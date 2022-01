Een hybride warmtepomp werkt ook al bij een matig geïsoleerd huis, en meer redenen om er één aan te schaffen

Wouter Wolfswinkel van Vattenfall legt de werking van de Utra moderene warmtepomp uit aan bewoonster Moninque Wulp. f Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De hybride warmtepomp is een ‘tussenstap’ naar een volledig gasloos huis. Je installeert hem naast je CV-ketel en verwarmt je huis voor zo'n 60 procent met stroom in plaats van gas. De CV-ketel zorgt voor het warme water en springt bij wanneer het zo koud is dat de warmtepomp het niet alleen aankan.

De voordelen zijn duidelijk: in tegenstelling tot bij een volledig elektrische warmtepomp werkt hij ook goed bij matig geïsoleerde huizen. ‘Als je overal iets van isolatie hebt, is dat al voldoende,’ aldus energie-expert Puk van Meegeren van Milieu Centraal. ‘Al haal je met betere isolatie wel meer uit je hybride warmtepomp.’

Daardoor is de hybride warmtepomp een stuk betaalbaarder dan zijn volledig elektrische evenknie. ‘Het is vaak onbetaalbaar om je huis geschikt te maken voor een full-electric warmtepomp,’ bevestigt Joyce Donat van de Consumentenbond. Aangezien de meeste huizen al voldoende geïsoleerd zijn voor een hybride pomp, speelt dat probleem daar niet.

Subsidie

De enige kosten zijn dus die voor het apparaat zelf, en de installatiekosten. Volgens de Consumentenbond liggen die tussen de 4 en 7 duizend euro. Per 1 januari 2022 is bovendien de subsidie op warmtepompen verhoogd, naar zo’n 2500 euro. Donat wijst erop dat het regeerakkoord nog meer subsidie belooft, ‘maar we weten nog niet hoe die eruit gaat zien.’

Volgens Van Meegeren besparen gebruikers al snel zo'n 200 euro per maand. Maar dat is met de oude gasprijzen gerekend: als de gasprijzen hoog blijven, wat de economen van ABN AMRO wel verwachten, loopt dat op tot wel 300 euro per maand. Van Meegeren: ‘Daarmee verdien je hem ruimschoots binnen de levensduur van vijftien jaar terug.’

Een recente test van hybride warmtepompen door de Consumentenbond bevestigt dat. In een vrijstaand huis heb je je investering al binnen vier tot acht jaar terugverdiend, in een rijtjeshuis duurt dat tussen de zes en veertien jaar.

Tussenstap

Maar als we uiteindelijk toch allemaal van het gas af moeten, is het dan niet verstandiger om meteen voor de volledig elektrische warmtepomp te gaan? Van Meegeren denkt van niet. ‘De hybride warmtepomp is niet het eindstation, maar wel een zinvolle tussenstap. In 2030 zullen nog lang niet alle huizen van het gas af zijn. Bovendien bespaar je hiermee in de tussentijd ook al CO 2 , en kan je de rest van je huis in stapjes klaarmaken voor een elektrische warmtepomp.’

Volgens Van Meegeren zijn ook de twijfels die veel mensen hebben over de stand van de techniek onnodig. ‘Warmtepompen zijn voor Nederland relatief nieuw, maar de techniek staat echt niet meer in de kinderschoenen. De buitenunits zijn eigenlijk omgekeerde airco's, dat is een heel oud principe.’

Uit onderzoek van Milieu Centraal onder bijna duizend warmtepompeigenaren blijkt bovendien dat potentiële kopers niet bang hoeven te zijn dat ze er straks niet altijd meer warmpjes bij zitten. 70 procent geeft zijn warmtepomp een 8 of hoger, slechts 5 procent is ontevreden. Eigenaren van elektrische pompen zijn over het algemeen iets tevredener dan eigenaren van hybrides, maar het ontloopt elkaar niet veel.

Bestaande bouw

De markt voor warmtepompen heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sinds de start van de subsidieregeling in 2016 werden jaarlijks volgens de Vereniging Warmtepompen jaarlijks groeicijfers van 30 tot 40 procent genoteerd. ‘Vanwege de verzadiging van de nieuwbouwmarkt is dat dit jaar vertraagd tot zo'n 15 procent,’ aldus voorzitter Frank Agterberg. ‘Dus nu richt de sector zich op de markt voor bestaande bouw, en de hybride pomp leent zich daar het beste voor.’

Agterberg ziet nog geen extra groei in de verkoopcijfers van de laatste maanden van 2021, ‘maar de hoge gasprijzen hebben wel erg veel belangstelling gewekt.’ Van Meegeren bevestigt dat: ‘Onze webpagina’s met informatie over warmtepompen en isolatie worden de laatste tijd veel bekeken.’

Dat de markt verder door gaat groeien staat volgens Agterberg vast. ‘In september vorig jaar was nog maar 13 procent van de verkochte warmtepompen een hybride. Op een totaal van 70 duizend verkochte warmtepompen in 2021, zijn er dus ongeveer 9 duizend hybride. Dat kan veel meer worden.’

Isolatie

Toch is de hybride warmtepomp niet voor iedereen de beste manier om snel en gemakkelijk het gasverbruik te verlagen. ‘Het begint bij goede isolatie,’ stelt Van Meegeren. ‘Veel mensen denken dat ze hun isolatie wel op orde hebben, maar vaak is er meer te verbeteren dan je denkt. Zeker als je huis helemaal niet geïsoleerd is zeg ik: morgen dat bedrijf bellen. Met de hoge energieprijzen en de subsidies loont elke stap naar betere isolatie de moeite.’

Als je dat allemaal in orde hebt, en dan toch voor een hybride warmtepomp gaat, wacht je nog één horde. De lange wachttijden voor installatie. Volgens Techniek Nederland kunnen die variëren van één tot drie maanden.

Maar Van Meegeren zou niet aanraden om te wachten tot de huidige drukte voorbij is. ‘Oriënteer je alvast op wat er beschikbaar is en wat bij jouw situatie past. Het duurt misschien even voordat je die pomp echt hebt, maar dan ben je in ieder geval op tijd klaar voor de volgende winter.’