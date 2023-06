Een Chinese batterijenfabriek? Nee bedankt, zeggen deze Hongaren

Éva Kozma en Enikö Pásztor (rechts) bij het bouwterrein. Beeld Akos Stiller voor de Volkskrant

Graafwagens rijden af en aan op het terrein waar de grootste fabriek voor autobatterijen in de Europese Unie moet verschijnen. Opnieuw gaat een graafarm de grond in. ‘De hele bodem is hier al weggehaald’, klaagt omwonende Éva Kozma (47). ‘Zestig centimeter vruchtbare landbouwgrond.’ Voor haar ligt een bouwput van meerdere hectares vol bedrijvigheid. Enikö Pásztor (65) legt net uit hoe hun stukje Hongarije aan het veranderen is, als een vrachtwagen zijn lading in een beek loost. ‘God weet wat daar gedumpt wordt.’

Dit is nog maar het begin. Premier Viktor Orbán heeft grootse plannen: Hongarije moet het centrum voor de productie van lithiumbatterijen in de Europese Unie worden. De EU wil vanaf 2035 auto’s met verbrandingsmotoren uitbannen. Orbán ziet een kans in de groeiende behoefte aan batterijen voor elektrische auto’s. Voor 2030 moeten in het land meer dan twintig batterijenfabrieken verrijzen, twee staan er al.

Later dit jaar begint de bouw van het vlaggeschip van de Hongaarse ambities: een fabriek van 7,3 miljard euro naast de oostelijke stad Debrecen, de grootste van zijn soort in de EU. Met een capaciteit van 100 Gigawattuur (GWh) kan ze een miljoen auto’s van batterijen voorzien. De afnemers zijn automerken als Mercedes-Benz (partner in de bouw van de fabriek), BMW en Volkswagen, die al in Hongarije zitten. Orbán schiep afgelopen jaren een gunstig klimaat voor autofabrikanten. De industrie is goed voor eenvijfde van de Hongaarse export.

De plek bij Debrecen waar de grootste fabriek voor autobatterijen in de EU moet komen. Beeld Akos Stiller voor de Volkskrant

Hongarije bouwt de batterijenfabriek niet zelf. Het land nodigt daarvoor het Chinese bedrijf CATL uit, de grootste producent van lithiumbatterijen ter wereld. China ontpopte zich afgelopen jaren tot marktleider op het gebied van batterijen voor elektrische auto’s. China specialiseert zich in de verwerking van lithium tot eindproduct en verwierf een dominante plek in een industrie die van groot belang is voor de energietransitie.

Maar als het aan de omwonenden ligt, komt de fabriek er niet. Nog voordat de bouw begint, stuit Orbán op hardnekkige weerstand. Mikepércs (5.300 inwoners), pal naast de geplande fabriek, verzet zich als een Gallisch dorpje tegen de komst van CATL. Inwoners zijn bang voor milieuvervuiling, droogten en buitenlandse arbeidsmigranten. De Hongaarse regering noemt de bezwaren ‘fake news’. Tegenstanders zouden zich tegen ‘het nationaal belang van Hongarije’ keren.

Moeders

De ruime achtertuin van Enikö Pásztor vormt een schril contrast met de industriële woestenij naast haar woonplaats. Ze heeft haar eigen biologische tuin met bloemen en gewassen, in een kleine kas krioelen slakken. Iets verder staat een ambachtelijke waterput. ‘Ik kom uit een lange traditie van burgers in Debrecen die met één been in de stad en het andere op het platteland staan’, legt Pásztor uit. Twee jaar geleden verhuisde ze naar het landelijke Mikepércs.

De landelijke plannen van de regering vindt Pásztor ‘absurd’. ‘Twintig batterijenfabrieken in zo’n klein land. Waarom moeten wij alle batterijen maken voor elektrische auto’s? Waarom moeten wij met milieuvervuiling zitten zodat de lucht op andere plekken in Europa schoner wordt?’ Pásztor richtte samen met Eva Kozma een actiegroep op, ‘de Moeders van Mikepércs’. Bij Pásztor thuis sommen de twee vrouwen geagiteerd hun bezwaren op.

Enikö Pásztor van de actiegroep de Moeders van Mikepércs. Beeld Akos Stiller voor de Volkskrant

De uitstoot en het lawaai. De opoffering van vruchtbare grond voor een groot fabrieksterrein. De gevolgen voor het grondwater, in een regio die afgelopen zomer ook nog eens met verschroeiende droogte kampte. De Moeders grijpen hun bezwaren niet uit de lucht. Bij een bestaande batterijenfabriek in de stad Göd is vervuiling in het grondwater aangetroffen. Kort daarop verwijderden de autoriteiten de waterkwaliteitsmeter.

