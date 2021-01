Een krant vol hoopvolle berichten moet ‘deprimaandag’ draaglijk maken

Joost Stokhof. Beeld Tom van Huisstede

De derde maandag van januari - zo luidt een overigens veel bekritiseerde theorie - is het Blue Monday, ook wel deprimaandag genoemd: de dag waarop relatief veel mensen zich neerslachtig voelen, omdat het weer somber is, de feestdagen voorbij zijn en de zonvakantie nog ver weg is. Dat gevoel zal op deze lockdown-maandag dan wel sterker zijn dan ooit.

Hoe kwam u hierop?

‘Het idee voor een hoopvolle en poëtische krant sluimerde al langer in mijn hoofd. Waarschijnlijk is het een keer ontstaan toen ik - een hele tijd geleden - met een biertje op het terras besprak dat best veel mensen uit mijn omgeving neerslachtig worden van het nieuws. Het volgen van het nieuws heeft zijn weerslag op de mentale gemoedstoestand.

‘Elk jaar, op de derde maandag van januari, hoor je bovendien op de radio wel een paar keer de term Blue Monday voorbij komen. Het is eigenlijk niks, een fenomeen dat ooit is bedacht als marketingtruc van een reisbureau dat meer zonvakanties wilde verkopen.

‘Het plan voor een hoopgevende krant was er dus al, maar door corona leek het me goed het nu echt door te zetten. Het lijkt alsof er door de lockdown weinig overblijft om van te genieten, maar er is nog genoeg moois - je moet er alleen op een andere manier naar kijken.’

Wat voor artikelen staan er in de krant?

‘We hebben schrijvers, kunstenaars en columnisten gevraagd om mee te helpen. Zo hebben we een artikel van Femke van der Laan, die heeft geschreven over een toevallige ontmoeting in het verkeer. En een verhaal van een bioloog die je meeneemt door de stad, en laat zien dat ook daar veel natuur is. We willen laten zien dat er nog genoeg dingen zijn die de moeite waard zijn.’

Waar is de krant verkrijgbaar?

‘Ons doel is om zo on-sensationeel en zo persoonlijk mogelijk te zijn. We hebben subsidie gekregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dus we zijn volledig vrij van adverteerders. De krant is dan ook gratis. Alleen: je kunt hem niet voor jezelf bestellen, je kunt hem alleen via de website deblauwemaandag.nl cadeau doen aan iemand die hoop en verwondering nodig heeft.

‘De eerste 250 kranten zijn al vergeven, die gaan we maandag op de fiets in Amsterdam rondbrengen. We hebben ook al 500 bestellingen die op de post gaan, het gaat supersnel. Maandag krijgen klanten van boekhandel Athenaeum in Amsterdam een exemplaar als ze een boek bestellen. Daarnaast ligt de krant vanaf dan bij een groot aantal inloophuizen van de Regenboog Groep en brengen we de krant rond bij zorginstellingen. In totaal hebben we drieduizend exemplaren te vergeven.’

Is het een eenmalig project?

‘Nee, we willen elk jaar een de Blauwe Maandag-krant maken.’