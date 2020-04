Een jaar na de brand in de Notre-Dame: de wederopbouw wil niet vlotten

De aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit, arriveert in een onaangetast deel van de kathedraal voor een ceremonie ter ere van Goede Vrijdag. Beeld AFP

In een coronaloze wereld zouden duizenden Parijzenaars woensdagavond herdenken dat een jaar geleden het dak en de torenspits van de Notre-Dame in vlammen opgingen. Samen zouden ze vooral vooruitkijken naar de wederopbouw van de kerk. De president zou bouwvakkers en ingenieurs in zijn paleis ontvangen. Om 18.30 uur, het tijdstip waarop de brand uitbrak, zou het kerkkoor van de kathedraal zingen over hoop en herrijzenis.

Normaal gesproken was het allesbehalve onopgemerkt voorbij gegaan. Maar nu Frankrijk al een maand in volledige lockdown is en president Macron maandagavond bekendmaakte dat die ‘confinement’ nóg een maand zal duren, is de herdenking van de verwoestende brand in de Notre-Dame niet meer dan een bagatel. Nagenoeg alle plichtplegingen werden noodgedwongen geschrapt.

Wat wel doorging, was een zogeheten ‘moment van bezinning’ dat op Goede Vrijdag in de kathedraal plaatsvond. De plechtigheid werd achter gesloten deuren – maar voor het oog van de televisiecamera’s – geleid door de aartsbisschop van Parijs. Hij droeg een bouwhelm. Het mocht vooral geen mis worden genoemd: religieuze bijeenkomsten zijn in het vergrendelde Frankrijk verboden.

Niet alleen de herdenking valt door de confinement in het water. Sinds op 17 maart de lockdown inging liggen de herstelwerkzaamheden volledig stil. Volgens generaal Jean-Louis Georgelin, de oud-opperbevelhebber van het Franse leger die door Macron is aangesteld als ‘boss de Notre-Dame’, is het ‘voor de honderd bouwvakkers op het terrein onmogelijk de sociale afstandsregels in acht te nemen’.

Sindsdien staat de grote gele hijskraan die boven de Notre-Dame uittorent er roerloos bij. En dat terwijl president Macron een jaar geleden beloofde dat de kathedraal in 2024, het jaar waarin Parijs de Olympische Spelen organiseert, zal zijn herbouwd. Georgelin maakt zich niet druk, zei hij op de Franse televisie. ‘Laten we aannemen dat we zo’n twee maanden in de slaapstand moeten. Op een totaal van 68 maanden moeten we dat kunnen inlopen.’

Goede Vrijdag-ceremonie met hulpbischop Denis Jean-Marie Jachiet en aartsbisschop Aupetit, in de Notre-Dame. Er zijn plannen om deels verbrande kathedraal te heropenen in 2024. Beeld AFP

Heropend

In april 2024 zal de Notre-Dame worden heropend, verzekerde de generaal. ‘Maar dat wil niet zeggen dat alles dan klaar is. Verre van.’

Zo sneuvelde Macrons belofte, die door sceptische bouwkundigen van meet af aan als onhaalbaar is gekwalificeerd. In zo’n kort tijdsbestek is het volgens critici zelfs onder de meest gunstige omstandigheden onmogelijk een eeuwenoude kathedraal zorgvuldig te herbouwen.

Daar komt bij dat de omstandigheden niet bepaald gunstig waren. In juli vorig jaar werd het bouwterrein gesloten nadat er alarmerende loodconcentraties waren gemeten, die bij de brand in de omgeving zijn terechtgekomen. Pas toen er drie weken later speciale ontsmettingsdouches op het terrein stonden, konden de werkzaamheden worden hervat. In de herfst en winter was de wind regelmatig de boosdoener. Bij windvlagen van meer dan 40 kilometer per uur werden de werkzaamheden stilgelegd.

De kathedraal is bovendien nog altijd in gevaar. ‘De Notre-Dame is nog niet gered’, zei Georgelin in januari. Het grootste risico wordt gevormd door de bouwsteiger die ten tijde van de brand vanwege restauratiewerkzaamheden tegen de kerk aanstond – en daar nog altijd staat. De ijzeren buizen van de steiger zijn door de brand vervormd en aaneengesmolten. Volgens de hoofdarchitect is er een niet-denkbeeldig risico dat een deel van de steiger instort, al was de situatie tijdens de laatste inspectie ‘stabiel’.

Hoewel er eind maart even sprake was van een ‘gedeeltelijke herstart’ van de werkzaamheden, lijkt het erop dat die pas na het einde van de lockdown zullen worden hervat. Allereerst zal dan de steiger, 200 à 300 ton aan ijzer, worden verwijderd. De daadwerkelijke wederopbouw van de kathedraal zal niet voor 2021 van start gaan.