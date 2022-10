Een dier is geen therapeut, waarschuwt de hoogleraar die zich specialiseerde in therapie met dieren

Beeld Maud Dekkers

De wetenschapscolumnist van deze krant had zijn oordeel al klaar, toen Marie-José Enders-Slegers in 2013 zou aantreden als hoogleraar ‘antrozoölogie’. Haar proefschrift, waarin Enders-Slegers ‘wilde aantonen dat ook diep-demente bejaarden nog opknappen van huisdieren’, was immers ‘dunner dan een hazewindhond’. Het vonnis was geveld: ‘De leerstoel antrozoölogie gaat ons niet veel wijzer maken.’

Nu, negen jaar later, neemt de hoogleraar afscheid van de Open Universiteit, waar ze de eerste leerstoel ‘antrozoölogie’ (over ‘interacties tussen mens en dier’) ter wereld bekleedde. Zijn we wijzer geworden?

Enders-Slegers (77) herinnert zich de koele ontvangst nog goed, zegt ze met haar ernstig zieke hond Sam in haar nabijheid. ‘Er werd heel vervelend over me geschreven, niet alleen in de Volkskrant, maar ook in Het Parool, waar iemand het over mij had als ‘een huisvrouwtje’ dat meende dat dit een onderwerp voor wetenschap was. Zo was de attitude jegens dit veld, ook in de wetenschappelijke wereld. Vervelend, maar ik heb gedaan wat ik moest doen.’

U ging ‘pas’ op uw 40ste studeren. Hoe word je daarna ook nog hoogleraar in een vakgebied dat niet bestond?

‘Ik hou van dieren. Daarom had ik in mijn woonplaats een dierenasiel opgericht. Mijn man was huisarts, ik hielp hem in zijn praktijk. Langzaamaan kreeg ik er genoeg van doktersvrouw te zijn; het voelde alsof ik met mijn middelbare meisjesschool niks voorstelde. Toen ben ik psychologie gaan studeren.

‘Aan het einde van mijn studie vond mijn hoogleraar dat ik moest promoveren. Ik had geen zin in onderwerpen als depressie en suïcide. Toen zei mijn hoogleraar: ‘Jij hebt het altijd over dat asiel van je, doe daar iets mee.’ In dat asiel had ik ouderen afscheid zien nemen van hun hond. Die mocht je destijds niet meenemen naar het bejaardentehuis. Die mensen stonden aan de poort te huilen. Zo zag ik wat huisdieren kunnen betekenen. In familieopstellingen van de psychotherapie staat het huisdier vaak pal naast de hoofdpersoon. Meestal dichterbij dan de eigen kinderen. Zo is het begonnen: mijn proefschrift ging over de betekenis van huisdieren voor de kwaliteit van leven van ouderen.’

Hoe werd daarop gereageerd?

‘Men vond het belachelijk. De hoogleraar die mijn promotie-onderwerp had goedgekeurd, moest zich verantwoorden bij collega’s. Ook in de vakgroep psychologie vond men dit geen onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Terwijl in het buitenland al wel veel aandacht was voor antrozoölogie. Toen ik voor deze leerstoel solliciteerde, kreeg ik een half uur om uit te leggen waarom die er zou moeten komen. Daarna moest de rector er letterlijk nog een nachtje over slapen. Inmiddels hebben alle collega’s wel gezegd dat ik destijds gelijk had.’

U boog zich over ‘dierondersteunde interventies’, therapie met de inzet van dieren. Wat bestaat er op dat gebied?

‘Er zijn vele vormen van. Bijvoorbeeld bij mensen met autisme, Down of ptss kan therapie met dieren helpen wanneer je met gesprekstherapie niet verder komt. Op een kinderboerderij kunnen kinderen met Down of autisme kleine taakjes krijgen in de verzorging van dieren, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen, beter communiceren, meer plezier ervaren of beter ontspannen.

‘Zelf deed ik veel onderzoek naar autismegeleidehonden. Daar is veel in bereikt: dankzij interventie van honden kunnen sommige kinderen thuis blijven wonen. Ik ontmoette een meervoudig gehandicapte jongen van 4 met autisme. Toen ik bij hem thuis kwam, zat hij een uur lang water van het ene potje in het andere te gieten. Er viel geen contact mee te krijgen. Zijn moeder was ten einde raad: haar kind moest volgens artsen intern in een instituut. Een autismegeleidehond bleek wonderen te verrichten. Door met hond en kind aan een tuigje te lopen, kreeg haar kind prettige prikkels. Ze kwamen beiden weer eens buiten, waar ze andere mensen ontmoetten. Het kind ging zich hechten aan die hond, en leerde woordjes als ‘zit’. Op allerlei gebieden ging hij dus vooruit.

‘Mooi, maar het meest is me bijgebleven dat de moeder mij belde. Haar zoontje werd elke dag door de hond gewekt, maar die ochtend was de hond ziek. Moeder vertelde haar kind dat. De jongen kwam uit bed, liep naar beneden en begon de hond te strelen. Dat was echt een overwinning: nooit eerder had hij blijk gegeven van enige affectieve relatie. Dat kind is uiteindelijk niet in een tehuis opgenomen. Moet je je eens realiseren wat die hond heeft opgeleverd en uitgespaard aan zorgkosten.’

Wat kan een dier meer dan een therapeut?

