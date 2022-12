Een lange karavaan rijdt de koningen van het noorden terug naar Mexico

Negenduizend Mexicanen vertrokken eerder deze maand in een lange stoet vanuit de Verenigde Staten richting Mexico. Fotograaf Jeoffrey Guillemard reisde mee, en legde vast hoe de eindeloze ‘kerstkaravaan’ feestelijk werd onthaald.

De betonnen vlakte rond evenementenhal Sames Arena in het Texaanse grensplaatsje Laredo is op een donderdagochtend halverwege december vrijwel geheel gevuld met auto’s. Toch treedt er niemand op. Deze 2.800 tot de nok volgestouwde sedans, uitpuilende busjes en afgeladen pickup-trucks vormen de 15de jaarlijkse kerstkaravaan van huiswaarts kerende Mexicaanse migranten.

Er wonen ruim twee keer zoveel Mexicanen in de Verenigde Staten als Nederlanders in Nederland: 37 miljoen Mexican Americans. Ze kwamen voor werk, ze vluchtten voor het kartelgeweld of werden er geboren. Voor Mexico zijn de emigranten goud waard, vorig jaar stuurden ze bijna 50 miljard euro naar huis. Vandaar dat de Mexicaanse overheid de paisanos, de landgenoten in den vreemde, koestert. De jaarlijks groeiende karavaan wordt met alle egards ontvangen.

Zoon Edgar en vader Reymundo Vega in de auto onderweg naar Mexico. Beeld Jeoffrey Guillemard voor de Volkskrant

Tussen de negenduizend reizigers bevindt zich dit keer ook de Franse fotograaf Jeoffrey Guillemard (36). Zijn missie: dit kerstverhaal vastleggen. Hij mag mee in de pickup van Reymundo (51) en Edgar Vega (20). Vader en zoon werken in de bouw. Senior woont al drie decennia in de VS, junior is er geboren. Met het ochtendgloren druppelt de eindeloze stoet de grens over. Guillemard ziet hoe zijn chauffeur het Amerikaanse keurslijf afschudt en de Mexicaan in hem naar boven komt. ‘Dit voelt goed, dit voelt vrij.’

Net als de honderdduizenden migranten die jaarlijks de tocht richting de VS maken, vaak in grote groepen reizen, zo zoeken de kerst-terugkeerders veiligheid in de karavaan. Het gevaar schuilt vooral in de noordelijke Mexicaanse deelstaten, waar drugsorganisaties de dienst uitmaken. Maar bij deze tocht krijgen de migranten politiebegeleiding. En zelfs de burgemeester van het centrale Mexicaanse bergstadje Jalpan de Serra, waar het grootste deel van de kerstgangers naartoe gaat, reist mee.

De terugkeerders worden onthaald met muziek en omhelzingen van blije familieleden. Beeld Jeoffrey Guillemard voor de Volkskrant

Glimmende Amerikaanse bakken cruisen door het uitgestrekte Mexicaanse noorden, volgeladen met rijkdommen - salontafels, banken, televisies, kleding. Hier rijden koningen uit het noorden, met goud en mirre op weg naar hun stal. Thuis worden de selfmade Mexicans onthaald met mariachi-muziek, ballonnen, rozen en vlaggen. Gepimpte wagens flikkeren als jukeboxen, achterop wapperen het groen-wit-rood en de sterren en strepen.

Beeld Jeoffrey Guillemard voor de Volkskrant

Vader Vega gaat een paar weken genieten van Mexicaans eten zoals alleen zijn oude moeder het kookt. Zou hij niet voorgoed willen terugkeren, vraagt fotograaf Guillemard. ‘Ooit’, zegt de migrant, ‘in een grafkist.’ Eerst vertrok hij naar de VS om geld te verdienen voor de familie die hij achterliet. Toen kwamen er kinderen en nu leeft hij daar voor hen. Het is hard werken, een leven in dienst van anderen. Die glimmende auto’s, die zijn voor het plaatje, daarachter schuilt het echte kerstverhaal.