Een Kroaat en een Fransman in Nederland over de WK-finale: 'Frankrijk kampt met meer druk'

Zaterdagavond legde België beslag op de derde plek, zondag is de finale. Wie pakt de wereldtitel? Wij vroegen een in Nederland woonachtige Kroaat en Fransman naar het WK van hun nationale ploeg.

Frankrijk: Romain Eckert (32) woont in Haarlem

Romain Eckert, supporter van Frankrijk Foto Pauline Niks

'Tijdens de halve finale was ik bij een familiebarbecue in een klein dorp in het oosten van Frankrijk, daar ben ik op dit moment op vakantie. Mijn vriendin en ik wilden per se de wedstrijd kijken. Daarom keken we buiten, bij de barbecue, op mijn mobiel. We hebben zelfs de tafel verzet om de wifi-ontvangst te verbeteren. Ik keek via internet, mijn beeld liep daardoor iets achter op de televisie-uitzending. De mensen in het dorp begonnen al te juichen voor op mijn telefoon werd gescoord.

'Na de wedstrijd tegen België klonk er kritiek op ons verdedigende spel. Dat vind ik onterecht. Onze coach zegt ook: we zijn hier om wereldkampioen te worden. Het liefst doen we dat met mooi voetbal, maar de overwinning is het belangrijkst. Bovendien kwam het commentaar vooral van de Belgische doelman, Thibaut Courtois. Hij speelde bij Atlético Madrid en zit nu bij Chelsea. Die staan niet bekend om hun mooie voetbal.

'De Franse selectie beseft dat het twee jaar geleden misging in de EK-finale tegen Portugal. Ze weten hoe het is om favoriet te zijn, en dat het toch niet makkelijk zal worden. Maar als team zijn we sterker dan Kroatië. We zaten in de zware helft van het speelschema en hebben de beste ploegen verslagen. Ik heb vertrouwen in de finale.'

Kroatië: Petar Markotic (22) woont in Wijk bij Duurstede

Petar Markotić, supporter van Kroatië Foto Eigen collectie

'We hebben geschiedenis geschreven, Kroatië staat voor het eerst in de finale. De manier waarop we de eindstrijd hebben bereikt, maakt het extra lekker. De Engelse arrogantie: ze dachten dat ze er al waren. Maar ze hebben ons onderschat. We kwamen terug van een achterstand en wonnen na verlenging. Geweldig.

'Kroatië is het land met de minste inwoners in een WK-finale sinds Uruguay in 1950. We zijn maar met vier miljoen. Toch excelleren we niet alleen in het voetbal. Ook bij tennis, handbal en basketbal doen we het traditioneel goed. In Kroatië begint het sporten op straat, een beetje als in Brazilië.

'Na de overwinning tegen Engeland ging het bij ons thuis helemaal los. Ik keek in de tuin met Nederlandse vrienden, we zijn nog net niet met een Kroatische vlag de straat op gerend. De finale gaan we opnieuw bij mij thuis kijken. Mijn Nederlandse vrienden juichten bij de halve finale hartstochtelijk voor Kroatië, dat zal in de finale niet anders zijn.

'Frankrijk is de moeilijkste tegenstander tot nu toe, maar we maken zeker kans. Kroatië heeft niks te verliezen. We zijn zo ver gekomen, ik zou er niet van opkijken als we de finale winnen. Frankrijk kampt met veel meer druk. Dat maakt het voor hen mentaal moeilijker.'