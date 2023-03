Een lijk in een shredder? Dat past helemaal niet. Peter van Koppen onderzocht de ‘kwestieuze strafzaak’ rond Ad K.

Peter van Koppen: ‘Wij hebben het uitgezocht. Helemaal niet ingewikkeld, maar de politie heeft dit simpele vervolgonderzoek niet gedaan.’ Beeld Kiki Groot

Tientallen politiedossiers kreeg Peter van Koppen (68) afgelopen decennia onder zijn ogen. En geregeld dacht de emeritus hoogleraar rechtspsychologie: wat hebben de rechercheurs er toch een rommeltje van gemaakt. Maar ‘zo’n vage soep’ als in de zaak van de zogenoemde shreddermoord heeft hij zelden gezien. ‘De politie had extreem weinig interesse in de waarheid, of het was een absoluut incompetent rechercheteam. Elke keer als ik mijn vinger in deze soep stak, dacht ik: waarom heeft de politie deze vraag niet gesteld? Waarom is dit niet uitgezocht?’

Afgelopen maanden spitte Van Koppen samen met criminoloog Floor Oosterwechel het dossier van Ad K. door. Deze week verschijnt hun boek Mister Big en de verdwijning van Patrick. ‘Geregeld vielen we van de ene in de andere verbazing’, zegt Van Koppen over deze ‘kwestieuze strafzaak’. ‘Dat dít in Nederland kan.’

Drugscrimineel Patrick van Dillenburg (38) verdween in januari 2002. Van zijn lichaam is nooit een spoor gevonden en lange tijd lag het onderzoek naar zijn verdwijning stil. Tot in 2015 het Amsterdamse coldcaseteam de zaak alsnog van de plank haalde.

‘Waarom toen juist voor deze zaak werd gekozen, is volstrekt onduidelijk’, zegt Van Koppen. ‘Er zijn naar schatting achttienhonderd coldcases in Nederland en meestal zet de politie in op zaken waarbij de slachtoffers een hoog aaibaarheidsgehalte hebben. Dat had deze beroepscrimineel niet. Van Dillenburgs grootste wapenfeit was dat hij in 1991 voor 1 miljard gulden schilderijen uit het Van Gogh Museum had gestolen, een roof die direct daarna misliep.’

Al snel nadat het onderzoek opnieuw is opgestart, richt het coldcaseteam zich op verdachte Ad K., een drugsverslaafde man die Van Dillenburg in 2002 via via kende. Enkele dagen voor de verdwijning had K. Van Dillenburg geholpen met een drugstransport.

In 2019 wordt K. gearresteerd. De Amsterdamse rechtbank spreekt hem aanvankelijk vrij wegens gebrek aan bewijs. Maar in de zomer van 2022 veroordeelt het gerechtshof K. alsnog tot 16 jaar celstraf voor het doden en het verhakselen van Van Dillenburg.

De zaak ligt bij de Hoge Raad, want volgens K. is er hij erin geluisd door undercoveragenten en is hij het slachtoffer van een psychologisch spel. Eerder vertelde hij hierover in de Volkskrant-podcast Grijs Gebied. Tijdens het onderzoek gebruikte de recherche de Mister Big-methode. Hierbij proberen undercoveragenten bevriend te raken met de verdachte en bieden ze hem allerlei lucratieve, vaak criminele, klusjes aan. Ze bouwen een vertrouwensband op en eisen dat de verdachte open is over zijn criminele verleden. De methode is omstreden vanwege het risico op een valse bekentenis.

Dat is, zegt de rechtspsycholoog, de reden waarom hij in deze zaak dook. ‘Dat maakt de zaak interessant. Hoe is die bekentenis tot stand gekomen?’

Zo bekende Ad K. elf maanden nadat hij was ingepalmd door een undercoveragent de moord op Patrick van Dillenburg. Het is een bekentenis vol bizarre wendingen – een waarvan K. achteraf zegt dat hij het vertelde om indruk te maken op de undercoveragent die zich voordeed als stoere crimineel.

Zo zou K. samen met een vriend Van Dillenburg hebben gedood. Het lichaam zouden ze eerst hebben begraven, met beton erop, en later weer hebben opgegraven. Vervolgens zou Ad het lijk, op klaarlichte dag op een industrieterrein, in een shredder hebben gestopt. De takkenversnipperaar zou gehuurd zijn bij Bo-Rent. De ‘drab’ die vervolgens uit het apparaat kwam zouden Ad en zijn vriend – vanuit de achterbak van diens nieuwe Mercedes ML – op een tulpenveld in Noordwijkerhout hebben uitgestrooid.

