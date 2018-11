Een Europese topbaan komt voor Frans Timmermans een klein stapje dichterbij, maar is nog steeds ver weg

Frans Timmermans, vice-voorzitter van de commissie Juncker, tijdens een debat in het Europese Parlement op 24 oktober 2018. Beeld AFP

Direct nadat Timmermans zich vorige maand als kandidaat had gemeld, was duidelijk dat hij op de meeste steun van de sociaaldemocratische partijen kon rekenen. Omwille van de eenheid tussen de partijen ziet Sefcovic nu af van een verkiezingsstrijd. In een korte verklaring wenste hij Timmermans succes en beloofde hem alle steun.

Begin december wordt Timmermans officieel door de Europese sociaaldemocraten aangewezen als hun kandidaat om de huidige Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op te volgen. De kans dat hem dat ook lukt, is vooralsnog niet erg groot. Het lijkt erop dat de sociaaldemocraten bij de Europese verkiezingen volgend jaar mei, het slechtste resultaat ooit gaan behalen. Peilingen geven aan dat de Europese christendemocraten – die deze week hun lijsttrekker aanwijzen – de grootste partij blijven en daarmee de meeste kans hebben om opnieuw de Commissievoorzitter te leveren.

Timmermans laat weten met volle energie de verkiezingscampagne aan te vangen. Zijn strategie is erop gebaseerd dat een vernieuwd Europees Parlement straks de kandidaat van de christendemocraten – de Duitser Manfred Weber of de Fin Alexander Stubb – afwijst en hij als compromiskandidaat voor de Europese topbaan naar voren wordt geschoven. Timmermans kan rekenen op de waardering van veel regeringsleiders. Zij dragen de nieuwe Commissievoorzitter voor, het parlement moet ermee instemmen.

Nederlaag voorkomen

Timmermans kreeg steun van de sociaaldemocratische partijen in onder meer Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en België. Sefcovic zou een deel van de Oost-Europese socialistische partijen achter zich krijgen, maar als het op een stemming was aangekomen had Timmermans overtuigend gewonnen. Volgens betrokkenen wilde de Slowaak die nederlaag voorkomen. In zijn verklaring zegt Sefcovic dat nu de toekomst van de EU op het spel staat – hij vreest een opmars van de populisten bij de Europese verkiezingen – eenheid bij de sociaaldemocraten geboden is.

Slowaakse diplomaten zijn niettemin boos. Zij beweren dat Timmermans met beloften de stem van verschillende partijen heeft gekocht. Welke beloften dat zijn, willen ze niet zeggen. De woordvoerder van Timmermans noemt de aantijgingen onzin.

Timmermans is niet de enige Nederlandse kandidaat voor het Commissievoorzitterschap. Bij de Groenen is Bas Eickhout, fractieleider voor GroenLinks in het Europees Parlement, in de race voor de topfunctie. Hij wordt naar verwachting eind deze maand gekozen als ‘Spitzenkandidat’ voor de Groenen, samen met de Duitse europarlementariër Ska Keller. De kans dat het Groene duo het Commissievoorzitterschap bemachtigt, is nog kleiner dan die van Timmermans. De Groenen hebben nog niet besloten hoe ze een eventueel Commissievoorzitterschap tussen twee personen gaan verdelen.