Een hittegolf? Dan stroomt ook de spoedeisende hulp sneller vol

Spoedeisende hulp in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag, vrijdag. Bij grote hitte hebben dit soort afdelingen het extra druk. Beeld Elisa Maenhout voor de Volkskrant

En dan, als de zon op haar hoogst staat, gaat het opeens hard op de spoedeisende hulp (seh) van het HMC Westeinde in Den Haag. Gevallen kinderen, benauwde ouderen, een herseninfarct, hartproblemen. Alles wat je op een doorsnee dag kunt verwachten op een seh, maar nu komen de patiënten wel heel snel achter elkaar. Zo snel, dat rond 14 uur alle 30 kamers van de seh bezet zijn. Dat het ziekenhuis zelf ook al vol ligt helpt niet mee, patiënten kunnen nergens heen. En dus sluit de seh op deze snikhete vrijdag een paar uur de deuren: patiënten zullen moeten uitwijken naar de andere seh in de stad.

Maar of de plotse toestroom nou met de hitte te maken heeft? ‘Toen het een paar weken geleden richting de 40 graden ging, hadden we op één dag vier mensen met een hitteberoerte’, zegt Annemarie Woldhek, waarnemend manager van de seh. ‘Dat was uitzonderlijk, dat hebben we de afgelopen dagen nog niet gezien.’ Bij een hitteberoerte stijgt de lichaamstemperatuur tot gevaarlijke hoogten, boven de 40 graden. Snel koelen is het devies, met icepacks, infusen, natte doeken en ventilatoren.

Dronken personen

Zo direct hittegerelateerd zijn de patiënten vandaag niet. En trouwens: zou Woldhek alleen uit de patiënten moeten afleiden wat voor weer het buiten is – op de seh van het Westeinde, één van de grootste van Nederland, dringt zonlicht niet door en klettert geen regen tegen de ramen – dan zouden alcohol-gerelateerde perikelen de belangrijkste indicator van een hittegolf zijn, zegt ze. ‘Zeker na negen uur ’s avonds. De alcohol-intoxicaties, maar ook de dronken personen die toch op hun fiets stappen. We hebben prachtige tramrails hier in Den Haag, daar rijdt dan iedereen in.’

Als het warm is, wordt het drukker op de seh. Daar weet Christien van der Linden, die al decennia werkt op de seh van het Westeinde, alles van. Eerst was ze verpleegkundige, nu onderzoeker. Ze deed promotieonderzoek naar ‘crowding’ (perioden van grote drukte) op de seh en bestudeerde in 2019 met wetenschappers op vijf continenten (onder wie haar dochter in Sydney) de invloed van hittegolven op seh-bezoek.

Overal ter wereld blijkt: een plotse stijging van de temperatuur gaat gepaard met meer mensen die zich op een spoedeisende hulp melden. ‘Het gaat in de hitteplannen natuurlijk vaak over ouderen, en dat is ook terecht, want zij zijn inderdaad kwetsbaarder op hete dagen. Maar uit de cijfers blijkt ook dat vooral het aantal kinderen onder de 12 dat op de seh terechtkomt sterk stijgt tijdens een hittegolf.’ Een zonnesteek, of ‘kleine traumaatjes’, struikelen over een opblaasbadje, het is zo gebeurd.

Het zijn vaak seh-bezoekjes zonder grote gevolgen; even afkoelen, pols in het gips, en ze kunnen weer naar huis. Anders is dat bij ouderen, zegt Van der Linden. ‘De drukte op de seh is niet alleen het gevolg van een toename van mensen die binnenkomen. Het gaat vooral om hoe snel we de uitstroom kunnen regelen. Tijdens een hittegolf zien we een forse toeloop van 80-plussers die ook echt in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. ’

Een paar tegelijk

Precies waar het ziekenhuis deze vrijdag op vastloopt. ‘Eigenlijk lag het ziekenhuis vanmorgen al vol’, zegt Woldhek. ‘Dat wordt nog een zwaar weekend.’

De spoedeisende hulp van het Westeinde ligt hemelsbreed 5 kilometer van het strand van Scheveningen, en is daarom altijd beducht op drenkelingen, zeker als de badgasten hutjemutje liggen. ‘In augustus zijn er gevoelsmatig altijd een paar dagen dat er opeens een paar drenkelingen tegelijk binnenkomen’, zegt seh-arts Ingvar Berg. ‘Op warme dagen gaan er meer mensen het water in die niet doorhebben hoe gevaarlijk de zee kan zijn.’

Vorige week nog: drie achter elkaar. Meestal zijn het toeristen of migranten. Verpleegkundige Dionne de Jong had ze onder haar hoede. ‘Eentje wilde ik opnemen, die had water in zijn longen. Dan kunnen de longen gaan samentrekken en moet je antibiotica geven. Maar deze man zei: no, I have no problem, en liep weer naar buiten.’

Seh-arts Berg is gespecialiseerd in drenkelingen. Als fanatiek surfer heeft hij een medische vereniging van surfende artsen opgericht, om het onderzoek naar zwemongelukken en de behandeling ervan vooruit te helpen. ‘In principe kan elk ziekenhuis drenkelingen opvangen: zuurstof toedienen of aan de beademing leggen kan op elke seh. Maar belangrijke kennis over hoelang je een patiënt moet blijven observeren, of iemand moet worden opgenomen, of je wel goed kijkt naar naar de onderliggende oorzaken als er iemand verdrinkt, dat staat nog in de kinderschoenen’, zegt Berg.

Budget om te handhaven

Er overlijden jaarlijks meer dan honderd mensen omdat zij niet meer boven water komen. ‘En er zijn ook honderden niet-fatale zwemongevallen, onder wie flink wat kinderen die blijvende hersenschade houden. Dat aantal gaat de afgelopen jaren niet meer naar beneden, dat vind ik zorgelijk.’

Wat je zou willen, zegt Berg, is gemarkeerde stukken open water waar je mag zwemmen, die bewaakt worden door reddingsmedewerkers, zoals in bijvoorbeeld Australië veel gebruikelijker is. Ingewikkeld, realiseert Berg zich. ‘Het vraagt om een cultuurverandering, en budget en mensen om te handhaven.’ Tot die tijd: meer aandacht voor de waarschuwingstekens op het strand (een gele vlag betekent gevaarlijke zee), en kinderen niet verder dan de knieën het water in, binnen een armlengte van de ouders.

Aan het eind van de middag kan de seh weer open. Klaar voor overmoedige zwemmers en zware drinkers die de gevaren van golven en tramrails onderschatten.