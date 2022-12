Een komma na de excuses, wat betekent dat voor het kabinet?

Premier Mark Rutte maandag met genodigden na afloop van zijn toespraak. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Geen punt, maar een komma’, zei de premier maandag in zijn historische toespraak. Nu Rutte namens de Nederlandse staat de gruwelijkheden en het onrecht van het Nederlands slavernijverleden zo ruiterlijk heeft erkend én excuses heeft aangeboden, mag het daar niet bij blijven, is de boodschap.

Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij feitelijk werd afgeschaft en het kabinet wil daar in het herdenkingsjaar niet alleen groots bij stilstaan, maar ook werk maken van een ‘helingsproces’.

Het is een proces dat, zo licht de woordvoerder van Rutte toe, niet vanuit Den Haag wordt gedicteerd, maar in samenspraak met de nazaten van de tot slaaf gemaakten, de samenleving hier, en in overleg met de Caribische delen van het Koninkrijk en Suriname. Het kabinet heeft wel alvast wat voorstellen gedaan. Een fonds van 200 miljoen euro is beschikbaar om de plannen van de grond te krijgen, maar ook om voorstellen van anderen te financieren.

Strijdvaardigheid

Zo wil het kabinet een onafhankelijk Herdenkingscomité oprichten dat op structurele financiële steun kan rekenen. In het herdenkingsjaar moet niet alleen worden stilgestaan bij de gruwelijkheden van de slavernij, maar ook bij de verzetsstrijders van destijds: naast de pijn van het verleden, moet ook de strijdvaardigheid herdacht worden. Daartoe voert het kabinet onder meer overleg met Curaçao om de nationale held van het eiland, verzetsstrijder Tula, postuum te rehabiliteren.

Omdat het slavernijverleden doorwerkt in het heden, wil het kabinet via het onderwijs bewustwording over dat verleden vergroten. Daartoe worden de lesprogramma’s bijgesteld om het koloniaal verleden, slavernij, racisme en discriminatie ‘een stevige plek te geven’, en komt er geld beschikbaar voor onderzoek. Naast het te bouwen Slavernijmuseum moet ook een kenniscentrum verrijzen om in samenspraak met de eilanden en Suriname ‘het complete verhaal over onze slavernijgeschiedenis’ te belichten.

De Dialooggroep Slavernijverleden, op wiens advies het kabinet grotendeels vaart, benadrukte vorig jaar hoezeer de koloniale erfenis vandaag de dag nog voelbaar is: in discriminatie en racisme in het onderwijs (onderadvisering), bij de overheid (in het toeslagenschandaal), bij de politie (het etnisch profileren door agenten) en ook op de arbeids- en woningmarkt.

Met het instellen van een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en een Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme heeft het kabinet al stappen genomen. Daar wordt nu een bewustwordingscampagne aan toegevoegd.

Reparatie AOW-gat

Een precair thema waar het kabinet het nog niet over heeft gehad, en waar ook de Dialooggroep niet op is ingegaan, is de roep vanuit de Surinaamse gemeenschap om de reparatie van het AOW-gat. Surinaamse Nederlanders die voor de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen, hebben geen volledige AOW opgebouwd: de jaren dat zij onder het koloniaal bewind hebben geleefd tellen niet mee in hun opbouw. De Tweede Kamer wil snel een ruimhartige, belastingvrije compensatie. Het kabinet reageert binnenkort op die wens.

In de komende maanden richting 1 juli 2023 zal steeds duidelijker worden hoe het herdenkingsjaar er vervolgens precies gaat uitzien. Dagmar Oudshoorn (voorzitter van de Adviescollege Dialooggroep), Linda Nooitmeer (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en Joyce Silvestre (Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme) verwachten dat het niet bij één herdenkingsjaar blijft en dat het helingsproces jaren gaat duren, een periode waarin voortdurend goed overlegd moet worden met de nazaten, de Caribische delen en Suriname.

President Chan Santokhi heeft namens Suriname de excuses nog niet expliciet geaccepteerd. Premier Gilmar Pisas van Curaçao wil dat zijn parlement eerst een inhoudelijke reactie geeft. Op Sint Maarten werden de excuses nu niet aanvaard, zoals premier Silveria Jacobs van tevoren al had aangekondigd. Zij zullen eerst van het kabinet willen horen hoe de gezamenlijke toekomst na de komma eruit komt te zien.