🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 Een linkse fusie was nog nooit zo concreet

Vandaag in De kamer van Klok: Zijn de plannen voor een fractiefusie van de PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer een voorbode voor een totale fusie? De samenwerking was in ieder geval nog nooit zo concreet. We bespreken ook het huurbeleid van Hugo de Jonge. Hij wil hoge huren aan banden leggen. Valt dat goed bij de CDA-achterban? Verder in deze aflevering: het asielbeleid en Schiphol.