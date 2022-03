Een kabinet dat niet durft te kiezen, lost voor niemand echt iets op

Met een inflatie van ruim 5 procent zijn veel ogen gericht op het kabinet. Voor zijn eerste test is het nog niet geslaagd.

Merkwaardige reflexen hebben het land in de greep sinds maart 2020. De eerste coronagolf kwam zo onverwacht en had zulke ingrijpende financiële consequenties voor miljoenen mensen dat het kabinet-Rutte III wel moest overgaan tot een nog nooit vertoonde steunoperatie. Een groot deel van de economie werd op de been gehouden met gemeenschapsgeld.

Nu een nieuwe financiële crisis zich aandient, kijkt een groot deel van het land en de volksvertegenwoordiging weer verwachtingsvol naar het kabinet, kennelijk zonder zich af te vragen of het wel vanzelfsprekend is dat een overheid meteen te hulp schiet bij elke onverwachte tegenvaller. Zelfs de vakbeweging richt zich in eerste instantie tot Den Haag met het verzoek om koopkrachtreparatie. Een forse verharding in de cao-onderhandelingen ligt veel meer voor de hand: waarom wordt er nog genoegen genomen met loonstijgingen ver onder het inflatieniveau?

Het kabinet zelf sputterde nog wel tegen, maar is nu toch bezweken onder de druk: 2,8 miljard euro wordt in allerijl over het land uitgestrooid in een poging het koopkrachtchagrijn wat te verzachten, onder meer via een verlaging van de energiebelasting en de btw aan de pomp.

Dat is enerzijds goed nieuws. Kennelijk kan de Belastingdienst inmiddels meer aan dan het kabinet zelf dacht. Kort geleden nog maar werd de gewenste btw-verlaging op groente en fruit op de lange baan geschoven omdat de overbelaste fiscus het niet aan zou kunnen. Om diezelfde reden werd de afschaffing van de jubelton – een belastingvrije schenking van 100 duizend euro aan een kind om een huis te kopen – uitgesteld tot 2024. Ook daarover is inmiddels toch besloten tot versnelling.

Het slechte nieuws is dat het kabinet er nog niet in is geslaagd een steunpakket samen te stellen voor de mensen die het echt nodig hebben. De politieke wil om iedereen een beetje te compenseren, leidt tot een totale versnippering van het budget en maakt dat het beleid voor de armste huishoudens niet genoeg zoden aan de dijk zet. Met eenmalig 800 euro komen die het jaar niet door.

Politiek is keuzes maken in schaarste. Daarin toonden de regeringspartijen zich in hun eindeloze formatie al niet erg bedreven. Na twee maanden regeren ziet het er niet naar uit dat ze al beter in vorm raken.