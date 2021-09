Een compromisfiguur als premier en een ‘gematigde’ dertiger op Defensie: dit is de Taliban-regering

Talibanwoordvoerder Zabhiullah Mujahid tijdens een persconferentie waarin het nieuwe kabinet werd voorgesteld. Beeld EPA

Mullah Mohammad Hasan Akhund, premier

De grote verrassing is de benoeming van de relatief onbekende Mullah Hassan Akhund als premier van de voorlopige Afghaanse regering.

Akhund is binnen de Taliban-beweging een man van het eerste uur, die geldt als compromiskandidaat met wie de drie belangrijkste vleugels in de partij kunnen leven. Akhund zou tussen de 66 en 69 jaar oud zijn. Zijn naam is ook verbonden aan wijlen Mullah Omar, de geheimzinnige oorspronkelijke leider van de Taliban.

Hij is afkomstig uit de provincie Kandahar, waar de Taliban in de jaren negentig opkwamen. Daar komt ook de huidige hoogste religieuze leider Haibatullah Akhundzada vandaan. Akhund is al decennia lang een vertrouweling van Akhundzada, die hem volgens de Indiase krant Hindustan Times persoonlijk zou hebben aangewezen als premier. Juist wegens zijn onopvallende profiel zou Akhund geschikt zijn.

Akhund geldt als een van de medeoprichters van de Taliban-strijdkrachten en vocht tegen de legers van de Sovjet-Unie. Tegenwoordig staat hij meer bekend als een religieuze figuur dan als militair. Na ruim twintig jaar als hoofd van de Rehbari Shura, de interne leidersraad van de Taliban, geniet hij het vertrouwen van verschillende vleugels binnen de Taliban. Voor de Kandahar-factie is hij als man uit dat gebied vanzelfsprekend een acceptabele premier, maar ook de Doha-groep rond Abdul Ghani Baradar, die in het oliestaatje Qatar het politieke bureau van de Taliban leidde, en de Haqqani-vleugel, die dominant is in Oost-Afghanistan, zouden geen problemen met hem hebben.

Bovendien heeft hij bestuurservaring: Akhund heeft tijdens het vorige Taliban-bewind, dat van 1996 tot 2001 duurde, als minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend premier gewerkt. Hij staat op de lijst van internationaal gezochte terroristen van de Verenigde Naties.

Abdul Ghani Baradar

Abdul Ghani Baradar, vicepremier

De nieuwe vicepremier van de Taliban is een van de oprichters van de beweging en was een vriend en vertrouweling van de geheimzinnige oorspronkelijke leider Mullah Mohammed Omar. Het was ook Omar die hem de strijdnaam Baradar of Broeder gaf. De status van de 53-jarige onder de gewone Talibanstrijders lijkt mede daarom onomstreden.

Tijdens het schrikbewind van de Taliban tussen 1996 en 2001 was Baradar onderminister van Defensie. Na de val van het regime was hij commandant van guerrillagroepen die aanvallen pleegden op de strijdkrachten van de VS en hun bondgenoten. Zo belandde hij op een Amerikaanse terreurlijst. Baradar werd in 2010 in Karachi in Pakistan gearresteerd en zat er acht jaar vast.

Na zijn vrijlating in 2018 werd hij de baas van het politiek bureau van de Taliban in Doha, Qatar. Vanuit die functie was hij een van de hoofdrolspelers in de vredesonderhandelingen met de regering-Trump, die leidden tot het vertrek van de Amerikanen vorige maand.

Sirajuddin Haqqani, minister van Binnenlandse Zaken

Sirajuddin Haqqani is een van de belangrijkste militaire leiders van de Taliban en een vertrouweling van hoogste leider Haibatullah Akhundzada. Hij is de zoon van de geduchte mujahideen-commandant Jalaluddin Haqqani en de tegenwoordige leider van het beruchte Haqqani-netwerk, een tribale groep die vanaf geheime bases in Noord-Waziristan de scepter zwaait over de financiële en militaire belangen van de Taliban langs de Pakistaans-Afghaanse grens, inclusief de smokkel van wapens en verdovende middelen.

Volgens analisten was het Haqqani-netwerk verantwoordelijk voor de introductie van zelfmoordaanslagen in Afghanistan. Ook zouden ze een aantal bloedige aanslagen op hun naam hebben zoals een aanval op het Serenahotel in Kabul en een mislukte moordaanslag op voormalig president Hamid Karzai, allebei in 2008. Waar Haqqani (vermoedelijk eind 40, begin 50) zich afgelopen jaren ophield is onbekend. Hij staat op een Amerikaanse terreurlijst.

Mullah Mohammad Yaqoob, minister van Defensie

In de ogen van veel Talibanstrijders is de relatief jonge en volgens sommige analisten gematigde Mullah Mohammad Yaqoob misschien wel de belangrijkste van hun leiders. Yaqoob, een dertiger, is namelijk de zoon van de oorspronkelijke hoogste leider van de fundamentalisten, Mullah Omar.

Hij had zijn vader ook als leider willen opvolgen toen die in 2013 stierf. De hoogste raad van de Taliban koos echter voor Mullah Akhtar Mansour, waarop Yaqoob naar verluidt woedend de vergadering verliet. Later verzoende hij zich met Mansour, en toen deze twee jaar later werd gedood door een Amerikaanse drone en Haibatullah Akhundzada tot hoogste leider werd benoemd, kreeg Yaqoob de functie van zijn plaatsvervanger.

Vorig jaar kreeg hij de supervisie over de militaire commissie van de Taliban, hoewel hij amper gevechtservaring had. In die hoedanigheid zou hij voor de succesvolle militaire campagne hebben gepleit die de Taliban vorige maand aan de macht bracht.

Mawlawi Abdul Salam Hanafi, tweede plaatsvervanger Premier

Mawlawi Abdul Salam Hanafi was net als Abdul Ghani Baradar en Mohammad Abbas Stakikzai een centrale figuur in het onderhandelingsteam van de Taliban dat in Doha, Qatar, met de Amerikanen afspraken maakte over hun terugtrekking. Tijdens het vorige bewind van de Taliban was hij onderminister van Onderwijs.

Hanafi werd als islamitisch geestelijke opgeleid aan een theologische instelling in Karachi, Pakistan. Hij gaf enige tijd les aan de universiteit van Kabul. Anders dan de meeste Taliban, die behoren tot de etnische groep van de Pathanen, zou Hanafi afkomstig zijn uit de Oezbeekse bevolkingsgroep in de noordelijke provincie Jowzjan.