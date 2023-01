Een frisse blik op een 34 miljoen jaar oude bloem

Een door barnsteen beschermde bloem van tussen de 34- en 38 miljoen jaar oud blijkt bij nadere inspectie tot een andere soort te behoren.

Het lijkt op een voorwerp uit Jurassic Park: deze keer geen mug, maar een bloem in barnsteen. In 1872 beschreef de Duitse botanicus Hugo Conwentz deze bloem, gevonden vlak bij de Baltische Zee. Anderhalve eeuw later namen Duitse wetenschappers hem opnieuw onder de loep. Hun resultaten, waaronder deze afbeelding, publiceerden ze deze week in Scientific Reports.

Dankzij het beschermende barnsteen is de bloem, tussen de 34- en 38 miljoen jaar oud, tot in detail bewaard gebleven. Vijf kroonbladen omringen een wirwar van meeldraden, ook de helmknoppen zijn nog intact. Zelfs van het stuifmeel bleven een paar korrels hangen. Met een diameter van 2,8 centimeter is dit de grootste bloem die ooit in barnsteen is gevonden. Andere vondsten reiken niet verder dan anderhalve centimeter.

Het stuifmeel bekeken de onderzoekers onder de elektronenmicroscoop. Mede daardoor bleek de bloem van een andere soort te zijn dan gedacht: hij is nauw verwant met een familie Aziatische bloemen. Daarom stellen zij een nieuwe wetenschappelijke naam voor: niet Stewartia kowalewskii, maar Symplocos kowalewskii. Een levend exemplaar zullen we niet snel terugvinden: naar alle waarschijnlijkheid is deze soort uitgestorven.