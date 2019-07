Een icoon van de huisinrichting verdwijnt: Ikea stopt in Nederland met papieren catalogus

De papieren catalogus.

Decennialang was de catalogus het voornaamste gezicht en verkoopkanaal van Ikea. Wereldwijd wordt er elk jaar zo’n 210 miljoen exemplaren van de catalogus verspreid in 38 talen en 76 verschillende versies. Daarmee is de Ikea-gids al jarenlang het meest gedrukte boekwerk ter wereld. In 2018 werden meer dan twee keer zoveel Ikea-catalogi gedrukt als bijbels.

Sinds enkele jaren ziet het woonwarenhuis echter de digitale toekomst steeds sneller op zich af komen. Inmiddels oriënteren vier op de vijf Ikea-bezoekers zich op de website. Wel worden aankopen nog grotendeels offline gedaan: slechts 10 procent van de omzet komt van de webwinkel. Toch vond het bedrijf het tijd voor deze rigoureuze stap. Alles om de onlineslag om de consument te winnen. Met het vrijgekomen geld wordt de webwinkel verbeterd, de Ikea-app doorontwikkeld en worden klanten veel meer gepersonaliseerd benaderd met aanbiedingen.

De retailwereld verandert ‘ontzettend snel’, zegt een woordvoerder van Ikea Nederland. ‘Wij hebben nog een ‘lineair’ businessmodel. We maken voor iedereen dezelfde catalogus, die we één keer per jaar printen en verspreiden. Alibaba en Amazon opereren vanaf dag één in het digitale tijdperk, dus we hebben nog wel een inhaalslag te maken.’ Volgens Ikea is de beslissing niet gerelateerd aan recente kritiek die de winkel ontving op het ongevraagd toesturen van de catalogus naar woonadressen in Nederland.

Alleen nog rondom Delft

De Nederlandse tak is met deze stap niet de eerste in het wereldwijde meubelimperium. Vorig jaar werd de papierloze marketing al getest bij Ikea in Groot-Brittannië. Daar werd het bespaarde geld ingezet om met sociale media en andere marketingkanalen nieuwe groepen te bereiken. Ook in Nederland werd de bezorging toen al afgebouwd van ruim zes miljoen naar ruim vier miljoen. Dit jaar zal alleen het gebied rond Delft nog de catalogus ontvangen, als een omgekeerde testcasus. Dat zijn nog altijd meer dan een half miljoen Ikea-boekwerken. Voor liefhebbers, verzamelaars en digibeten zijn er ook nog 250.000 exemplaren in de winkels te krijgen.

Met het verdwijnen van de jaarlijkse meubelbijbel neemt Ikea afscheid van een belangrijk stuk van zijn geschiedenis. De catalogus werd voor het eerst gedrukt in 1951. Toen waren er nog geen eindeloze meubelpaleizen vol belichtingszalen en kinderkamers om in te verdwalen: het zou nog zeven jaar duren voor de eerste fysieke Ikea-winkel de deuren opende in het Zweedse Älmhult. De meubels konden toen alleen per postorder worden besteld.

Is de verandering definitief? ‘Nee,’ zegt een woordvoerder, ‘dit is een experiment. Wij denken dat we op deze manier onze doelgroepen het beste kunnen bereiken. Maar als blijkt dat mensen onze winkels minder goed weten te vinden, kan de catalogus best volgend jaar terugkomen.’