Een landelijke toezichthouder?Goed idee, zegt de Orde van Advocaten

De rechtszaal in het paleis van justitie in Den Haag. Beeld ANP

Minister Dekker voor Rechtsbescherming schreef afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer dat hij het toezicht op de advocatuur wil veranderen, waarbij een landelijke toezichthouder een van de onderdelen is. Voor de veranderingen moet wel de wet gewijzigd worden. Hoe het nieuwe toezicht er precies uit komt te zien, wil Dekker de komende tijd verder uitwerken in overleg met Nederlandse Orde van Advocaten.

In de brief aan de Kamer haalt minister Dekker de recente aanhouding aan van een neef van de van moordopdrachten en grootschalige cocaïnehandel verdachte Ridouan T., de 38-jarige advocaat Youssef T. ‘We moeten erop kunnen vertrouwen dat advocaten betrouwbaar en integer zijn. Om dit vertrouwen ook in de toekomst waar te kunnen maken, versterken we het toezicht op de advocatuur.’

Het wijzigen van de toezichtsorganisatie op de advocatuur is de uitkomst van een evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur, zegt Crince le Roy. ‘Na die evaluatie van vorig jaar hebben we gesprekken gevoerd met de staat, daar is onder meer een landelijke toezichthouder uit naar voren gekomen. Daarmee haal je de lokale verschillen in het toezicht weg. Het wordt uniformer.’ Nu kan bijvoorbeeld een advocaat die in het ene arrondissement door een deken in de gaten wordt gehouden, zijn kantoor verplaatsen en dan een nieuwe start maken. Met landelijk toezicht is dat voorbij, verwacht de orde.

Crince le Roy wil niet ingaan op ‘individuele zaken’ zoals de arrestatie van de neef van T., maar hij zegt dat er altijd incidenten zullen blijven. ‘Hoe goed het systeem ook is.’ Door deze affaire is de onafhankelijkheid als kernwaarde van de advocatuur wel weer op de voorgrond komen te staan, zegt Crince le Roy. ‘Dat is goed. Het zou kunnen dat de gedragscode voor advocaten op het punt van onafhankelijkheid bij familierelaties een aanpassing krijgt.’

Minister Dekker zegt ook nog ‘andere vormen’ van toezicht op de advocatuur te overwegen, ‘verder weg van de dekens’. Daarover wil hij in gesprek met de orde.

Onafhankelijk

Crince le Roy benadrukt wel dat het toezicht volstrekt onafhankelijk van de staat moet zijn. ‘Die keuze is in het verleden nadrukkelijk gemaakt, omdat de staat anders wellicht invloed krijgt op de onafhankelijkheid van de advocatuur. Een cliënt moet in volstrekt vertrouwen kunnen spreken met zijn advocaat. Daar past geen invloed van overheidswege op.’ Het verwijt dat advocaten daarmee als slagers hun eigen vlees keuren, verwerpt Crince le Roy. ‘Er is ook een college van toezicht, waarin twee onafhankelijke leden die benoemd zijn door de kroon als systeemtoezichthouder het toezicht op de advocatuur controleren.’

De advocatenorde heeft zelf onlangs een werkgroep ingesteld om advocaten beter te beschermen tegen ondermijning door criminelen. ‘Als onderdeel daarvan proberen we hun weerbaarheid te vergroten. Hoe voorkom je dat je als advocaat afhankelijk wordt van een cliënt? Hoe bied je weerstand als een cliënt bijvoorbeeld alleen maar via een cryptotelefoon wil communiceren die hij aan je geeft? We gaan ook gesprekken voeren met andere beroepsgroepen waar we van kunnen leren, want dit is een breed probleem.’

Aankomend algemeen deken Crince le Roy vindt overigens niet dat de nieuwe toezichthouder meer bevoegdheden zou moeten krijgen om op te treden tegen advocaten. ‘We hebben een heel arsenaal aan bevoegdheden, dat ruim voldoende is om advocaten die uit de bocht vliegen aan te kunnen spreken. Er zijn bestuursrechtelijke instrumenten en we hebben de tuchtrechter die disciplinaire maatregelen kan opleggen, en in het uiterste geval een advocaat kan schrappen waardoor hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Het gaat om de effectiviteit van het inzetten van die bevoegdheden.’