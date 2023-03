Een dreun voor de coalitie: BBB stoomt op ten koste van CDA

Caroline van der Plas oefende tijdens de repetitie, ruim voor haar gasten arriveerden, haar vreugdedansje al op het podium. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat is het beeld dat oprijst uit de exitpolls die onderzoeksbureau Ipsos woensdag deed bij een representatieve groep van 114 stembureaus, in opdracht van de NOS. In de drie provincies waar het onderzoek zich specifiek op richtte, Noord-Holland, Noord-Brabant en Overijssel, komt de BBB als grote winnaar uit de bus – in Overijssel zelfs met een monsterscore van ruim 30 procent van de stemmen. In de Eerste Kamer komt de protestpartij nieuw binnen met, naar verwachting, vijftien zetels. Alleen de fusiefractie van PvdA en GroenLinks komt ook op dat aantal. De VVD wordt, volgens de poll, de derde fractie, met tien zetels.

De regeringspartijen verliezen een groot deel van de kiezers die hen twee jaar geleden nog aan een nipte meerderheid in de Tweede Kamer hielpen. De VVD blijft nog een beetje overeind, maar in navolging van het CDA leveren ook D66 en de ChristenUnie in.

Politieke speelruimte oppositie

Dat blijft niet zonder gevolgen voor de politieke verhoudingen op het Binnenhof. In de Eerste Kamer stonden ze er al veel slechter voor dan in de Tweede, met zes zetels tekort voor een meerderheid, maar in de nieuwe Eerste Kamer loopt het gezamenlijke tekort nu volgens de prognose op tot 14 zetels. Als dat inderdaad de uitslag wordt, bepaalt de oppositie in de Eerste Kamer vanaf nu voor een belangrijk deel de politieke speelruimte van het kabinet.

Voor de benodigde steun voor wetsvoorstellen zal Rutte IV moeten onderhandelen met ofwel de linker- ofwel de rechterflank in het parlement. Premier Mark Rutte heeft sinds 2010 ervaring met minderheden in de Eerste Kamer, maar de uitdaging wordt nu wel groter dan ooit tevoren. De grote vraag is in hoeverre de coalitie zaken kan doen met de BBB. De boerenpartij is weliswaar uitgesproken over de toekomst van het platteland, maar heeft veel minder geharnaste standpunten over andere thema's.

In veel provincies wordt de BBB hoe dan ook een belangrijke speler. Als grote politieke nieuwkomer is de partij nauwelijks te negeren bij de komende formatieonderhandelingen over de nieuwe provinciebesturen. Dat zal het provinciale verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet verder aanwakkeren: de BBB wil wel maatregelen om de stikstofneerslag op de natuurgebieden te verminderen, maar vindt dat het kabinet te snel en te rigoureus te werk wil gaan, bovendien met te veel focus op de boeren en te weinig aandacht voor de bijdrage van andere sectoren.

Het gehoopte vliegwieleffect

Die provinciale formaties zullen er niet makkelijker op worden nu het CDA weer verder wegzakt. De christendemocraten regeerden vanuit hun middenpositie in de afgelopen vijftig jaar vrijwel onafgebroken mee, in nagenoeg alle provincies, maar kunnen nu naar verwachting lang niet meer overal de benodigde zetels leveren om een grote rol van betekenis te spelen. In een voormalig machtsbastion als Noord-Brabant houdt het CDA slechts 3 van de 8 Statenzetels over. In Overijssel gaat het CDA van 9 naar 4.

Het verval van de partij tekent zich vooral af over een wat langere tijdsspanne: in 2003, onder Jan Peter Balkenende, had het CDA nog 23 zetels in de Eerste Kamer. Volgens de exitpoll van woensdagavond zijn dat er nu nog maar 5.

PvdA en GroenLinks zullen met gemengde gevoelens kijken naar de uitslag. Later deze lente voegen zij hun Eerste Kamerfracties samen tot één fractie en dankzij die beweging worden ze daar een grote speler. Samen komen ze echter, met 15 senaatszetels in de exitpoll, nauwelijks uit boven de 14 zetels die ze ook in 2019 samen al haalden. Van het gehoopte vliegwieleffect van hun samenwerking is bij deze verkiezing dus nog niet veel te merken.

Op de rechterflank in de provincies lijkt vooral sprake te zijn van een herverdeling van de stemmen. Het enorme succes van Forum voor Democratie uit 2019 is grotendeels verdampt. Geert Wilders’ PVV levert nog wat meer in dan in 2019. Vooral BBB profiteert. JA21 haalde in de provincies ook 3 tot 5 procent van de stemmen binnen en kan waarschijnlijk rekenen op drie zetels in de Eerste Kamer.