‘Het is een idioot verhaal, maar die komen heel veel voor in strafzaken’, zegt Van Koppen. ‘Dus op basis daarvan kan je niet zeggen: het is onzin. Maar wat je wel bij zulke idiote verhalen moet doen, is het heel minutieus uitzoeken. En dat is heel simpel: de undercoveragent had hem allerlei vervolgvragen moeten stellen. Hoe heb je hem uit het beton gekregen? Had je een drilboor gehuurd? Wijs het bloembollenveld eens aan? Maar alle logische vervolgvragen heeft de politie niet gesteld.’

Toch vond het gerechtshof dat er genoeg bewijs was voor een veroordeling. De raadsheren vonden K.’s bekentenis betrouwbaar en verwezen daarbij ook naar een getuige die zegt dat hij op verzoek van K. de telefoon van Van Dillenburg in 2002 moest laten verdwijnen. Wat vindt u daarvan?

‘Ook aan deze getuige zijn geen logische vervolgvragen gesteld. De man beweerde de telefoon achtergelaten te hebben in een goederentrein die van Antwerpen naar Polen gaat, maar er vertrekken vanaf dat station helemaal geen goederentreinen naar Polen.

‘Het enige wat je in deze zaak als bewijs zou kunnen zien is de bekentenis van Ad. Maar we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat een bekentenis alleen niets zegt. Het heeft pas waarde als iemand over daderkennis beschikt, dus als je bijvoorbeeld kan vertellen waar het lijk verstopt ligt en als het daar vervolgens ook ligt.’

Sterker nog, zegt Van Koppen, het verhaal van Ad K. kan niet kloppen. Want een lijk past niet in een shredder. ‘Dat hebben wij uitgezocht. Een halve dag werk. Helemaal niet ingewikkeld, maar de politie heeft dit simpele vervolgonderzoek niet gedaan.

‘De grootste shredder die je bij Bo-Rent kunt huren, heeft een opening van 15 bij 15 centimeter. Daar past geen lijk in. Ook niet in stukken, een schedel is bijvoorbeeld al groter.’

Daarnaast, vervolgt de emeritus hoogleraar, ‘zijn er nog shredders voor de professionele markt, die zijn groter. Maar die kun je niet huren bij Bo-Rent en om ze te vervoeren heb je een vrachtwagen nodig.’

Wat denkt u dat er gebeurd is?

‘Dat weet ik niet. Maar wat de politie had moeten doen, is kijken: welke scenario’s zijn mogelijk? Naast het scenario dat Ad het heeft gedaan, zijn er nog vier andere mogelijkheden.

‘Van Dillenburg was kort voor zijn verdwijning in 2002 betrokken bij een mislukte ripdeal op de snelweg, in de maanden daarvoor was hij al twee keer geript. Als je kijkt naar het dossier, dan zijn er drie mogelijke criminele groepen die daarachter zouden kunnen zitten. Maar daar heeft de politie nada, noppes, onderzoek naar gedaan.

‘En dan is er nog een optie: dat Van Dillenburg ergens in de zon ligt, dat hij gewoon vrijwillig verdwenen is. Het was een internationaal actieve crimineel, met meerdere valse paspoorten. Voor zijn verdwijning heeft hij tegen mensen gezegd dat hij weg zou gaan. En na zijn verdwijning zeggen enkele getuigen hem ook nog te hebben gezien. Maar ook naar deze mogelijkheid is nauwelijks onderzoek gedaan. Zo zit er in het dossier een verklaring van drugskoerier Alma die zegt dat haar zus Martha Van Dillenburg nog in Paramaribo in de dancing heeft gezien. Wat is dan een volgende logische stap? Om even met zus Martha te gaan praten – de rechercheurs waren immers toch al in Paramaribo om met Alma te praten. Maar ook dat heeft de politie niet gedaan.’

Is Ad K. ten onrechte veroordeeld?

‘Ik weet niet of hij het wel of niet heeft gedaan. Maar op basis van dit bewijs kun je hem in ieder geval niet veroordelen. Dit dossier heeft niets met serieus politieonderzoek te maken.’