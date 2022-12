Een foto die niet zou misstaan in een sciencefictionfilm: maancapsule Orion op 400 duizend kilometer van de aarde

Beeld Nasa

Plots snap je al die complotdenkers een beetje, die menen dat maanmissies heimelijke producties zijn van Hollywoodstudios. Het beeld van maancapsule Orion, tijdens testmissie Artemis 1, had immers niet misstaan in klassieke sciencefictionfilms als 2001: A Space Odyssey of Interstellar.

De compositie is bovendien vrijwel perfect. De iconische afgerond-rode Nasa-letters staan helder in beeld. De maan en de aarde bungelen in de rechterbovenhoek, als herinnering aan de duizelingwekkende kosmische afstanden die deze capsule doorkruist. Het schaduwenspel op Orion, dat de lijnen op beide hemellichamen spiegelt, maakt het beeld compleet. Je had het niet beter kunnen plannen.

Toch is wat je hier ziet écht en dat besef maakt het getoonde alleen maar betoverender. De capsule, nu nog slechts bevolkt door testpoppen, bereikte afgelopen maandag zijn verste afstand: 432.040 kilometer van de aarde. Wanneer astronauten tijdens missie Artemis 2, later dit decennium, meevliegen, worden ze daarmee prompt de mensen die het verst weg van de aarde zijn geweest. Ze vegen daarmee dan de bemanning van pechvlucht Apollo 13 (met 400.171 kilometer afstand) definitief uit de recordboeken. De orioncapsule keert 11 december terug op aarde.