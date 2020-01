Een eigen, lokaal vuurwerkverbod: bijna de hele Amsterdamse raad wil het, burgemeester Halsema niet

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Beeld ANP

‘Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van politie en hulpverleners en wil het enthousiasme in de raad voor dit voorstel toch enigszins temperen’, reageerde ze op een voorstel van de Partij voor de Dieren voor een vuurwerkverbod in Amsterdam.

‘Een lokaal afsteekverbod krijgt pas tanden als het leunt op een landelijk vuurwerkverbod. Laten we onze krachten bundelen richting Den Haag’, zei Halsema. De burgemeester wil maximale druk uitoefenen op de Tweede Kamer. ‘Een landelijk verbod op verkoop en distributie kan niet worden afgekocht met een lokaal verbod.’

Strategie

En dus steekt Halsema alle energie in het bewerken van de Tweede Kamer. Ze verzocht de plaatselijke VVD, ChristenUnie en D66 hetzelfde te doen en betreurde de afwezigheid van het CDA, waarvan de Tweede Kamerfractie vooralsnog weinig ziet in een landelijk verbod, net als de VVD.

Met die strategie stelt Halsema het geduld van de gemeenteraad op de proef, waar een meerderheid hoe dan ook voor een lokaal verbod is. Het illustreert het omgeslagen vuurwerksentiment in de Stopera. Aanvankelijk gaven veel partijen de voorkeur aan de weg der geleidelijkheid bij het beteugelen van vuurwerk, om de liefhebbers ervan zo veel mogelijk te ontzien. Zo wilde de gemeente bij de komende jaarwisseling vuurwerkzones aanwijzen. Buiten die gebieden zou een verbod gelden op pijlen en rotjes. Een hectische jaarwisseling vol vuurwerkincidenten en agressie tegen hulpverleners heeft een meerderheid van de gemeenteraad van gedachten doen veranderen.

Sofyan Mbarki, fractieleider van de PvdA, gaf toe ‘fervent liefhebber’ van vuurwerk te zijn. ‘Ik heb dit jaar vuurwerk gekocht met mijn kinderen. Voor de eerste en laatste keer. Het is goed zo’, zei hij. Die conclusie trekt ook de Amsterdamse VVD: ‘Ook onze fractie bestaat uit veel vuurwerkliefhebbers. Maar deze jaarwisseling was de druppel die de emmer deed overlopen’, zei fractieleider Marianne Poot. ‘Er werd vuurwerk gegooid naar hulpverleners, kinderen, ouderen en dieren. Totaal onacceptabel.’

Eerder al hadden D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor een vuurwerkverbod gepleit. Voor veel partijen hoeft het vuurwerk overigens niet helemaal uit de stad te verdwijnen. Door de gemeente georganiseerde shows bieden een mooi alternatief, ‘maar dan moeten ze wel van goede kwaliteit zijn’, merkte Mbarki op.

Haalbaar

Een gemeentelijk afsteekverbod is juridisch haalbaar, maar de gemeente kan de verkoop niet aan banden leggen. Om die reden acht Halsema een lokaal verbod moeilijk te handhaven; de burgemeester vestigt haar hoop daarom op een landelijk vuurwerkverbod, inclusief verkoop en distributie.

Of dat er komt, zal vrijdag blijken. Dan moet het kabinet met een politiek antwoord komen op het vurige pleidooi van politieagenten, burgemeesters, lokale politici, oogartsen en hulpverleners voor een vuurwerkvrij Nederland. Ook de Tweede Kamer schuift op in die richting, net als steeds meer gemeenten. Onder meer in Rotterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Amsterdam steunt een meerderheid van de gemeenteraad een lokaal verbod.

Cruciaal is de rol van de VVD. Vooralsnog is de grootste coalitiepartij tegen een vuurwerkverbod, maar binnen en buiten de fractie klinken steeds luidere stemmen om dat standpunt te herzien. Een daarvan schalde donderdag door de raadszaal in de Stopera, waar de Amsterdamse fractievoorzitter Poot zich overtuigd pleitbezorger toonde van een lokaal en landelijk verbod. ‘Mijn fractie huldigt het liberale principe dat vrijheid ophoudt waar zij een ander raakt.’