderen en wil de wereld niet slechter achterlaten dan ik haar aantrof. Maar als we het klimaat willen redden, dan moet het Westen zijn levensstijl veranderen en minder consumeren.’

Covas do Barroso ligt op twee uur rijden van Porto, in de afgelegen streek Tras Os Montes. Beeld Gonçalo Fonseca voor de Volkskrant

Groene transitie

Politici winnen echter geen verkiezingen door burgers te vertellen dat zij minder moeten consumeren. De groene transitie is bedoeld om de hoge Europese levensstandaard te handhaven, tegen de achtergrond van een klimaatcrisis en de eindigheid van fossiele brandstoffen.

Een verandering van energiemodel heeft grote geopolitieke gevolgen. Europa domineerde de 19de eeuw met zijn steenkoolvoorraden, maar moest het stokje overgeven aan Amerika in het olietijdperk van de 20ste eeuw. De 21ste eeuw wordt het tijdperk van de hernieuwbare energie.

Europa is relatief arm aan de grondstoffen die voor de groene transitie nodig zijn. Voor deze grondstoffen is het sterk afhankelijk van China, voor zijn veiligheid van Amerika. Zo dreigt het bekneld te raken in de almaar toenemende Chinees-Amerikaanse rivaliteit.

Toch moeten we de toekomst niet te somber inzien, zegt Irina Patrahau van The Hague Centre of Strategic Studies. Europa heeft misschien minder grondstofreserves dan andere continenten, maar kan meer zelf winnen en verwerken. Het kan zijn aanvoerketens diversifiëren, bijvoorbeeld door meer grondstoffen uit Zuid-Amerika en Australië te halen. Op langere termijn biedt recycling interessante mogelijkheden, net als het zoeken naar alternatieve materialen.

Patrahau: ‘Het kost wel tijd om mijnen te openen en een verwerkingsindustrie op te zetten. Je moet er nu mee beginnen om er later profijt van te hebben. Met de groene transitie zit de EU wel op het goede spoor. Ze is alleen nogal laat. Dat betekent dat we nog moeilijke jaren gaan meemaken, waarin energie en grondstoffen duur zullen blijven.’

Tegenover dit grote geopolitieke verhaal staan de kleine belangen van de boeren in Covas do Barroso. Ze beseffen het, getekend door het fatalisme van een geïsoleerde regio die zo vaak over het hoofd werd gezien door de machthebbers in het verre Lissabon. ‘Wij staan altijd aan de verliezende kant’, zegt schaapsherder Paulo Pires. ‘De mijn brengt niets goeds, behalve voor de mensen die er rijk van worden. Als er iemand huilt, is er altijd iemand anders die lacht.’