Het waterverbruik van een batterijenfabriek is groot, volgens de autoriteiten tussen de drie- en zesduizend kuub water per dag. Ondertussen wordt de capaciteit om water naar het fabrieksterrein te leiden, vergroot tot 40 duizend kuub per dag (de dagelijkse hoeveelheid drinkwater van het 200 duizend inwoners tellende Debrecen). Voor critici is dit een signaal dat de fabriek meer zal verbruiken. CATL zegt dat 70 procent van het water ‘grijs water’ is, gefilterd uit het riool.

Volgens bewoners is dit een rookgordijn, waarmee het bedrijf pas op de proppen kwam na protesten. Deskundigen mengen zich in de touwtrekkerij over het grondwater. Dat wordt hen niet in dank afgenomen. De directeur van het wateronderzoeksinstituut in Debrecen werd begin dit jaar uit zijn functie ontheven. Hij had in een publicatie aangetoond dat de fabriek meer water gebruikt dan CATL voorspiegelt en mogelijk milieuschade aanricht.

Bang voor China

Het verzet tegen de fabriek is niet zomaar een nimby (not in my backyard)-protest. Economen kraken de plannen van Orbán. De batterijenstrategie is luchtfietserij, stelt econoom Dora Györffy. De regering noemt de plannen een banenmotor en een noodzakelijke investering om de concurrentiepositie van het land te verbeteren. ‘Maar het batterijenplan heeft geen toegevoegde waarde voor de Hongaarse economie’, zegt Györffy in haar kamer van de Corvinus Universiteit in Boedapest. ‘We komen alles tekort: energie, water, arbeidskrachten, innovatie. Het enige wat Hongarije kan bieden, is plek om de fabrieken te bouwen.’

Waarom volhardt de regering dan in haar plannen? ‘Ze geloven dat de vraag naar batterijen toeneemt en dat wij dat moeten produceren. Het is megalomanie’, zegt Györffy. ‘Hongarije wil groot in íets zijn. En het land is zo gecentraliseerd dat als Orbán eenmaal iets in zijn hoofd heeft, het moet gebeuren.’ De regering lokte CATL volgens Chinese staatsmedia met 800 miljoen euro aan belastingvoordelen en infrastructuur naar Hongarije, terwijl de economie er beroerd voor staat. Er is nog een argument, zegt Györffy. ‘Geopolitiek. Dit is een verbond tussen China en de Duitse auto-industrie met Hongarije in het midden, profiterend van beide kanten.’

De Grote Kerk van Debrecen. Beeld Akos Stiller voor de Volkskrant

Márton Tompos, parlementariër voor oppositiepartij Momentum, maakt zich hier grote zorgen om. ‘Het is een geopolitieke troefkaart voor Orbán als hij onderhandelt met Brussel en Washington. Als hij zijn zin niet krijgt, gaat hij naar de Chinezen.’ Orbán flirt al met China sinds 2014, toen hij met de zogenoemde ‘Oostelijke Opening’ de banden met het Aziatische land aanhaalde. Tompos is daar fel op tegen. Hongarije is straks nog afhankelijker van de grillen van Beijing. De Chinese industrie en geopolitieke belangen zijn niet te scheiden, zegt Tompos. ‘Het is een eenpartijstaat, niets is onafhankelijk van de partij.’

‘We hebben al busjes met Aziatische werknemers gezien’, zegt Enikö Pásztor bezorgd. ‘We zijn niet voorbereid op de komst van andere culturen.’ De fabriek is goed voor negenduizend arbeidsplaatsen, maar de regionale arbeidsmarkt kampt met krapte. In een reactie laat CATL weten vooral Hongaren te willen aannemen. Het bedrijf denkt dat Hongaren naar de regio zullen verhuizen. Voor gespecialiseerde functies heeft het bedrijf Chinese werknemers. Inwoners zijn er niet gerust op, gezien de komst van arbeidsmigranten bij de bestaande batterijenfabriek in Göd. Pásztor wijst naar de Hongaarse regering. ‘Zij zeggen al jaren dat er geen migranten naar Hongarije moeten komen. De overheid heeft deze zaadjes zelf geplant.’

Dierbare vriend

‘Hongarije is geen multiculturele samenleving’, voegt burgemeester Zoltán Timár toe, lid van regeringspartij Fidesz. En Mikepércs is te klein. ‘We hebben gewoon geen plek voor deze mensen.’ Wie zich in Hongarije verzet tegen de stoomwals van de regering, zoals de Moeders van Mikepércs, staat er doorgaans alleen voor: de lokale politiek schikt zich naar de landelijke partijlijn. Maar hier niet. Timár is uitgesproken tegenstander van de fabriek. Hij vindt het gevaarlijk. ‘In januari is in Frankrijk nog een warenhuis met lithiumbatterijen in brand gevlogen.’

Burgemeester Zoltán Timár Beeld Akos Stiller voor de Volkskrant

Als Timár over straat loopt, groet iedereen hem. Hij is al meer dan twintig jaar burgemeester. In de kast van zijn kantoor prijkt een verjaardagskaart van Viktor Orbán. ‘Gefeliciteerd, mijn dierbare vriend’, staat er in gekalligrafeerde letters naast een portret van de premier. Niets bijzonders, vindt Timár. ‘Je hebt oog voor elkaar, als lid van dezelfde partij.’ Wat hij wel bijzonder vindt, én teleurstellend: hem is niets gevraagd. De fabriek verrijst weliswaar op land van de aangrenzende gemeente Debrecen, waar de burgemeester juist voorvechter is van de fabriek. Maar Timárs burgers zitten er het dichtst op.

