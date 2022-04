Een goedgevuld kastje bij de dorpskerk voor hen die in stille armoede leven

Op het kastje achter de kerk in Woubrugge staat: ‘Pak wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen’. Beeld Elisa Maenhout

‘Alles is weg’, constateert de vrouw van middelbare leeftijd verguld vanaf haar fiets. Ze had het buurtkastje naast de Dorpskerk in Woubrugge dinsdag tot de nok volgestouwd met badzout, douchegel, watten en pleisters die ze zelf niet nodig had.

‘Het deurtje kon niet eens meer dicht’, vertelt de vrouw, die niet met haar naam in de krant wil. Anonimiteit is namelijk de kurk waarop het buurtkastje drijft. Daarom hangt het ook uit de loop, aan de achterkant van kerkgebouw Immanuël.

Het badzout en pleisters hebben drie dagen later plaatsgemaakt voor onder meer drie pakken Lassie 1-minuutrijst in de variant zilvervlies-quinoa, een doos rijstwafels, een fles bleekmiddel en een zak Iconic Christmas-tagliatelle die nog is overgebleven uit het kerstpakket. Vermoedelijk geschonken door andere inwoners van het Zuid-Hollandse dorp, al weet niemand wie.

Honderden van zulke buurtkastjes – of deelkastjes – hangen verspreid door het hele land. Er liggen voornamelijk levensmiddelen in, zoals pasta, rijst en broodbeleg, maar omwonenden kunnen ook maandverband en tampons delen. De feestdagen bepalen grotendeels de inhoud: na Pasen eindigen veel overgebleven paasstollen in de kastjes. Op steeds meer plekken duiken inmiddels ook buurtkoelkasten op, waarin men pakken melk of versbereide maaltijden kwijt kan aan anderen die het minder breed hebben.

Rare keuzes

Nu de prijzen stijgen en de lasten omhooggaan, komen steeds meer mensen met lagere inkomens in de knel. Voedselbanken zien het drukker worden, gemeenten zijn bezorgd om de 1,5 miljoen mensen die net niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag van het kabinet. De ‘werkende armen, de lage middeninkomens’, noemde wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht, deze groep eerder deze week in de Volkskrant.

Sommigen komen niet meer rond van hun vaste budget, volgens het Armoedefonds omdat dit niet wordt aangepast terwijl de prijzen wel zijn gestegen. ‘Dan gaan mensen zoeken en moeten ze soms rare keuzes maken’, zegt woordvoerder Irene Verspeek. Ze besteden bijvoorbeeld hun laatste centen aan brood, en laten het maandverband noodgedwongen liggen. In zo’n geval kan de voedselbank uitkomst bieden, al is de drempel volgens Verspeek soms te hoog om daar binnen te stappen. Bovendien mag je maandelijks niet te veel overhouden om er gebruik van te kunnen maken.

Een buurtkastje kan de voedselbank niet vervangen. ‘Het is ook geen gratis supermarkt waar je je weekboodschappen kunt halen’, zegt Stefan Honing, de predikant van de Dorpskerk die het kastje eind 2020 naar Woubrugge haalde. ‘Maar het kan mensen net even de week door helpen.’ Van een familie van Afghaanse statushouders weet hij bijvoorbeeld dat ze er gebruik van maken, omdat de vrouw hem dat zelf had verteld bij het koffiedrinken na de kerkdienst.

Iets bijdragen

‘Het is delen op de vierkante meter’, zegt René J. Verhoogt over de buurtkastjes. De Purmerender – ‘lang werkzaam in het sociale domein’ – ontwierp het eerste exemplaar in 2016 zelf: een soort keukenkastje met een dakje moest het worden, bestand tegen weer en wind. Het idee van de little free pantry komt van een vrouw uit de Amerikaanse staat Arkansas. Ze was gecharmeerd geraakt door de kastjes waarin mensen boeken met elkaar delen en was benieuwd of zoiets ook met levensmiddelen zou werken.

Verhoogt vroeg zich aanvankelijk af of de buurtkastjes hier wel zouden aanslaan, zoals ook Honing niet kon inschatten hoe gul Woubrugge zou zijn. Inmiddels hangen er honderd ‘officiële’ exemplaren in Nederland en blijven de bestellingen binnenstromen bij Verhoogt en zijn stichting SoGoed. Wie wil, kan er ook zelf een in elkaar timmeren. ‘Maar het doel is volgens mij altijd hetzelfde: verspilling tegengaan, anderen helpen en iets sociaals bijdragen in je eigen omgeving.’

‘Schrijnend’ zijn de verhalen die Verhoogt hoort van mensen die putten uit het buurtkastje dat hij zes jaar geleden in zijn eigen voortuin neerzette. Wat hem betreft wordt een buurtkastje daarom ‘even vanzelfsprekend als een defibrillator of een schommel’. Om meer mensen te kunnen helpen moet het kastje ‘uit de taboesfeer’, betoogt hij.

Liever geheim

Maar zo werkt het in de praktijk niet altijd, constateert Honing. In Woubrugge, waar veel van de 3.600 inwoners elkaar kennen, houden mensen hun sores liever geheim. Soms zit hij na een tip aan tafel bij een dorpsgenoot om namens de kerk financiële hulp aan te bieden. Hoewel hij een geheimhoudingsplicht heeft als predikant, weigeren mensen die uitgestoken hand meestal. ‘Ze zijn bang dat als één iemand het weet, het hele dorp het straks weet.’

Een buurtkastje is in dat opzicht ‘laagdrempeliger’, zegt Honing. De risico’s op misbruik ervan neemt hij op de koop toe. Blikken bier haalt hij zelf weg, om niet aan een eventuele alcoholverslaving bij te dragen, net als producten die wel erg over de datum zijn.

Maar mocht iemand voor het gemak een pak pannenkoekenmix meenemen om niet terug te hoeven naar de supermarkt, het zij zo. Omgekeerd wond hij zich ten onrechte op over de man met de dure Mercedes die wel erg lang rond het kastje bleef hangen. Niet om er wat uit te halen, zo merkte hij later, maar om er iets in te stoppen.