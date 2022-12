Een duurzame kerstboom moet vooral lang meegaan en dichtbij zijn gekocht

In Leusden, waar het mogelijk is een gebruikte kerstboom te adopteren. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nep of echt?

De meest fundamentele keuze van de kerstboomkoper is wat betreft duurzaamheid ook meteen de lastigste: ga je voor een echte, of toch een kunststof namaakexemplaar? Een echte is in dit geval niet per se beter, de vergelijking is daarom lastig om te maken.

Voor de productie van kunstbomen is olie nodig, en zowel bij het maakproces als bij de afvalverwerking komen broeikasgassen vrij. Bij levende bomen is het gebruik van bestrijdingsmiddelen, grond, water en kunstmest juist een probleem. De emissies bij het transport spelen ook een belangrijke rol. De meeste kunstbomen komen uit Oost- en Zuidoost-Azië, echte uit Nederland of landen om ons heen. Toch betekent dat niet dat een echte altijd beter is: kunstbomen zijn makkelijker in te pakken, en als je er lang mee doet hoeft je hem maar een keer in huis te halen.

Uiteindelijk is dat dan ook het belangrijkste advies, zegt Sanne Janssen van Milieu Centraal: ‘Doe zo lang mogelijk met je boom’. Koop je een kunstboom, wees dan bereid wat meer te betalen voor een boom die je mooi vindt en lang meegaat, of koop er een tweedehands. Een kunstboom die zijn volledige levensduur van zes tot tien jaar volmaakt, is waarschijnlijk minder belastend voor het milieu dan de gemiddelde echte boom.

Elk jaar dezelfde boom

Kan je niet zonder de geur van echte dennenaalden in huis tijdens de Kerstdagen, dan zijn er nog voldoende keuzes die je kan maken om het ook voor de natuur draagbaar te houden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen of kunstmest vermijd je bijvoorbeeld door een biologische boom te kiezen.

Ook is het al lang niet meer onvermijdelijk dat je kerstboom in januari op de brandstapel terechtkomt. Afvalverwerkers kunnen hem composteren of verwerken tot houtsnippers, maar beter nog is het als de boom weer terug de grond in gaat. Dat is precies het idee achter ‘Adopteer een Kerstboom’. Naast de prijs van de (biologische) kerstboom met kluit betaal je bij het ophalen statiegeld, dat je terugkrijgt als je hem na bewezen diensten in januari terugbrengt. Een jaar later kun je je oude boom opnieuw ophalen.

Amateurtuinders die wel eens geprobeerd hebben om een kerstboom met kluit in de eigen tuin terug te planten, zullen weten dat dat lang niet altijd succesvol gaat. Maar volgens Adopteer een Kerstboom overleven 80 tot 90 procent van hun bomen de herplant. ‘Wij steken de wortels door, dan krijgt de boom haarwortels in plaats van dikke wortels’, verklaart Erwin Kooijman van kwekerij Randijk, het bedrijf achter Adopteer een Kerstboom.

Geeft het adoptiegezin de kerstboom regelmatig water, dan is de kans groot dat hij ook volgend jaar weer in de huiskamer terug kan keren. Zo kunnen de bomen van Adopteer een Kerstboom wel drie tot vijf keer jaar achtereen de Kerstdagen binnenshuis meemaken. Met een prijs tussen de 33 en 60 euro zijn ze niet goedkoop, maar volgens Kooijman is dat onvermijdelijk, vanwege de duurzame wijze van kweken.

Van boom tot bos

De adoptieboom is in opkomst, zo bewijst ook het succes van BeterBoompje. De bomen met kluit die je van hen koopt moet je ook weer inleveren, maar gaan een jaar later niet opnieuw in de verkoop. ‘We planten de bomen terug voor bosvorming’, vertelt eigenaar Alex de Graaf. ‘Zo vangen de bomen CO 2 op en bieden ze een leefomgeving voor allerlei diersoorten.’

Is het einde van de kerstboom die na een jaar op de brandstapel belandt dan in zicht? BeterBoompje biedt voorlopig ook nog bomen zonder kluit aan, omdat er nog niet genoeg bomen met zijn. Voor elke verkochte boom zonder kluit komen er twee bij in het adoptiebos van Adopteer een Kerstboom. Ook Janssen van Milieu Centraal ziet nog wel een probleem met de adoptiebomen. ‘Als je er ver voor moet rijden, doe je het milieuvoordeel weer teniet. Dus kies alleen voor een adoptieboom als het ophaalpunt in de buurt is.’