‘Mijn idee is: iedereen is gemaakt om contact te zoeken, zich te verbinden met anderen. In die beweging naar elkaar toe, het synchroniseren, ontstaan gedragspatronen. Als jij je daarin prettig voelt, ontstaat hechting. Bijvoorbeeld tussen moeder en kind, maar ook tussen dier en mens.

‘Je ontleent sociale steun aan elkaar, je leert van de ander, je gaat gedrag begrijpen en nadoen. Aanraking geeft ook een fysiologische reactie. Het niveau van het ‘stresshormoon’ cortisol daalt, het ‘knuffelhormoon’ oxytocine stijgt. Zo verandert er iets in je cognities, je emoties en je gedrag. Dat klinkt logisch, maar bewezen is het niet. Wat ik wel zie, is wat dieren teweeg kunnen brengen. Een dier is altijd ondubbelzinnig, oordeelt niet, scheldt je niet uit als je iets verkeerd doet. Mensen zijn nooit ondubbelzinnig. Ze kunnen anders denken dan ze doen, zich anders voordoen. Dat is voor sommigen moeilijk.

‘Een kliniek in Basel behandelt neurologische problemen na hersenletsel door ongelukken. Daarbij werken ze met paarden, honden, katten en hamsters; heel succesvol. Mensen reageren het langst op aanraking en dat kan goed met dieren. Je kunt sommige dieren op bed zetten en laten aaien. Dan gebeuren er andere dingen in je hersenen dan bij een aanraking door een mens.’

Maar toch: ‘Dieren kunnen geen therapie geven, zijn geen therapeuten’, zei u in uw afscheidsrede.

‘Klopt! Het is echt niet zo dat ik altijd pleit voor therapie met dieren; ik ben er juist kritisch op. Als het zonder dieren kan, moet het wat mij betreft zonder. Alleen wanneer interventie met een dier iets kan bereiken dat mensen niet lukt, vind ik het legitiem. Tot op zekere hoogte.

‘Een autismegeleidehond hoeft niet heel hard te werken, die dient zich enkel te houden aan wat rituelen. Een blindegeleidehond is soms al een ander verhaal. Op een congres zag ik eens hoe een blinde vrouw met haar gestreste hond omging. Ik vroeg of ik haar hond even zou uitlaten, want ik zag dat dat moest. Nee, hij moest per se bij haar blijven. Zo zie je hoe een dier soms wordt gedepersonaliseerd, terwijl het een levend wezen is dat ook recht heeft op een plezierig leven.’

Ook in de esoterische sferen worden veel ‘therapieën’ aangeboden, van zwemmen met dolfijnen tot koeien knuffelen.

‘Ja, vreselijk. Dolfijnen zijn wilde dieren, daar hoor je niet mee te zwemmen. Bij knuffelen met koeien vraag me toch af wat die koeien ervan vinden. Het gaat mij om de therapie: die vereist een duidelijke doelstelling en een gediplomeerd therapeut die een behandeltraject uitzet en evalueert. Zodra er commercie om de hoek komt kijken, haak ik af.’

Gaat daar veel mis?

‘Ik zie nog steeds gebeuren dat mensen dieren inzetten zonder dat die dieren dat willen. Dat zie ik zelfs op grote schaal, door lieden die niet de notie lijken te hebben dat dit een vooropleiding vereist. Dan zie ik weer zelfbenoemde therapeuten een paard uit de wei trekken om er therapie mee te geven. Vreselijk.’

Wat kan de antrozoölogie daartegen doen?

‘Ik ben ook president van de internationale organisatie Iahaio, die richtlijnen opstelt en kwaliteitseisen voor professionals formuleert. In Nederland heeft het veld naast internationale richtlijnen een kwaliteitsregister opgesteld, waarin vrijwilligers en professionals kunnen worden ingeschreven en opleidingen worden geëvalueerd.

‘Professionals moeten minimaal hbo- of wo-niveau hebben, ze moeten bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut zijn en een opleiding hebben gevolgd om dieren te kunnen inzetten. Door dat register voor gemeenten, verzekeraars en anderen transparant te maken, hopen we te voorkomen dat mensen naar zelfbenoemde therapeuten stappen. Dat is een enorme markt, met veel onkunde. Het gaat wel om kwetsbare mensen en kwetsbare dieren.’

U bent nu afgezwaaid. Hoe ziet uw persoonlijke toekomst eruit?

‘Ik heb een prima opvolger in Karin Hediger. Zelf blijf ik nog aan de OU verbonden om promovendi te begeleiden. Mijn droom is een eigen kliniek realiseren, zoals in Basel. Waarin kinderen bezocht mogen worden door hun eigen hond of een therapiehond. In Spanje heb ik gezien hoe een terminaal ziek jongetje dat zeer bang was voor de dood, zich stukken beter voelde door de omgang met een hond. Mijn wens is dat wij dat hier nog eens gewoon gaan vinden.’

Wat zijn we nu wijzer geworden na negen jaar antrozoölogie?

‘Er is veel bereikt in onderzoek en onderwijs. Er zijn steeds meer universiteiten bezig met de rol en betekenis van dieren. Daarbuiten gaat het ook steeds meer over dieren; zie de groei van de Partij voor de Dieren. Het besef is gerezen dat dieren geen machines zijn, zoals Descartes betoogde, maar individuen met eigen gevoelens. Daar heeft Descartes zich dus flink in vergist.’