Een dode en zeker twintig gewonden bij instorting bouwsteiger in Antwerpen

Het ingestorte gebouw. Beeld BELGA

De school in de wijk Nieuw Zuid, die plaats moet bieden aan 200 kleuters en 300 basisscholieren, zou in september worden opgeleverd. Het gebouw zou als eerste deels zijn ingestort, waarna de steiger naar beneden kwam. Een ploegbaas van aannemer Democo vertelt tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws: ‘We waren bezig met het metselen van de gevel toen de stelling opeens wegzakte. Er stonden daar op dat moment negen werkmannen van mijn ploeg op. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. In het gebouw was op de vierde en vijfde verdieping een andere ploeg bezig met het uitbreken van een stuk vloer.’

De oorzaak van de ineenstorting is nog onbekend, maar een woordvoerder van Kontrimo, de leverancier van de stelling, zei op de Belgische radio dat er mogelijk sprake is van een ‘menselijke fout'.

Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de instabiliteit van de steiger en de deels ingestorte bovenverdiepingen van de school. Bovendien is er stormachtig weer op komst. De brandweer had contact met een vermiste onder het puin, waarschijnlijk een bouwvakker, maar dat slachtoffer is overleden voordat hij gered kon worden. Met de andere vermisten, waarschijnlijk vijf Portugese bouwvakkers, kan de brandweer geen contact mee krijgen. Reddingshonden zijn ingezet om naar slachtoffers te zoeken en er worden kranen ingezet om stukken puin te verwijderen. De omgeving rond het schoolgebouw is afgezet.

In 2018 stortte in Antwerpen vlakbij het Centraal Station ook een bouwsteiger in. Daarbij viel een dode en raakte een bouwvakker zwaargewond.