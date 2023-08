reportage

Een kuur in de natuur, met yoga en aromatherapie, en dan fris terug naar het Oekraïense front

In een sanatorium op een geheime locatie in de provincie Charkiv komen Oekraïense militairen op adem. Twee weken lang verblijven ze in houten bungalows en volgen ze een speciaal revalidatieprogramma. Dan moeten ze, uitgerust en wel, terug de oorlog in.