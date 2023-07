Een dag nadat Poly de strandhuisjes door de lucht joeg, schijnt in Zandvoort alweer de zon: ‘Ik ben er mazzelig vanaf gekomen’

In Zandvoort wordt met man en macht de schade hersteld die zomerstorm Poly aan Ons Paviljoen 11 heeft aangericht. Vrijdag is er alweer een trouwerij. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Al 37 jaar woont Gerda van de Voort (67) met haar geliefde Marianne (71) in de zomermaanden in een van de strandhuisjes in Zandvoort. Maar een storm zo heftig als die van woensdagochtend, dat zagen ze niet vaak. Gerda’s blauwe, opgezwollen oog verraadt dat ze een flinke smak heeft gemaakt.

Hoewel woensdag om half 9 ’s ochtends aan het Zandvoortse strand windstoten tot wel 125 kilometer per uur langs scheerden, strandstoeltjes landinwaarts zoefden en – zo zou later blijken – acht strandhuisjes met de grond gelijk werden gemaakt, moest Gerda toch echt naar het toilet. En die openbare toiletten, die zijn zeker 5 meter van hun huisje vandaan.

Gerda: ‘Toen ik de deur opende, gáf de wind me toch een gier. De deur vloog er meteen uit, ik kon hem niet houden. Ik vloog door de lucht en kwam enkele meters verderop met mijn kop op het beton.’ Toen ze even later een strandstoel probeerde veilig te stellen, verloor ze, tot overmaat van ramp, ook nog haar gehoorapparaat.

Gerda en Marianne kunnen er nu om lachen. ‘Ik ben er mazzelig vanaf gekomen’, zegt Gerda. Ze was vooral bang dat het dak van hun huisje zou waaien. Zoals nog geen 20 meter verderop gebeurde.

Schade

Ook elders in Zandvoort veroorzaakte storm Poly nogal wat schade. Op Boulevard Barnaart lagen twee bestelwagens op hun kant, en even verderop, langs de Zandweg, raakten enkele bomen ontworteld. De weg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer, wat leidde tot chaos: automobilisten probeerden via het fietspad op hun bestemming te komen. Ook de A9, richting Haarlem, ging op slot, vanwege de vele rondslingerende takken.

In IJmuiden, 15 kilometer ten noorden van Zandvoort, werden windstoten van meer dan 145 kilometer per uur geregistreerd. Daarmee is Poly de zwaarste zomerstorm ooit gemeten in Nederland. Er viel ook een dode: in Haarlem kwam een vrouw om het leven doordat er een boom op haar auto viel.

Het is nog te vroeg om vast te stellen hoe groot de materiële schade is die Poly heeft aangericht. Het Verbond van Verzekeraars houdt het vooralsnog op een grove schatting van tussen de 50- en 100 miljoen euro. Het gaat om schade aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen. Ook verzekeraars Nationale-Nederlanden en Interpolis ontvingen vele honderden meldingen. De meeste kwamen uit Noord-Holland, Flevoland en Friesland.

Op het strand in Zandvoort werd strandtent Ons Paviljoen 11 hard getroffen. Daar rukte de wind zeker 4 meter aan houten planken uit het dak. Eigenaar Marcel (44, zijn achternaam wil hij niet in de krant) zag het gebeuren en hoorde ‘een harde dreun’. ‘Tegen zo’n storm is weinig te doen. Als zelfs het nat zand gaat vliegen, dan weet je: foute boel.’ Tien vrienden en collega’s zijn gekomen om het dak te repareren. Dat moet deze donderdag nog gebeuren, vrijdag is er een trouwerij. ‘Maar dat gaat zeker lukken.’

Overbelast

Bij de Veiligheidsregio Kennemerland, waar Zandvoort onder valt, kwamen woensdag de meldingen in een onophoudelijke stroom binnen. Rond een uur of vier werden er alleen al door de brandweer 506 meldingen genoteerd - net zoveel als in de gehele maand mei. ‘De meldkamer raakte overbelast door de vele belletjes, waardoor meldingen van levensgevaar niet altijd door dreigden te komen’, zegt Stefanie van Waardenburg, woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Burgers werden actief opgeroepen om alleen 112 te bellen bij acuut gevaar. ‘En dus niet bij een scheef hangende boom zonder direct gevaar voor de omgeving’, aldus Van Waardenburg. In de meldkamer werden al die meldingen vervolgens verdeeld over de verschillende hulpdiensten. Grofweg: was de openbare orde in het geding, bijvoorbeeld door een geblokkeerde weg die een omleiding noodzakelijk maakte, dan kwam de politie in actie. Ging het om veiligheid, dan rukte er een brandweerauto uit.

Zo werd er in Heemskerk door de extra bemande brandweer een flatgebouw geëvacueerd, omdat er een boom tegenaan was gewaaid. ‘Het was niet veilig om daar te blijven’, zegt Van Waardenburg. Pas als op donderdag de rust is weergekeerd, is er ruimte voor minder acute meldingen, zoals loszittende gevelplaten en dakbedekkingen.

Gemeenschap

‘Sommige mensen hebben gewoon pech’, zegt Marianne over de gesneuvelde strandhuisjes in Zandvoort, waar een dag na de storm de zon alweer schijnt. ‘Maar niet iedereen weet met een huisje om te gaan. Ze laten de deuren openstaan of loungesets slingeren. Of ze gebruiken voor de constructie te korte schroeven of te weinig beugels.’ Ze wijst naar de hoeken van het spierwit geverfde huisje om te laten zien hoe het wél moet. Die hoeken zijn – inderdaad – rijkelijk voorzien van beugels.

Gerda en Marianne zijn vastberaden om de onfortuinlijken die hun huisje kwijtraakten te helpen met de wederopbouw. ‘Zo gaat dat altijd hier op het strand’, zegt Marianne. ‘We zijn allemaal onderdeel van de gemeenschap. Iedereen helpt mee.’