Een corona-vaccin komt eraan (maar of het op tijd is, weet niemand)

‘IK BEN BESMET, MAAR ER ZIJN GEEN BEDDEN MEER’: CORONAVIRUS IS BEPROEVING VOOR ARTS EN PATIËNT IN WUHAN.

In een paar dagen tijd is de epidemie van het coronavirus flink uitgebreid in Wuhan. De stad is op slot gegaan en wie erbinnen ziek wordt, krijgt lang niet altijd de nodige zorg. In de ziekenhuizen is een tekort aan mensen en middelen. Lees hier de reportage van correspondent Leen Vervaeke

WUHAN ZIT OP SLOT EN VOL MET ANGST: ‘WAAR MENSEN BIJEENKOMEN, IS GEVAAR OP BESMETTING’

Wuhan zit dicht. Alleen wie de sluipwegen kent, kan er nog uit. Correspondent Leen Vervaeke kon nog wel de stad in. Ze reed door verlaten straten en sprak gemaskerde inwoners.

STERVEN IN WUHAN DE MENSEN OP STRAAT? FEIT EN FABEL OVER HET NIEUWE CORONAVIRUS

In China zouden de mensen omvallen op straat en de doden in de ziekenhuizen in de gangen liggen. Op sociale media (en daarbuiten) gonst het van de hele en halve waarheden over het nieuwe coronavirus. Wat weten we echt? Vijf uitspraken tegen het licht.