Eén jaar Oekraïense vluchtelingen: weinig eigen woningen, spreiding over heel het land en 16 duizend vertrekkers

Gevluchte Oekraïense kinderen krijten op een schutting op de binnenplaats van een gemeentelijke noodopvang in Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het CBS publiceert deze gegevens een jaar na de Russische invasie, die in totaal ruim 100 duizend vluchtelingen naar Nederland heeft gedreven. Op 1 november 2022 verbleven er 82 duizend vluchtelingen in Nederland. 27 procent van hen woonde zelfstandig, dus alleen of met andere vluchtelingen.

20 procent werd opgevangen door Oekraïners die al eerder naar Nederland waren verhuisd. De overige 53 procent woont niet zelfstandig en niet bij al langer aanwezige Oekraïners. De helft van de vluchtelingen slaapt in een bed dat er begin 2022 nog niet stond, bijvoorbeeld op een opgeknapte zolder.

De Oekraïense vluchtelingen wonen verspreid over het land. De meeste gemeenten tellen 3 tot 6 Oekraïense vluchtelingen per 1.000 inwoners. Van de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners telt Westland relatief de meeste vluchtelingen: iets meer dan 1 op de 100 inwoners. De gemeente Rozendaal, met 1.750 inwoners, had in november als enige geen Oekraïners geregistreerd.

Vanaf de inval tot 1 januari 2023 hebben in totaal zo’n 105 duizend Oekraïners zich in Nederland geregistreerd. Daarvan zijn er 16,7 duizend weer vertrokken. 55 procent daarvan ging terug naar Oekraïne, van 20 procent is de bestemming onbekend. De meeste ‘remigranten’ zijn man en tussen de 25 en 45 jaar oud. Het vertrek nam eind 2022 af, mogelijk door de verslechterde situatie in het land.