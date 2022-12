Een hoger minimumloon, een lachgasverbod en helmplicht: dit verandert er in 2023

Leden van jongerenorganisatie TeamAlert in Rotterdam tijdens de aftrap van de voorlichtingscampagne over de naderende helmplicht voor snorfietsers. Beeld Bas Czerwinski / ANP

De lonen gaan omhoog

Per 1 januari worden verschillende koopkrachtmaatregelen van het kabinet van kracht. Naast het veelbesproken prijsplafond, is de belangrijkste de verhoging van het minimumloon met 10 procent – tot 1.934,40 euro bruto per maand. Daarnaast gaat de arbeidskorting omhoog en de inkomstenbelasting voor de eerste schijf juist omlaag. Die ingrepen leiden volgens salarisadministrateur ADP tot een plus van 218 euro netto per maand voor de laagste loonschaal. Een werknemer met een modaal inkomen gaat er 91 euro op vooruit en iemand die twee keer modaal verdient 98 euro meer.

De toeslagen gaan omhoog

De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan extra omhoog en meer inkomensgroepen zullen er voor in aanmerking komen. Zo kan de zorgtoeslag voor alleenstaanden komend jaar oplopen tot 154 euro, tegenover 111 euro afgelopen jaar. Ook de kinderopvangtoeslag wordt hoger, maar daar staat tegenover dat de kosten voor de kinderopvang en kinderdagverblijven fors stijgen.

Ook niet-werkenden profiteren

Wie niet (meer) werkt, wordt niet overgeslagen. De uitkeringen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, zoals de bijstand, Wajong en Ziektewet, stijgen mee. Gepensioneerden kunnen zich zodoende ook verheugen op een verhoging van hun Aow en, voor het eerst in jaren, op een verhoging van het aanvullend pensioen. Afhankelijk van het pensioenfonds gaat het om een plus van 6- (zorg) tot 15 procent (bouw). Overigens verschuift de Aow-leeftijd komend jaar met 3 maanden wegens de toegenomen levensverwachting.

Het leven wordt (weer) duurder

Tegenover de financiële meevallers staan ook hogere lasten. Zo stijgen de zorgpremies met gemiddeld een tientje per maand en worden postzegels 5 cent duurder. Verhuurders mogen de huren weer verhogen, zij het met maximaal 4,1 procent in de vrije sector en met 2,3 procent voor sociale huurwoningen. De vliegtaks stijgt van 8 euro naar ruim 26 euro en reizen met de trein kost gemiddeld 4,3 procent meer. Betalen voor dat openbaar vervoer zou in de loop van komend jaar overal met de telefoon, via ov-pay, mogelijk moeten zijn.

Ook de automobilist wordt niet ontzien

Wie dan maar liever de auto pakt, doet er goed aan om zich aan de regels te houden. De hoogte van verkeersboetes stijgt volgend jaar namelijk met bijna 10 procent. De aanschaf van een nieuwe auto wordt eveneens duurder, wegens een verhoging van de aanschafbelasting. Ook de wegenbelasting gaat in zes provincies met zo’n 5 procent omhoog. De elektrische rijder is spekkoper, hij wordt van beide belastingen ontzien. Er zijn ook financiële meevallers voor alle automobilisten: de accijnskorting op benzine blijft tot juli gehandhaafd en de kilometervergoeding stijgt van 0,19 cent naar 0,21 cent.

Uitgelachen

Vanaf 1 januari staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. Dat betekent dat de import, verkoop en het bezit ervan niet meer is toegestaan. Daarmee wil het kabinet een einde maken aan de schadelijke langetermijneffecten van het kortstondige roesmiddel. In twee jaar tijd liepen zeker 64 jongeren een gehele of gedeeltelijke dwarslaesie op na lachgasgebruik en volgens een politie-inventarisatie vonden er tussen 2019 en 2021 wel 1.800 verkeersongevallen plaats die gelinkt worden aan lachgasgebruik. Het gebruik van lachgas voor medische doeleinden en als toevoeging aan voedsel (denk aan slagroomspuiten) blijft toegestaan.

Een (iets) soepeler bijstandsregime

Voor bijstandsgerechtigden wordt het makkelijker hun kinderen langer thuis te houden. Sinds 2015 geldt een zogeheten ‘kostendelersnorm’, wat inhoudt dat de uitkering wordt verlaagd zodra thuiswonende kinderen 21 jaar worden. Die leeftijdsgrens wordt 27 jaar. Het moet voorkomen dat kinderen noodgedwongen hun ouderlijk huis verlaten. Volgens eerder onderzoek steeg het aantal daklozen mede als gevolg van de kostendelersnorm sterk. Ook bijverdienen naast de bijstand wordt makkelijker, 15 procent van het inkomen telt niet mee als korting op de uitkering.

Snorfietsers aan de helm

Snorfietsers worden verplicht een helm te dragen. Dat moet volgens het kabinet het aantal verkeersslachtoffers (zestien doden en 1.838 gewonden per jaar) omlaag brengen. Niet alleen omdat snorders met een helm op beter beschermd zijn, maar ook omdat de verwachting is dat zij zullen overstappen op veiligere vervoersmiddelen. In Amsterdam, waar de gemeente eerder een lokale helmplicht invoerde, leidde dit al tot een ‘massale’ verkoop van de snorfiets omdat jongeren hun kapsel niet wilden ruïneren met een helm.

Verbod op gratis wegwerpplastic

Producenten van kunststofproducten als ballonnen, tasjes en drinkbekers zijn vanaf januari verplicht mee te betalen aan het opruimen van zwerfafval. Vanaf juli worden de regels nog wat strenger: verkopers van afhaalmaaltijden en koffie mogen dan geen gratis plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen meer meegeven. Ze moeten hiervoor een bedrag rekenen en een herbruikbaar alternatief aanbieden.