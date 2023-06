Een kunstenaar en importfries vol levenslust, ‘op een eiland waar gasten eindeloos aanspoelden’

Gerrit Breteler bij zijn derde portret van schrijver Gerard Reve. Beeld Ronald van Kammen

De avond voor zijn overlijden had Herman Finkers hem nog aan de telefoon. ‘Anderhalf uur lang hoorde ik één brok levenshonger en levenslust. Gerrit had plannen en ideeën voor nog een heel leven erbij in plaats van één dag.’

Niettemin zat de dood kunstenaar Gerrit Breteler al een kwarteeuw op de hielen. Sinds de verwijdering van een goedaardige tumor leed hij aan hartfalen, een ongeneeslijke ziekte. Magere Hein kon elk moment voor de deur staan, maar verder liet Breteler hem de eerstvolgende 24 jaar niet komen.

Een half jaar geleden stelden de artsen vast dat het laatste stadium van zijn ziekte was bereikt. Sindsdien kieperde hij een paar keer om, zoals Breteler het zelf uitdrukte. Maar dat temperde zijn levenslust niet. Op Hemelvaartsdag, de dag na het telefoongesprek met Finkers, sprak Gerrit Breteler voor een regionale camera nog eens zijn zorgen uit over de teloorgang van het Friese platteland. Daarna moest hij even liggen, om niet meer op te staan.

Importfries

Terugdenkend aan zijn vriend verrijst Grutte Pier voor Finkers’ geestesoog. ‘Zo’n grote gebruinde kerel met een baard.’ Grote Pier was aan het eind van de Middeleeuwen een Friese krijgsheer die voor de duvel niet bang was. Tot op de dag van vandaag kleurt hij het zelfbeeld van zijn provinciegenoten.

Zelf was Gerrit Breteler overigens import. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij vanuit geboorteplaats Enschede naar het Friese platteland, de geboortegrond van zijn moeder. ‘Hij voelde zich er meteen thuis’, zegt echtgenote Anke Bijlsma, met wie hij twee kinderen kreeg. Breteler werd Frieser dan Fries. ‘We spraken thuis niet anders’, zegt Bijlsma. ‘Alleen als hij Herman aan de lijn had gehad, hoorde je iets van Twents doorklinken.’

Als herinnering aan hun vriendschap hangt bij Finkers thuis een portret dat Breteler maakte van Gerard Reve. ‘Daarop is Reve nog reviaanser dan hij in werkelijkheid was.’ Gerrit Breteler hield van dergelijke provocateurs. Dat was hij zelf in zekere zin ook, al was zijn rebellie altijd welgemeend.

Interessante tegenstelling

Nadat zijn tekentalent op de middelbare school was vastgesteld, ging Breteler naar de kunstacademie in Leeuwarden. Dat was in de jaren zeventig, het decennium van zelfexpressie en experimentele kunst. Daarmee had Breteler als klassiek portrettist weinig op. Zijn inspiratie vond hij bij Rembrandt en Vermeer. Je kon wel woedend spetters op het doek werpen, maar dan moest je eerst het ambacht beheersen.

Schrijver Geert Mak, die net als Finkers op de uitvaart sprak, zag daarin een interessante tegenstelling. ‘Gerrit was op en top nu. Maar ergens was hij in zijn schilderen, zijn schrijven en zijn zingen ook een verdwaalde 17de-eeuwer.’

Hoewel de schilderkunst zijn artistieke bron bleef, ontwikkelde Gerrit Breteler zich ook als muzikant en theatermaker. Met zijn donkere stem gaf hij eerst klank aan Ierse volksmuziek, maar dat werden gaandeweg eigen liedjes. Nummers als ‘Op een dag’ en ‘Lit ús dêrom drinke’ behoren tot de canon van de Friese popmuziek.

Verrommeling platteland

In zijn theaterwerk, zoals ‘Oer de Seedyk’, klonk Bretelers zorg om de verrommeling van het platteland door. Geert Mak hoorde daarin vooral woede over hypocriete politici en arrogante managers. Dat Gerrit Breteler daarin nauwelijks gehoor vond, was volgens Mak een dagelijkse ergernis.

Maar, zei hij op de uitvaart: ‘Uiteindelijk lag de grote kracht van onze Gerrit toch vooral in het feit dat hij een levenskunstenaar was. Het warme thuis dat hij, samen met Anke, schiep in hun boerderij daar in de noordelijke vlakte, werd een baken van plezier en inspiratie, een eiland waar gasten eindeloos aanspoelden.’