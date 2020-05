‘Een grote stroom buitenlandse toeristen zal Frankrijk niet binnenkomen’

Agenten vragen bezoekers op het grasveld voor Hôtel National des Invalides in Parijs om afstand van elkaar te houden. Beeld AFP

Denk je écht dat Macron in juli miljoenen toeristen gaat toelaten in Frankrijk? De ervaring van landen als China en Zuid-Korea is dat de meeste nieuwe besmettingen daar buitenlanders zijn die het land binnenkomen.

‘Dit wordt een ongebruikelijk Frans toeristenseizoen. Mijn inschatting is dat het niet zal gebeuren dat er een grote stroom toeristen uit Noord-Europa het land binnenkomt. Een paar weken terug mocht je niet eens je huis uit. Toerisme op beperkte schaal zal wel mogelijk zijn, met verschillen per regio. In de ene regio zal meer mogelijk zijn dan in de ander.

‘Op dit moment bevindt de regio Parijs en het noord-oosten zich bijvoorbeeld nog in de rode zone. Daar is de verspreiding van het virus nog niet onder controle. Maar het westen en het zuiden zijn groen. Zo’n driekwart van Frankrijk bevindt zich nu in de groene zone. Daar zijn parken en middelbare scholen weer open. Vanaf 2 juni, zo wordt verwacht, geldt hetzelfde voor campings en de horeca in deze gebieden.

‘De regering en de toerismesector willen graag weer buitenlandse toeristen toelaten. Maar hoeveel? En onder welke voorwaarden? Dat is de grote vraag. Elke zomer komen 17 miljoen toeristen het land binnen. Die brengen veel geld in het laatje, dus er zal iets moeten gebeuren.’

De Britten willen dat iedereen die vanaf juni het land binnenkomt, twee weken in quarantaine gaat. Geen toerist die dat gaat doen. Waarom zijn de Fransen dan zo hoopvol?

‘Het is niet zo dat ze een duidelijk plan hebben. Parijs houdt nu veel slagen om de arm. Onze hoop is, zei Europa-staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne woensdag, dat de toeristen kunnen komen als de verspreiding van het virus dat toelaat. Dat is wat anders dan wat Italië en Griekenland zeggen. Zij willen vakantiegangers snel weer verwelkomen.

‘Het opengooien van de grenzen, benadrukte Lemoyne, moet in Europa gecoördineerd worden. Als het virus in juli nog te veel rondwaart in Frankrijk, kan de regering gaan zeggen dat alleen toeristen die een huis hebben in het land zullen worden toegelaten en de rest niet. Dat is een van de mogelijkheden.’

Météo: les 30°C atteints ce jeudi après-midi à Paris https://t.co/IHa6RhhhTf pic.twitter.com/TTvPnKW0Ca — BFMTV (@BFMTV) 21 mei 2020

Je zit nu in de trein naar een grote camping bij La Rochelle voor een verhaal over de vraag onder welke voorwaarden dit soort terreinen weer open kunnen.

‘Klopt. Nu is alles dicht. Maar veel campings zijn zich aan het voorbereiden om weer open te kunnen gaan. Ik ben benieuwd hoe ze dat op deze grote camping aan de Atlantische kust willen aanpakken. Hoelang mag je straks in het zwembad zijn? Wat worden de regels over de zwembadspullen die kinderen gebruiken en met elkaar delen?

‘Ik sprak een Nederlander die een camping in Frankrijk heeft, onder andere over de vraag welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen in de toiletten. Zij vroeg zich af of ze privétoiletten moest aanschaffen en of die investering wel zou worden terugverdiend. Je moet er namelijk ook rekening mee houden dat veel vakantiegangers wellicht niet zullen komen omdat ze bang zijn voor besmetting met het virus.’

Zijn de Fransen zelf ook flink bezig met hun zomervakantie? Zijn ze bang of ze dit jaar wel naar de Provence of naar de stranden aan de Côte d’Azur kunnen?

‘Ze maken zich inderdaad grote zorgen. De Fransen zijn zeer gehecht aan hun vakantie. Vergeleken met andere Europese landen, hebben ze ook veel vakantiedagen. Elke periode wordt wel gebruikt voor een lang weekendje weg. Maar vanwege de lockdown mogen de Fransen nu niet verder dan 100 kilometer reizen vanaf hun woonplaats. De regering bekijkt elke drie weken hoe de coronasituatie in het land is en de Fransen zijn bang voor hoe hun vakantie er straks uit gaat zien.

‘De regering heeft gezegd dat de bevolking in de zomer gewoon mag. Maar er moeten in de komende weken nog veel maatregelen versoepeld worden. Sommige stranden en restaurants zijn nu bijvoorbeeld dicht. Het onderwerp leeft dus behoorlijk. Maar of de buitenlandse toeristen wel of niet zullen komen, dat houdt de Fransen minder bezig.’

Je merkt zelf in Parijs dat bewoners zich niet echt aan de 1,5 meter afstand houden. Dat belooft toch niet veel goeds voor de zomermaanden?

‘Vanwege de versoepeling van de lockdown hoeven de Fransen niet meer gedwongen thuis te zitten. Je hebt ook geen verklaring meer nodig om de straat op te gaan. Met Hemelvaart was het ontzettend druk aan de Seine. Omdat de parken nog dicht zijn, gaan veel bewoners daar naar toe. En aan afstand houden, deed men hier niet echt. Er is nu een discussie gaande of de parken open moeten gaan. Maar de regering wil het nog niet doen. Parijs zit immers nog in de rode zone.

‘Je ziet ook veel mensen elkaar de hand schudden. Het is niet zo dat Parijs massaal aan social distancing doet. Ik schrok er wel van. In de winkels worden de regels wel goed nageleefd. Maar in Montmartre waar ik woon, zie je dat veel mensen op pleintjes hun meeneemmaaltijd gaan eten. Veel bewoners zie je dan op een kluitje. Je vraagt je dan af hoe het in de zomer zal gaan. Leidt het tot een nieuwe piek in het aantal besmettingen? Komen er dan nieuw strenge maatregelen van de regering? We weten het allemaal niet. Dit is één groot experiment, de versoepeling van de lockdown, en we weten niet waartoe het allemaal zal leiden.’