‘Een Koningsdag om nooit te vergeten en nooit te herhalen’, vindt koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane tijdens Koningsdag 2021 op de High Tech Campus in Eindhoven. Beeld Brunopress

‘Dit is een unieke Koningsdag, maar ook een die je niet wilt herhalen.’ Dat zei koning Willem-Alexander, vandaag 54 jaar geworden, tijdens een persgesprek bij zijn bezoek aan de High Tech Campus Eindhoven. ‘Ik mis het contact met andere mensen. Maar ik heb vier vrouwen aan wie ik ontzettend veel steun heb.’ Het koninklijk gezin verliet de campus, waar Koningsdag om 11.00 uur begon, rond 13.15 uur.

Op de vraag of was overwogen om Koningsdag net als vorig jaar thuis op het paleis te vieren, antwoordde Willem-Alexander: ‘Nee, ik kon dat de vrijwilligers die dat vorig jaar voor ons hebben opgezet niet nog een keer vragen. Eindhoven heeft de Design Week ook digitaal gedaan, wij wisten dat ze dit konden.’

Herfstvakantie Griekenland

Net als in een peiling vrijdag van EenVandaag bleek dinsdag uit het jaarlijkse Ipsos-onderzoek naar het draagvlak voor de monarchie dat het vertrouwen in koning Willem-Alexander is gedaald. Het is moeilijk om in de corona-tijd zichtbaar te zijn en de omstreden herfstvakantie naar Griekenland ijlt na. Er was het gezin ook daarom veel aan gelegen om op enigerlei wijze Koningsdag te vieren.

Willem-Alexander zei dat bij de voorbereiding van Koningsdag met een ‘harmonica-vorm’ was gewerkt. De versie van dinsdag was de kleinste vorm waarin fysieke aanwezigheid mogelijk was, waarover geen twijfel had bestaan. ‘Wat niet wegneemt dat we denken aan iedereen die zich passief of actief inzet om de coronacrisis te bestrijden.’ De koning krijgt zelf een vaccin ‘wanneer ik aan de beurt ben’.

Prinses Amalia

Prinses Amalia zei dat ze het niet spannend vindt om in december 18 jaar te worden. ‘Dat is nog heel ver weg voor mij.’ Amalia bereidt zich voor op haar eindexamen, dat op 17 mei begint. Op die dag wordt koningin Máxima 50 jaar. ‘Ja, heel jammer, alsof ze het expres hebben gedaan’, zei Amalia. ‘We vieren het op een later moment.’

Over haar tussenjaar heeft Amalia nog geen vastomlijnde ideeën. ‘Het komt rustig op mij af.’ Wel hoopt ze in elk geval stage te kunnen lopen bij een bedrijf en een beetje te kunnen reizen. Voorafgaand aan een autorace in een simulator zei ze dat ze inmiddels één rijles heeft gehad. De sim-race op het virtuele circuit van Zandvoort won zij van haar zussen Alexia en Ariane.

Die zeiden dat ze in het voorbije coronajaar vooral de kleine dingen hadden gemist. Alexia: ‘Gewoon afspreken, met iemand naar de stad, naar een winkel of op een terras zitten.’ Ariane: ‘In het begin dacht ik: leuk, een paar weken geen school. Daarna dacht ik dat niet meer. Ik miste ook dat ik niet meer met vriendinnen naar de bioscoop kon.’

Campus

Het persgesprek was een opvallend onderdeel van een Koningsdag die op de coronavrije campus vooral achter een talkshowtafel werd gevierd. Daar speelde het gezin onder leiding van Isolde Hallensleben een regioquiz, werd een demonstratie gegeven van design-voedsel en waren enkele muzikale optredens.

Koning Willem-Alexander en prinses Amalia arriveerden in een open DAF Kini, in 1967 aan de familie geschonken ter gelegenheid van de geboorte van toen nog prins Willem-Alexander. De auto, met kenteken AA 98, is vooral tijdens vakanties in Italië gebruikt als ‘strandauto’.

Koningin Máxima en de prinsessen Alexia en Ariane zaten in een Lightyear One, de eerste gezinsauto op zonne-energie. Ze werden ontvangen door burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en de commissaris van de koning, Ina Adema.

Microfoon

De leden van het koninklijk gezin droegen een microfoon met zender, waardoor ze anders dan op traditionele Koningsdagen vaak te horen waren. Zo spraken ze aan het begin van het programma met geselecteerde Eindhovenaren via drie grote beeldschermen. Tegen de 95-jarige Toos Wieringa-Ballings zei Amalia: ‘We hadden u graag in het echt willen ontmoeten.’

Winst voor 'Team Oranje'. Beeld Brunopress

De regioquiz in de speciaal opgezette studio werd door ‘Team Oranje’ gewonnen van vier regionale teams ‘en dat was geen doorgestoken kaart’, aldus Willem-Alexander. Ze kregen bij verschillende vragen hulp van commissaris Adema. De gezinsleden zeiden niet fanatiek te zijn, ‘maar we willen ook niet verliezen’.

Aan het slot van het programma maakten de vijf Oranjes met hun handen een hart voor de zorg. Koningin Máxima: ‘Het hele jaar zoomen is iets anders dan mensen een hand en een schouder geven.’ In zijn dankwoord sprak Willem-Alexander van ‘een Koningsdag om nooit te vergeten’, maar wel met de hoop dat volgend jaar alles weer ‘normaal’ zal zijn.