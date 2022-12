Een Engelandvaarder die zichzelf geen held vond. ‘Hij deed wat hij dacht dat gedaan moest worden’

Generaal-majoor buiten dienst Rudi Hemmes. Beeld ANP

Hij vond zichzelf geen held. Hij heeft gedaan wat hij dacht dat gedaan moest worden, zegt Ruud Hemmes over zijn vader, Engelandvaarder Rudi Hemmes. Wat hij had gedaan en meegemaakt, daarover bleef hij een groot deel van zijn leven zwijgen. Pas toen hij ouder was kregen de kinderen iets te horen over de oorlogservaringen van hun vader. ‘Hij was allang met pensioen toen hij tijdens een korte vakantie in de Ardennen ineens vertelde hoe het was als de kogels langs je hoofd vlogen. Dat was voor het eerst dat hij spontaan iets losliet over zijn oorlogsjaren.’

Rudi Hemmes was er al op jonge leeftijd van doordrongen dat Nederland groot onrecht werd aangedaan door de Duitse invasie. ‘Ik haatte Duitsers’, zei hij enige jaren geleden tegen de Volkskrant. ‘Het bombarderen van Rotterdam, terwijl we ons hadden overgegeven, was een ongehoorde schoftenstreek.’ Zijn eerste verzetsdaad was het onklaar maken van Duitse voertuigen door suiker in de tank te gooien. Tijdens zijn mondeling HBS-examen Duits weigerde hij die taal te spreken. ‘Hij heeft geen woord gezegd en kreeg toch een voldoende.’

Hemmes, zoon van een militair, wilde na de middelbare school naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA), maar de bezetting maakte dat onmogelijk. In 1943 besloot hij samen met zijn jeugdvriend Bob Tusenius naar Engeland te vertrekken. Met hulp van mensen die hij kende van de Haagse voetbalclub HBS reisde hij naar Zuid-Frankrijk en vandaar naar het neutrale Spanje. Na een kort verblijf in een Spaanse gevangenis kon hij vanuit de Portugese hoofdstad Lissabon naar Bristol vliegen.

In Engeland werd Hemmes, zoals de meeste Engelandvaarders, ondergebracht bij de Prinses Irene Brigade. Deze eenheid landde in augustus 1944, twee maanden na D-Day, op de stranden van Arromanches in Normandië en trok van daaruit strijdend naar Nederland.

De bevrijding van zijn woonplaats Den Haag maakte Hemmes niet mee. Toen de brigade eind 1944 in Zeeland was, werd hij teruggestuurd naar Engeland om te worden opgeleid tot officier. Na de bevrijding bleef hij bij de Nederlandse krijgsmacht. Hij bereikte de rang van generaal-majoor bij de Koninklijke Luchtmacht. Als voorzitter van diverse stichtingen was hij actief in de gemeenschap van veteranen. Hij was trots als hij als oud-strijder van de Prinses Irene Brigade het invasiekoord - een erekoord op de schouder van een uniform - kon uitreiken aan militairen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Dat hij gesteld was op traditie blijkt ook uit zijn 85-jarige lidmaatschap van de voetbalclub HBS. Die club betekende veel voor hem. Hij voetbalde er van jongs af aan en werd er benoemd tot erevoorzitter. Het is een van de vele eretitels en onderscheidingen die hem werden toebedeeld. Een van de weinige onderscheidingen die hij niet heeft kunnen toevoegen aan zijn omvangrijke verzameling decoraties is het Elfstedenkruis, ook al reed hij de tocht der tochten drie keer uit. Pas in 2013 werd het Elfstedenkruis erkend als officiële onderscheiding die op Koningsdag mag worden gedragen.

Rudi Hemmes was een vrolijke, humoristische en toegankelijke man, zegt zijn zoon. Een charmeur. ‘Mijn dochter zei het mooi in haar toespraak bij de uitvaart: Hij had het vermogen om iedereen belangrijk te laten zijn. Of het nu een serveerster was of een verpleegster, wie dan ook.’

Hemmes bleef tot op hoge leeftijd actief. Drie jaar geleden reikte hij nog invasiekoorden uit. Dementie maakte een eind aan zijn openbare optredens. Hij overleed op 13 november in Den Haag. Volgend jaar zou hij honderd zijn geworden.