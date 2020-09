Een leesboekje in plaats van een robothondje bij je Happy Meal: is een kind wel gebaat bij deze ‘stunt’?

De McDonald's in Breukelen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het partnerschap houdt in dat McDonald’s tussen 30 september en 11 oktober geen speeltje bij een Happy Meal voegt, maar altijd een boekje. Kinderen kunnen op dit moment al tussen beide cadeauvormen kiezen. McDonald’s, ‘familierestaurant’ naar eigen schrijven, vindt ‘het belangrijk om bij te dragen aan leesbevordering’, stelt hoofd marketing Maartje Overmans in een persbericht.

Eveline Aendekerk, directeur van de stichting CPNB:

‘We weten dat de samenwerking met een fastfoodketen controversieel is en ongetwijfeld ook negatieve reacties gaat oproepen. Maar het doel heiligt de middelen, en dat begrijpen ook veel mensen. We zien verontrustende cijfers over ontlezing onder kinderen. Daarom moeten we uit een ander vaatje tappen.

‘Dit is een stunt. Ons doel is: de leeshonger aanwakkeren. Lezen is niet iets elitairs, we moeten meer doen om bredere lagen van de bevolking te bereiken. McDonald’s trekt 3 miljoen klanten per week, vooral families met kinderen, of we dat nu leuk vinden of niet. Dat is een enorm bereik. Het is een geweldige doelgroep die je 10 dagen lang kunt bedelven onder de boeken.

‘Je moet lezen niet alleen associëren met school, met iets saais. Lezen is ook leuk. En McDonald’s is bij uitstek de belevingswereld van kinderen. Daar komen ze graag. We zeggen niet: ga naar de McDonald’s. Maar naar de McDonald’s gaan ze toch wel. Wat is er dan mooier om ze allemaal ook een boekje mee te geven bij hun Happy Meal?’

Frans Kok, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Wageningen Universiteit:

‘Ik heb hier toch wel moeite mee. Je biedt een fastfoodketen die niet bepaald bekend staat om zijn gezonde voeding, een podium om reclame te maken. Dat is potentieel niet onschuldig. Door zo’n samenwerking met een serieuze organisatie als de boekenstichting CPBN worden ze opeens als betrouwbare partner gezien. Dat staat me tegen. Want de McDonald’s zet kinderen nog steeds aan tot slecht en ongezond eten, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot obesitas. Die moet je niet te veel en te makkelijk in een goed daglicht zetten.

‘Ik vraag me af de CPNB geen andere, ludieke actie kon bedenken om grote groepen kinderen te bereiken. Ik kan me samenwerkingsverbanden voorstellen met minder verdachte bedrijven of instellingen, zoals de Efteling of iets met voetbal- en andere sportverenigingen. Waarom ga je uitgerekend in zee met een fastfoodketen om kinderen te bereiken voor het goede doel?

‘Voor de McDonald’s is dit een vorm van social marketing, net zoals Coca Cola langs de scholen gaat met de boodschap: je moet meer bewegen. Om wat gezonder over te komen hebben ze ook al wat slablaadjes in hun Big Macs gestopt – maar dat is een verbetering in de marge. Ik had het een betere actie gevonden als McDonald’s niet alleen een boekje weggaf, maar ook meteen een supergezonde, duurzame hamburger in zijn happy meal had gedaan. Dan vang je twee vliegen in één klap.’