De burgemeester is lang niet de enige die inspraak wil. Vorig jaar zomer werden de bouwplannen aangekondigd als een voldongen feit. Pas veel later, in januari, vonden twee inspraakavonden plaats. Die liepen uit op chaos. Boze bewoners buitelden over elkaar heen om luidkeels te klagen, de autoriteiten werden uitgemaakt voor rotte vis. De twee avonden maakten indruk: inmiddels is de wet rondom inspraakavonden aangepast zodat ze ook zonder publiek kunnen worden gehouden.

De woede van mondige middenklassers uit eigen kring is even wennen voor de regering. Normaal gesproken is de steun voor Fidesz in deze hoek van het land groot. Het idyllische Mikepércs, waar bewoners langs de sierlijke dorpskerk fietsen en ooievaars nesten in de elektriciteitspalen bouwen, is Hongarije zoals Fidesz het graag ziet: christelijk, met sterke traditionele wortels en grote families met jonge kinderen. ‘Jonge gezinnen uit de middenklasse trekken hierheen. Het geboortecijfer is hoog’, zegt burgemeester Timár.

Landverraders

‘Ze noemen ons huurlingen van Soros (de filantropische miljardair die al jaren een zondebok is in Hongarije, red.)’, zegt Pásztor. De regering raakt zenuwachtig van de protesten, de reactie is fel. Minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjartó suggereerde dat demonstranten buitenlandse belangen dienen om Hongarije te schaden. Staatsmedia pompen deze boodschap gretig rond. Op sociale media worden activisten als Kozma en Pásztor ‘landverraders’ genoemd. De behandeling die eerder andere tegenstanders van de Hongaarse regering ten deel viel, treft nu de Moeders van Mikepércs.

‘Opeens zijn wij de vijand’, zegt Pásztor. Schokkend, vinden beide vrouwen. ‘Ik kom uit een conservatieve en traditionele familie’, zegt Pásztor. ‘Ik steunde de regering. Maar nu niet meer.’ Ze hebben niets te verliezen – ze zijn bijvoorbeeld niet afhankelijk van werkgevers – en daarom vormen ze een bedreiging, denkt Kozma. ‘Niets zo gevaarlijk als vrouwen die voor zichzelf denken.’ Pásztor: ‘We zijn alleen bang voor de fabriek.’

De onvrede verspreidt zich naar Debrecen, een bastion van de regeringspartij. Hier voert gemeenteraadslid en voorzitter van het plaatselijke burgerforum Zsolt Gondola strijd tegen de fabriek. ‘We horen al jaren van de regering: Hongaars land is niet te koop, we willen geen multinationals en er komen geen migranten’, zegt hij in zijn kantoor. ‘Nu verkopen ze ons land aan een multinational die hier buitenlanders naartoe haalt.’ In mei kondigde de regering de bouw van een nieuwe, kleinere fabriek bij Debrecen aan.

Gemeenteraadslid Zsolt Gondola. Beeld Akos Stiller voor de Volkskrant

Maar het landsbelang dan, zoals de regering beweert? ‘Hongaarse belangen zijn wat Hongaren als hun belangen zien’, zegt Gondola. ‘Wij zijn Hongaren en we willen geen fabriek.’ Landelijke oppositiepartijen proberen een referendum te organiseren over de fabriek, maar de Kiescommissie wijst dit steeds af. ‘Een referendum gaat niet gebeuren’, zegt Gondola. Hij heeft een andere strategie. ‘Volgend jaar zijn er lokale verkiezingen. De fabriek wordt het belangrijkste thema. Dan zullen we zien hoeveel draagkracht er is onder de inwoners.’ Uit verschillende peilingen blijkt dat tussen de 60 en 70 procent van de inwoners tegen is.

Dan moet de bouw van de fabriek wel worden uitgesteld. De voorbereidingen gaan onverbiddelijk door. ‘Tot die tijd moeten we vertragen’, zegt Gondola. Inwoners hebben met succes de milieuvergunningen van CATL aangeklaagd, binnenkort zal een rechter zich daarover buigen. De Moeders van Mikepércs volgen deze tactiek. ‘En ondertussen lawaai maken’, zegt Eva Kozma. ‘We krijgen geen ruimte in de Hongaarse media, dus moeten we extra luid zijn. We hebben geen andere keus dan optimistisch zijn.’ En anders? Pásztor denkt even na. ‘Mijn halve familie woont al in het buitenland. Als die fabriek er komt gaat de andere helft ook’.

De burgemeester van Debrecen sloeg een interviewverzoek af, het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel reageert niet op vragen van de Volkskrant.