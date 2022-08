Een kort cricket-avontuur. ‘De vinger van de umpire wees mijn kant op. Out!’

Van achter de umpire, met zijn strohoed, kwam hij aanrennen. Een sterke, rossige kerel. Verbeten grimas. Ik tikte mijn bat nerveus tegen de harde, gortdroge aarde. Na een zachte kreun vloog de rode bal op me af, laag stuiterend. Zou hij de paaltjes achter me raken, of de twee stokjes die er op balanceren? Ik oordeelde van wel. De vraag was vervolgens: bal blokkeren of ferm wegslaan? Twijfel. Een seconde later eindigde de half weggeslagen bal in de handen van de lachende werper. De vinger van de umpire wees mijn kant op. Out!

En zo eindigde, daags na mijn 51ste verjaardag, mijn cricketdebuut.

Een debuut dat er dertig jaar aan zat te komen. Tijdens mijn studentenjaren was ik in de ban geraakt van deze sport. Om precies te zijn vanaf het moment dat ik de cricketlegende Geoffrey Boycott, voorafgaand van een testmatch tegen de West-Indies, zijn autosleutels in het zand zag porren, dit om de gesteldheid van de pitch, het wicket, te beoordelen. Snel? Langzaam? Uren-, dagen-, wekenlang stond de BBC aan om cricket te kunnen volgen, de omroep die zoveel heeft betekend voor de overzeese populariteit van deze unieke sport.

Door de jaren heb ik er veel over geschreven, onder meer voor het weekblad Cricket. Een hoogtepunt vormde een interview met Roland Lefebvre, die ik tijdens een wedstrijd tussen Essex en Glamorgan heb kunnen spreken. De Rotterdamse bowler moest toch wachten op zijn slagbeurt. Voor mij is het te lange tijd een kijksport gebleven. Menige zomeravond heb ik in Greenwich Park doorgebracht, waar ik zittend en picknickend onder een moerbeiboom of een van de kersenbloesembomen naar een wedstrijd van het plaatselijke kroegteam keek.

En opeens, als een verlaat verjaardagscadeau, was er kans op deelname. Een bevriende voetbalvader, Ollie, vertelde me dat het team van St James Church spelers tekort kwam voor de jaarlijkse kerkderby tegen St Johns. Of ik met mijn zoon mee wilde spelen. Zo stonden we op een zondagmiddag bij het veld, met de taart die mijn vrouw had gebakken voor tijdens de theepauze. Na een kort gebed, waarin de pastoor vroeg om sportiviteit, liepen we het veld op. Aanvoerder Nat, die bij een club in Sidcup bleek te spelen, gaf ons onze posities.

Ik werd op square leg neergezet, een meter of vijftien links van de slagman, mijn zoon op point, het spiegelbeeld. Vroeg ik de wedstrijd kreeg ik een halve kans op een vangbal, maar dat werd zo’n moment waarop je beseft dat je geen 20 meer bent. Ik moest vooral voorkomen dat ballen over het droge gras richting het opgegraven bad van Queen Caroline in de hoek van het park zouden rollen. Mijn zoon had het drukker, maar tussen de werpbeurten door verzekerde hij me dat hij rounders toch leuker vond, zoals Engelsen softbal noemen.

Na de theepauze, die leek op een aflevering van The Great British Bake Off, hoorde ik dat als derde plek mocht batten, traditioneel de moeilijkste plek in de slagorde. Het betekende dat ik, als een lamsoffer, ballen zou krijgen van hun beste werpers. Een sluwe tactiek. Omdat een van onze openers snel uit werd gegeven, was ik snel aan de beurt. De eerste bal tikte ik keurig naar een veilige plek, een Golden Duck voorkomend, zoals uitgaan op de eerste bal heet. Een gewone eend, uitgaan zonder runs, wist ik helaas niet te voorkomen.

Mismoedig liep ik terug naar de picknicktafels. Er klonk beleefd applaus.